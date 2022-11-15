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Зеленський про ракети в Польщі: Це удар по колективній безпеці та суттєва ескалація. Треба діяти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні сталося й те, про що ми давно попереджали. Терор не обмежується нашими державними кордонами. Російські ракети вдарили по Польщі.

Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Бити ракетами по території НАТО. Це російський ракетний удар по колективній безпеці!

Це дуже суттєва ескалація. Треба діяти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлення про вибухи у Польщі: США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. ВIДЕО

Він запевнив поляків, що Україна завжди їх підтримає.

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) крилаті ракети (1076) обстріл (28993) Польща (8612)


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Топ коментарі
+38
Польща ще у березні 2022 дуже боялася кацапстану. Але тепер, коли побачили як Українці гамселять рогатих - і собі осміліли. Усім разом рашу затлумити буде ще простіше. Всі зрозуміли, що її сила - дута. Бо колись Українці були основою савєцкой армії. А тепер Українці - на іншій стороні, на світлій стороні. І нарешті раші прийшов *******.
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15.11.2022 22:37
+33
Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться?

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15.11.2022 22:36
+21
Ермак придумав якусь дурню про якись гарантії Україні від групи краін і носився з цією ідею як дурень .
РАКЕТИ В ПОЛЬШУ І МОВЧАННЯ НАТО - ось і усі гарантії .

а Ердоган би вдарив у відповідь по раше
до речі - теракт у Стамбулі зробила сірійка ( чітаемо - раша)
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15.11.2022 22:38
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Тобі , Вова , хорошо балакати, треба діяти, вот вони і діють, новій памперс міняють Брюссель-озабоченность
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16.11.2022 06:03 Відповісти
.

НАТО, Ви довго ще будете пiдтирати шмарклi ?

НАТО, Ви довго ще будете терпiти розбещеннiсть та безкарність свинособак ???

НАТО, не ганьбiться !


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16.11.2022 07:03 Відповісти
Це не напад, а прикрий случайний інцидент! Нічого ніхто робити не буде!!
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16.11.2022 09:34 Відповісти
Щас ослик топнет ножкой и мысленно щелкнет хвостом!!!! Ната в очередной раз абассыться, шоб ***** не расстраивать!
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16.11.2022 10:38 Відповісти
Це проблема НАТО. Їм краще знати, що робити. Переймайся безпекою своєї країни, гундосик.
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16.11.2022 12:13 Відповісти
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