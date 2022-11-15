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Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. ФОТОрепортаж

Високопоставлений представник американської розвідки заявив, що російські ракети перетнули територію Польщі, члена НАТО, внаслідок чого загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє AP.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації.

Але Мюллер сказав, що топ-лідери проводять екстрену нараду через "кризову ситуацію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі впали дві російські ракети. Країна збирає Комітет нацбезпеки, - ЗМІ

Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі 01
Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі 02
Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі 03

Автор: 

крилаті ракети (1076) Польща (8612) розвідка (3877) США (23303)


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Топ коментарі
+66
Наскільки глибокою буде занепокоєність?
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15.11.2022 21:19
+51
Який хороший привід літаками НАТО закрити небо над Україною. Типу, ну ми ж, поляків захищаємо від ракет.
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15.11.2022 21:19
+43
100 до 1, ні, 1000 до 1 що столтенберги проковтнуть...
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15.11.2022 21:21
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Ну и как там истории про каждый дюйм територии НАТО? Обосрались?
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15.11.2022 21:51 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU4jHbgcapiF5KeI2S5Ya3VQWJDLrzr_H3p-34B2fl6EucDg9z8n2x-************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid036tSNs6SNwUWHXnST8ND58Ypt9pPHR1EfKz6XjpA6DstTVZ9zRojTfmab2VGXSNZYl?__cft__[0]=AZU4jHbgcapiF5KeI2S5Ya3VQWJDLrzr_H3p-34B2fl6EucDg9z8n2x-************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 38 мин. ·

Ні, ракетна атака рф по Польші це не п'ята стаття НАТО.

Суть нападу в тому, що він повинен бути усвідомленим та мати на меті саме знищення інфраструктури, сил, засобів, населення або промпотенціалу члена Альянсу. Вочевидь ракета залетіла помилково. До того ж рф не бажає окупувати територію Польші або бомбардувати її свідомо. З точку зору Альянсу захист Польші в такому разі - більш міцна ПРО.

Все.

Ну це офіційно. А неофіційно вже як піде.

Упд. Можливо що тупорилі відмазки рф типу «це українці» або «це провокація» дозволять Польші зобразити дії рф як умисні і тоді буде якась інша реакція.
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15.11.2022 21:51 Відповісти
Ну то як там, 5 стаття НАТО буде задіяна? Чи чекаєте прильоту у Берлін!
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15.11.2022 21:51 Відповісти
Так. Саме цей випадок-"на пролізе"...або дадуть по пиці?
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15.11.2022 21:55 Відповісти
Плешивый упырь приближает свой конец!🤬
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15.11.2022 21:55 Відповісти
Интересно а где было ПВО НАТО?
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15.11.2022 21:55 Відповісти
Врядли даже там у каждой фермы есть ПВО

Ракета 6км всего пролетела
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15.11.2022 22:08 Відповісти
приходит рашен бубен квакен)))
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15.11.2022 21:56 Відповісти
проковтне НАТО кончину *****, не поперхнеться.
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15.11.2022 21:57 Відповісти
1, 2, 3, 4, 6, 7...
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15.11.2022 22:01 Відповісти
Столтенберг економіст не воєнний порахує збитки і викладе рахунок раша не заплатить
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15.11.2022 22:01 Відповісти
Русские сознательно тестируют реакцию НАТО (политический аспект) и скорость реакции системы ПРО / ПВО Польши (военный аспект). Систему ПВО / ПРО пробили . . .
Что касается аспекта политического - смотрят на правдивость слов "we will defend every inch of Article 5 territory", то есть берут "на слабо". Если НАТО проглотит, можно наглеть и обстрелять маршруты доставок оружия в Украину или ещё что-то сделать. Если не проглотит и втянется в эскалацию - проиграть НАТО и таким образом выйти из войны под предлогом недопущения ядерного Армагеддона почётно, в отличие от капитуляции перед Украиной. Типа, любой исход выигрышный для Кремля (по их мнению). Вот только что-то мне подсказывает, что Запад может ответить гибридно и несимметрично, после чего кремлёвские опять окажутся проигравшими . . .

