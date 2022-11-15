Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. ФОТОрепортаж

Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації.

Але Мюллер сказав, що топ-лідери проводять екстрену нараду через "кризову ситуацію".

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