Повідомлення про вибухи у Польщі: США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. ВIДЕО

Пентагон поки не може підтвердити або спростувати інформацію про падіння російських ракет у Польщі.

Про це заявив під час брифінгу прессекретар Пентагону Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу будувати здогади, коли йдеться про наші зобов'язання в галузі безпеки та п'яту статтю. Але ми кристально ясно заявили, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - підкреслив він.

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Своєю чергою в Міністерстві закордонних справ Естонії підкреслили, що новини з Польщі "найбільше тривожать".

"Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", - йдеться у твіті МЗС.

Також у твіттері зреагував на новини з Польщі президент Литви Гітанас Науседа: "Підтримуємо тісний контакт із нашими польськими друзями. Литва рішуче солідарна з Польщею. Кожен дюйм території #НАТО має бути захищений".

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Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.