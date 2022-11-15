РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11837 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
82 672 260

Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. ФОТОрепортаж

ракета,польща

Высокопоставленный представитель американской разведки заявил, что российские ракеты пересекли границу Польши, члена НАТО, вследствие чего погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AP.

Спикер польского правительства Петр Мюллер не сразу подтвердил информацию высокопоставленного чиновника разведки США, говорившего на условиях анонимности из-за щекотливого характера ситуации.

Но Мюллер сказал, что топ-лидеры проводят экстренное совещание из-за "кризисной ситуации".

Читайте также: В Польше упали две российские ракеты. Страна собирает Комитет по нацбезопасности

Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше 01

Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше 02
Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше 03

Автор: 

крылатые ракеты (886) Польша (8497) разведка (4191) США (27055)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+66
Наскільки глибокою буде занепокоєність?
показать весь комментарий
15.11.2022 21:19
+51
Який хороший привід літаками НАТО закрити небо над Україною. Типу, ну ми ж, поляків захищаємо від ракет.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:19
+43
100 до 1, ні, 1000 до 1 що столтенберги проковтнуть...
показать весь комментарий
15.11.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ну и как там истории про каждый дюйм територии НАТО? Обосрались?
показать весь комментарий
15.11.2022 21:51 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU4jHbgcapiF5KeI2S5Ya3VQWJDLrzr_H3p-34B2fl6EucDg9z8n2x-************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/pfbid036tSNs6SNwUWHXnST8ND58Ypt9pPHR1EfKz6XjpA6DstTVZ9zRojTfmab2VGXSNZYl?__cft__[0]=AZU4jHbgcapiF5KeI2S5Ya3VQWJDLrzr_H3p-34B2fl6EucDg9z8n2x-************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 38 мин. ·

Ні, ракетна атака рф по Польші це не п'ята стаття НАТО.

Суть нападу в тому, що він повинен бути усвідомленим та мати на меті саме знищення інфраструктури, сил, засобів, населення або промпотенціалу члена Альянсу. Вочевидь ракета залетіла помилково. До того ж рф не бажає окупувати територію Польші або бомбардувати її свідомо. З точку зору Альянсу захист Польші в такому разі - більш міцна ПРО.

Все.

Ну це офіційно. А неофіційно вже як піде.

Упд. Можливо що тупорилі відмазки рф типу «це українці» або «це провокація» дозволять Польші зобразити дії рф як умисні і тоді буде якась інша реакція.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:51 Ответить
Ну то як там, 5 стаття НАТО буде задіяна? Чи чекаєте прильоту у Берлін!
показать весь комментарий
15.11.2022 21:51 Ответить
Так. Саме цей випадок-"на пролізе"...або дадуть по пиці?
показать весь комментарий
15.11.2022 21:55 Ответить
Плешивый упырь приближает свой конец!🤬
показать весь комментарий
15.11.2022 21:55 Ответить
Интересно а где было ПВО НАТО?
показать весь комментарий
15.11.2022 21:55 Ответить
Врядли даже там у каждой фермы есть ПВО

Ракета 6км всего пролетела
показать весь комментарий
15.11.2022 22:08 Ответить
приходит рашен бубен квакен)))
показать весь комментарий
15.11.2022 21:56 Ответить
проковтне НАТО кончину *****, не поперхнеться.
показать весь комментарий
15.11.2022 21:57 Ответить
1, 2, 3, 4, 6, 7...
показать весь комментарий
15.11.2022 22:01 Ответить
Столтенберг економіст не воєнний порахує збитки і викладе рахунок раша не заплатить
показать весь комментарий
15.11.2022 22:01 Ответить
Русские сознательно тестируют реакцию НАТО (политический аспект) и скорость реакции системы ПРО / ПВО Польши (военный аспект). Систему ПВО / ПРО пробили . . .
Что касается аспекта политического - смотрят на правдивость слов "we will defend every inch of Article 5 territory", то есть берут "на слабо". Если НАТО проглотит, можно наглеть и обстрелять маршруты доставок оружия в Украину или ещё что-то сделать. Если не проглотит и втянется в эскалацию - проиграть НАТО и таким образом выйти из войны под предлогом недопущения ядерного Армагеддона почётно, в отличие от капитуляции перед Украиной. Типа, любой исход выигрышный для Кремля (по их мнению). Вот только что-то мне подсказывает, что Запад может ответить гибридно и несимметрично, после чего кремлёвские опять окажутся проигравшими . . .

