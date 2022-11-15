Зеленський про ракети в Польщі: Це удар по колективній безпеці та суттєва ескалація. Треба діяти. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі.
Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці!
Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти".
Він запевнив поляків, що Україна завжди їх підтримає.
Топ коментарі
+38 YU ST
показати весь коментар15.11.2022 22:37 Посилання
+33 Олександр Дніпро
показати весь коментар15.11.2022 22:36 Посилання
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар15.11.2022 22:38 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?
НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???
НАТО, не ганьбiться !