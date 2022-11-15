Повідомлення про вибухи у Польщі: США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. ВIДЕО
Пентагон поки не може підтвердити або спростувати інформацію про падіння російських ракет у Польщі.
Про це заявив під час брифінгу прессекретар Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу будувати здогади, коли йдеться про наші зобов'язання в галузі безпеки та п'яту статтю. Але ми кристально ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - підкреслив він.
Своєю чергою в Міністерстві закордонних справ Естонії підкреслили, що новини з Польщі "найбільше тривожать".
"Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - йдеться у твіті МЗС.
Також у твіттері зреагував на новини з Польщі президент Литви Гітанас Науседа: "Підтримуємо тісний контакт із нашими польськими друзями. Литва рішуче солідарна з Польщею. Кожен дюйм території #НАТО має бути захищений".
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.
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А вот Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин - не особо.
Пожурят, озаботятся, погрозят пальчиками, забздят и забубнят снова о "мирных переговорах".
Их можно понять. Им, в отличие от кремлевско-бункерных, есть что терять. Не гореть же в самом деле в ядерном аду ради какого то богом забытого польского Пшеводува. Шутить изволите?
Момент истины для нато. Забздеть нельзя ответить.
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
поставки зимней формы - это хорошо, но чтобы Украина могла победить мордорский Ад и сделать это вместо НАТО, нужны массированные поставки новейшего вооружения с большой дальностью действия , чтобы сбивать на хрен все эти орковские ТУ, безнаказанно запускающие крылатые ракеты " с акватории Каспийского моря", чтобы уничтожать ракетные базы ВКС в любой точке России и т.п.
ВСУ нужны ракеты с "длинными руками"...
В сети попался духоподъёмный видеоролик с шикарным саундтреком(может быть, Вы узнали голос этой певицы: голос очень незаурядный, богатого диапазона) :
на видео показано вхождение пеших колонн ВСУ в Херсон: у солдат добрейшие украинские простонародные лица, много пожилых, но крепких дядек сельского вида, у которых уже очень крутой боевой облик: хорошо подогнанная добротная форма, современные каски, бронежилеты.
Прекрасное впечатление производят эти войска:
оркам ни хера не победить такой сильный и бравый народ. Будьмо !
https://twitter.com/taxfreelt/status/1591022936403558402
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку. государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!