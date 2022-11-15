Латвія готова підтримати будь-які дії, які Польща вважатиме доречними: "Росія нестиме повну відповідальність за всі наслідки"

Факт влучання російської ракети на територію Польщі, країни-члена НАТО, є дуже небезпечною ескалацією з боку Росії, за що вона нестиме повну відповідальність.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські ракети, що влучають на територію країни-члена НАТО, є дуже небезпечною ескалацією з боку Кремля, Латвія висловлює повну солідарність із нашим союзником Польщею та підтримає будь-які дії, які Польща вважатиме доречними. Росія нестиме повну відповідальність за всі наслідки", - йдеться у твіті.

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Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс також висловив "польським братам по зброї" співчуття, повну підтримку і засудив вчинок "злочинного російського режиму".

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО.

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