Нам, как ни прискорбно это говорить (в смысле трагедии наших друзей - поляков) эта эскалация на руку, потому что отбивает желание у Запада идти на сепаратные переговоры с русскими и не будет допускать усталости от украинского вопроса в ЕС и НАТО.
показать весь комментарий
15.11.2022 22:02 Ответить
Може бути навпаки. НАТО засцить ескалації і перестане нам допомагати.
показать весь комментарий
15.11.2022 22:15 Ответить
Тоді світу кранти! Бо кожна вошка, яка сидить під ковдрою тихо, бо розуміє, що НАТО їй не перемогти, вилізе з-під тої ковдри і почне вирішувати свої хотєлки. Кожна північна корея, іран, сомалі та інша погань на кшталт рашки полізе по сусідах. Світ це не повинен допускати, тож буде відповідь НАТО. Яка - подивимось. Поки чути більш про 4-ту статтю, ніж про 5-ту. Але час йде.
показать весь комментарий
16.11.2022 09:45 Ответить
хз как.
я вчера слышу - грррр, грррр, грррр, думал что может гром... ну уже былучше, или наши летают, но звук не такой. так вот - их не то шо ПРО, их ПЗРК могут сбивать. 3 ракеты считай летели, может потом сбили, но вот Польша ПРО не сбила? О_О
может там были баллистические?
показать весь комментарий
16.11.2022 08:41 Ответить
Пишуть, що то огризок від С300. З кацапстану таке не долетить.

Що робити будемо?
показать весь комментарий
15.11.2022 22:10 Ответить
Вранье полное

По воронке видно
показать весь комментарий
15.11.2022 22:14 Ответить
Де сліди на тракторі від шрапнелі? Скоріше ппо спрацювало і осколки впали поряд
показать весь комментарий
15.11.2022 22:46 Ответить
Или украинская или беларуская

https://www.svoboda.org/a/30883929.html Вот фото вроде бы армянской С-300
показать весь комментарий
16.11.2022 00:57 Ответить
Проковтнуть, навіть не сумнівайтесь. Скажуть, що "це ж сталося помилково, ми цілили по Україні, а прилетіло в Польщу." По Україні то можна стріляти, ми тут вже звикли.
Країни НАТО дуже бояться війни і робитимуть все, щоб відхреститися від участі у ній.
показать весь комментарий
15.11.2022 22:26 Ответить
Убейте путина !!!
показать весь комментарий
15.11.2022 22:32 Ответить
НАТО схаває, нажаль, нема, що робити Україні в тій НАТО. Поляки, тримайтеся! Польща і Україна сьогодні разом!
показать весь комментарий
15.11.2022 22:37 Ответить
Як що НАТО схаває, то наступною цілю можу бути люба країна ЄС, треба думати перед тим як писати.
показать весь комментарий
15.11.2022 22:53 Ответить
НАТО схавало. І що далі?
показать весь комментарий
16.11.2022 20:04 Ответить
Що може бути далі вже написав, добавити нічого, бо і цього вистачить з головою.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:51 Ответить
А в тебе є чим думати, що писати тут?
показать весь комментарий
16.11.2022 20:05 Ответить
НАТО схаває, до самого Владика, без сумнівів! Мене турбує, а хто репарації платитимуть буде?
показать весь комментарий
15.11.2022 23:19 Ответить
Адекватна думка на тлі скигління лицемірних зрадой обів
показать весь комментарий
15.11.2022 23:56 Ответить
Візьмемо надрами.
показать весь комментарий
16.11.2022 07:01 Ответить
НАТО, твой выход. ждем.
показать весь комментарий
15.11.2022 22:48 Ответить
Ось так неждано - негадано НАТО у лиці Польщі вступив у війну на боці України
показать весь комментарий
15.11.2022 22:51 Ответить
Что хоть за ракеты ?
Украина, после уничтожения русской ракеты четко указывает её тип, даже не имея обломков.
А поляки, имея обломки, ничего, кроме того, что она русская не говорят.
Типа секретик ?
показать весь комментарий
15.11.2022 23:02 Ответить
Співчуття родинам загиблих. Люди працювали, тяжко працювали, може вже до дому їхали з поля.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:11 Ответить
*****, ты не сказочный долбойоб, а фантастический ! Ты, мочитель сортиров, даже с Чечнёй не смог разобраться и платишь аккадемкацапайобу дань! Уверен, весь Мир будет тебя скоро лицезреть в колбе кунсткамеры, потому-что анало говна нет, даже среди животных...
показать весь комментарий
15.11.2022 23:11 Ответить
справа в тому, що пуйло дохле
І так, це справжня кунсткамера, що пуйла грає "померлий" актор.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:38 Ответить
проверка нато на вшивость, ну а чё, всего двое людей
показать весь комментарий
15.11.2022 23:14 Ответить
ТРЕТЯ СВІТОВА !!! ХТО ЗА РФ !?)
показать весь комментарий
15.11.2022 23:20 Ответить
А я думал че лавров так быстро с самита свалил
показать весь комментарий
15.11.2022 23:25 Ответить
​#вечернеечтение