Нам, как ни прискорбно это говорить (в смысле трагедии наших друзей - поляков) эта эскалация на руку, потому что отбивает желание у Запада идти на сепаратные переговоры с русскими и не будет допускать усталости от украинского вопроса в ЕС и НАТО.
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15.11.2022 22:02 Відповісти
Може бути навпаки. НАТО засцить ескалації і перестане нам допомагати.
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15.11.2022 22:15 Відповісти
Тоді світу кранти! Бо кожна вошка, яка сидить під ковдрою тихо, бо розуміє, що НАТО їй не перемогти, вилізе з-під тої ковдри і почне вирішувати свої хотєлки. Кожна північна корея, іран, сомалі та інша погань на кшталт рашки полізе по сусідах. Світ це не повинен допускати, тож буде відповідь НАТО. Яка - подивимось. Поки чути більш про 4-ту статтю, ніж про 5-ту. Але час йде.
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16.11.2022 09:45 Відповісти
хз как.
я вчера слышу - грррр, грррр, грррр, думал что может гром... ну уже былучше, или наши летают, но звук не такой. так вот - их не то шо ПРО, их ПЗРК могут сбивать. 3 ракеты считай летели, может потом сбили, но вот Польша ПРО не сбила? О_О
может там были баллистические?
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16.11.2022 08:41 Відповісти
Пишуть, що то огризок від С300. З кацапстану таке не долетить.

Що робити будемо?
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15.11.2022 22:10 Відповісти
Вранье полное

По воронке видно
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15.11.2022 22:14 Відповісти
Де сліди на тракторі від шрапнелі? Скоріше ппо спрацювало і осколки впали поряд
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15.11.2022 22:46 Відповісти
Или украинская или беларуская

https://www.svoboda.org/a/30883929.html Вот фото вроде бы армянской С-300
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16.11.2022 00:57 Відповісти
Проковтнуть, навіть не сумнівайтесь. Скажуть, що "це ж сталося помилково, ми цілили по Україні, а прилетіло в Польщу." По Україні то можна стріляти, ми тут вже звикли.
Країни НАТО дуже бояться війни і робитимуть все, щоб відхреститися від участі у ній.
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15.11.2022 22:26 Відповісти
Убейте путина !!!
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15.11.2022 22:32 Відповісти
НАТО схаває, нажаль, нема, що робити Україні в тій НАТО. Поляки, тримайтеся! Польща і Україна сьогодні разом!
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15.11.2022 22:37 Відповісти
Як що НАТО схаває, то наступною цілю можу бути люба країна ЄС, треба думати перед тим як писати.
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15.11.2022 22:53 Відповісти
НАТО схавало. І що далі?
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16.11.2022 20:04 Відповісти
Що може бути далі вже написав, добавити нічого, бо і цього вистачить з головою.
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16.11.2022 23:51 Відповісти
А в тебе є чим думати, що писати тут?
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16.11.2022 20:05 Відповісти
НАТО схаває, до самого Владика, без сумнівів! Мене турбує, а хто репарації платитимуть буде?
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15.11.2022 23:19 Відповісти
Адекватна думка на тлі скигління лицемірних зрадой обів
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15.11.2022 23:56 Відповісти
Візьмемо надрами.
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16.11.2022 07:01 Відповісти
НАТО, твой выход. ждем.
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15.11.2022 22:48 Відповісти
Ось так неждано - негадано НАТО у лиці Польщі вступив у війну на боці України
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15.11.2022 22:51 Відповісти
Что хоть за ракеты ?
Украина, после уничтожения русской ракеты четко указывает её тип, даже не имея обломков.
А поляки, имея обломки, ничего, кроме того, что она русская не говорят.
Типа секретик ?
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15.11.2022 23:02 Відповісти
Співчуття родинам загиблих. Люди працювали, тяжко працювали, може вже до дому їхали з поля.
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15.11.2022 23:11 Відповісти
*****, ты не сказочный долбойоб, а фантастический ! Ты, мочитель сортиров, даже с Чечнёй не смог разобраться и платишь аккадемкацапайобу дань! Уверен, весь Мир будет тебя скоро лицезреть в колбе кунсткамеры, потому-что анало говна нет, даже среди животных...
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15.11.2022 23:11 Відповісти
справа в тому, що пуйло дохле
І так, це справжня кунсткамера, що пуйла грає "померлий" актор.
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15.11.2022 23:38 Відповісти
проверка нато на вшивость, ну а чё, всего двое людей
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15.11.2022 23:14 Відповісти
ТРЕТЯ СВІТОВА !!! ХТО ЗА РФ !?)
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15.11.2022 23:20 Відповісти
А я думал че лавров так быстро с самита свалил
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15.11.2022 23:25 Відповісти
​#вечернеечтение

