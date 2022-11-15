Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. ФОТОрепортаж

Высокопоставленный представитель американской разведки заявил, что российские ракеты пересекли границу Польши, члена НАТО, вследствие чего погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Спикер польского правительства Петр Мюллер не сразу подтвердил информацию высокопоставленного чиновника разведки США, говорившего на условиях анонимности из-за щекотливого характера ситуации.

Но Мюллер сказал, что топ-лидеры проводят экстренное совещание из-за "кризисной ситуации".

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