Пишут, что случилось то, что рано или поздно должно было случиться - особо высокоточная ракета ******* по Польше.

Что же, с кем не бывает, но факт уже установлен, и требуется принятия мер.

Какими могут быть эти меры с обеих сторон.

1. Лошадь в лице Алкоголички приносит извинения за непреднамеренную ошибку и выражает готовность к выплате компенсаций.

ОК, извинения принимаются, начинается десятилетняя тягомотина с определением размеров компенсаций, их адресатов и так далее. Пока падишах не сдохнет, а там видно будет.

2. Владимир Владимирович молча шлет всех на *** - попали? ну и попали, идите фпесду.

В этом случае, конечно, Экзистенциальному Врагу придется задействовать свою Пятую Статью. Нельзя же вот просто взять, и сделать вид, что ничего не было.

И если я ничего не путаю, то для принятия Окончательного Решения тем же Уставом предусмотрен срок до 180 календарных дней.

Возможно, что еще и консенсус потребуется. За это время со стороны агрессора будет много спето песен на слова «это не мы», и всё такое, но их никто слушать не будет, а будут все эти полгода заниматься согласованиями и голосованиями. Там, глядишь, срок и еще продлят...

Мой же геобюрократический прогноз таков: будет ничего.

Запомните этот твит.

П.П.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:30 Ответить
Брехня, буде ВСЕ!
показать весь комментарий
15.11.2022 23:59 Ответить
взагалі то світу страшенно пощастило, що пуцькін спочатку на Україну напав, а не на країну НАТО. Бо вони б три тижні вивчали, чи це расія, чи це уламки, чи це ракети і танки, чи просто пагулять вишлі... А пуцькін вже би під Ла-Маншем був.
показать весь комментарий
15.11.2022 23:45 Ответить
Кацапориле, відчуваєш як до тебе підкрадається срібний лис,
Писец ім'я його.
показать весь комментарий
16.11.2022 00:03 Ответить
Есть мнение... Война проигранна но если ***** проиграет Украине его за яйца вздернут свои а если странам НАТО то есть шанс сохранить власть
показать весь комментарий
16.11.2022 00:04 Ответить
Слушна думка,
України ж по їхньому взагалі не існує. Вже майже рік отримують по щам від НАТИ, а НАТА ще не приходила, от і викручуються як вміють, себто по дебільному.
показать весь комментарий
16.11.2022 00:15 Ответить
пнх, кацап. поналазило тут вас, як тарганів
показать весь комментарий
16.11.2022 00:34 Ответить
Вірю, 100 відсотків інфа від іспанського диспетчера
показать весь комментарий
16.11.2022 00:39 Ответить
Кацариле, йди вже спати, тобі ж вдосвіта треба буде ху йлу дупу цілувати, проспиш і тобі хана.
показать весь комментарий
16.11.2022 01:04 Ответить
А як на мене,то це тестування реакції НАТО і всього Заходу.Проковтнуть мовчки,можна і конвої із зброєю обстрілювати.А там і до ядерки недалеко.
показать весь комментарий
16.11.2022 07:27 Ответить
Страница 3 из 3
 
 