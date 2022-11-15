Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. ФОТОрепортаж
Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.
Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації.
Але Мюллер сказав, що топ-лідери проводять екстрену нараду через "кризову ситуацію".
Топ коментарі
+66 Белла Богун
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+43 Andry Moon
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Ні, ракетна атака рф по Польші це не п'ята стаття НАТО.
Суть нападу в тому, що він повинен бути усвідомленим та мати на меті саме знищення інфраструктури, сил, засобів, населення або промпотенціалу члена Альянсу. Вочевидь ракета залетіла помилково. До того ж рф не бажає окупувати територію Польші або бомбардувати її свідомо. З точку зору Альянсу захист Польші в такому разі - більш міцна ПРО.
Все.
Ну це офіційно. А неофіційно вже як піде.
Упд. Можливо що тупорилі відмазки рф типу «це українці» або «це провокація» дозволять Польші зобразити дії рф як умисні і тоді буде якась інша реакція.
Ракета 6км всего пролетела
Что касается аспекта политического - смотрят на правдивость слов "we will defend every inch of Article 5 territory", то есть берут "на слабо". Если НАТО проглотит, можно наглеть и обстрелять маршруты доставок оружия в Украину или ещё что-то сделать. Если не проглотит и втянется в эскалацию - проиграть НАТО и таким образом выйти из войны под предлогом недопущения ядерного Армагеддона почётно, в отличие от капитуляции перед Украиной. Типа, любой исход выигрышный для Кремля (по их мнению). Вот только что-то мне подсказывает, что Запад может ответить гибридно и несимметрично, после чего кремлёвские опять окажутся проигравшими . . .
Нам, как ни прискорбно это говорить (в смысле трагедии наших друзей - поляков) эта эскалация на руку, потому что отбивает желание у Запада идти на сепаратные переговоры с русскими и не будет допускать усталости от украинского вопроса в ЕС и НАТО.
я вчера слышу - грррр, грррр, грррр, думал что может гром... ну уже былучше, или наши летают, но звук не такой. так вот - их не то шо ПРО, их ПЗРК могут сбивать. 3 ракеты считай летели, может потом сбили, но вот Польша ПРО не сбила? О_О
может там были баллистические?
Що робити будемо?
По воронке видно
https://www.svoboda.org/a/30883929.html Вот фото вроде бы армянской С-300
Країни НАТО дуже бояться війни і робитимуть все, щоб відхреститися від участі у ній.
Украина, после уничтожения русской ракеты четко указывает её тип, даже не имея обломков.
А поляки, имея обломки, ничего, кроме того, что она русская не говорят.
Типа секретик ?
І так, це справжня кунсткамера, що пуйла грає "померлий" актор.
Пишут, что случилось то, что рано или поздно должно было случиться - особо высокоточная ракета ******* по Польше.
Что же, с кем не бывает, но факт уже установлен, и требуется принятия мер.
Какими могут быть эти меры с обеих сторон.
1. Лошадь в лице Алкоголички приносит извинения за непреднамеренную ошибку и выражает готовность к выплате компенсаций.
ОК, извинения принимаются, начинается десятилетняя тягомотина с определением размеров компенсаций, их адресатов и так далее. Пока падишах не сдохнет, а там видно будет.
2. Владимир Владимирович молча шлет всех на *** - попали? ну и попали, идите фпесду.
В этом случае, конечно, Экзистенциальному Врагу придется задействовать свою Пятую Статью. Нельзя же вот просто взять, и сделать вид, что ничего не было.
И если я ничего не путаю, то для принятия Окончательного Решения тем же Уставом предусмотрен срок до 180 календарных дней.
Возможно, что еще и консенсус потребуется. За это время со стороны агрессора будет много спето песен на слова «это не мы», и всё такое, но их никто слушать не будет, а будут все эти полгода заниматься согласованиями и голосованиями. Там, глядишь, срок и еще продлят...
Мой же геобюрократический прогноз таков: будет ничего.
Запомните этот твит.
П.П.
Писец ім'я його.
України ж по їхньому взагалі не існує. Вже майже рік отримують по щам від НАТИ, а НАТА ще не приходила, от і викручуються як вміють, себто по дебільному.