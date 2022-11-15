Зеленський про ракети в Польщі: Це удар по колективній безпеці та суттєва ескалація. Треба діяти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі.

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці!

Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти".

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Він запевнив поляків, що Україна завжди їх підтримає.