Пишут, что случилось то, что рано или поздно должно было случиться - особо высокоточная ракета ******* по Польше.

Что же, с кем не бывает, но факт уже установлен, и требуется принятия мер.

Какими могут быть эти меры с обеих сторон.

1. Лошадь в лице Алкоголички приносит извинения за непреднамеренную ошибку и выражает готовность к выплате компенсаций.

ОК, извинения принимаются, начинается десятилетняя тягомотина с определением размеров компенсаций, их адресатов и так далее. Пока падишах не сдохнет, а там видно будет.

2. Владимир Владимирович молча шлет всех на *** - попали? ну и попали, идите фпесду.

В этом случае, конечно, Экзистенциальному Врагу придется задействовать свою Пятую Статью. Нельзя же вот просто взять, и сделать вид, что ничего не было.

И если я ничего не путаю, то для принятия Окончательного Решения тем же Уставом предусмотрен срок до 180 календарных дней.

Возможно, что еще и консенсус потребуется. За это время со стороны агрессора будет много спето песен на слова «это не мы», и всё такое, но их никто слушать не будет, а будут все эти полгода заниматься согласованиями и голосованиями. Там, глядишь, срок и еще продлят...

Мой же геобюрократический прогноз таков: будет ничего.

Запомните этот твит.

П.П.
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15.11.2022 23:30 Відповісти
Брехня, буде ВСЕ!
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15.11.2022 23:59 Відповісти
взагалі то світу страшенно пощастило, що пуцькін спочатку на Україну напав, а не на країну НАТО. Бо вони б три тижні вивчали, чи це расія, чи це уламки, чи це ракети і танки, чи просто пагулять вишлі... А пуцькін вже би під Ла-Маншем був.
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15.11.2022 23:45 Відповісти
Кацапориле, відчуваєш як до тебе підкрадається срібний лис,
Писец ім'я його.
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16.11.2022 00:03 Відповісти
Есть мнение... Война проигранна но если ***** проиграет Украине его за яйца вздернут свои а если странам НАТО то есть шанс сохранить власть
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16.11.2022 00:04 Відповісти
Слушна думка,
України ж по їхньому взагалі не існує. Вже майже рік отримують по щам від НАТИ, а НАТА ще не приходила, от і викручуються як вміють, себто по дебільному.
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16.11.2022 00:15 Відповісти
пнх, кацап. поналазило тут вас, як тарганів
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16.11.2022 00:34 Відповісти
Вірю, 100 відсотків інфа від іспанського диспетчера
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16.11.2022 00:39 Відповісти
Кацариле, йди вже спати, тобі ж вдосвіта треба буде ху йлу дупу цілувати, проспиш і тобі хана.
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16.11.2022 01:04 Відповісти
А як на мене,то це тестування реакції НАТО і всього Заходу.Проковтнуть мовчки,можна і конвої із зброєю обстрілювати.А там і до ядерки недалеко.
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16.11.2022 07:27 Відповісти
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