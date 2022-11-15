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Латвія готова підтримати будь-які дії, які Польща вважатиме доречними: "Росія нестиме повну відповідальність за всі наслідки"

рф,росія,обмеження,санкції

Факт влучання російської ракети на територію Польщі, країни-члена НАТО, є дуже небезпечною ескалацією з боку Росії, за що вона нестиме повну відповідальність.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Російські ракети, що влучають на територію країни-члена НАТО, є дуже небезпечною ескалацією з боку Кремля, Латвія висловлює повну солідарність із нашим союзником Польщею та підтримає будь-які дії, які Польща вважатиме доречними. Росія нестиме повну відповідальність за всі наслідки", - йдеться у твіті.

Латвія готова підтримати будь-які дії, які Польща вважатиме доречними: Росія нестиме повну відповідальність за всі наслідки 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про ракети в Польщі: Це удар по колективній безпеці і суттєва ескалація. Треба діяти. ВIДЕО

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс також висловив "польським братам по зброї" співчуття, повну підтримку і засудив вчинок "злочинного російського режиму".

Латвія готова підтримати будь-які дії, які Польща вважатиме доречними: Росія нестиме повну відповідальність за всі наслідки 02

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО.

Також дивіться: Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Латвія (1360) Польща (8612)


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Топ коментарі
+16
Країни Балтії більш рішучі ніж вся НАТА.
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15.11.2022 23:02
+7
Латвия Литва Эстония готовы , а также Чехия и Словакия но не НАТО. В Польше было два удара пишут про один другой попал в дом жилой но не нужно беспокоить Рашу а то экскавация конфликта тьфу ***** позор вас…
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15.11.2022 23:00
+6
Спи Кацапія засинай, земля тобі бетоном
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15.11.2022 23:18
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Латвия Литва Эстония готовы , а также Чехия и Словакия но не НАТО. В Польше было два удара пишут про один другой попал в дом жилой но не нужно беспокоить Рашу а то экскавация конфликта тьфу ***** позор вас…
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15.11.2022 23:00 Відповісти
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15.11.2022 23:07 Відповісти
оце більш вірогідніше
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15.11.2022 23:12 Відповісти
🤣
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15.11.2022 23:15 Відповісти
США побоюються ядерного протистояння і кацапи про це знають, але Штати також розуміють що якщо нічого не зроблять то по Польщі полетять і інщі ракети, тому щось буде цікаве.
Я б за те щоб Україні надали ракети середньої дальності, ми самі покараємо маскву.
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15.11.2022 23:23 Відповісти
Країни Балтії більш рішучі ніж вся НАТА.
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15.11.2022 23:02 Відповісти
Все ждут - а что скажет товарисч Байден?
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15.11.2022 23:06 Відповісти
Байден заявив що ракета яка впала на територію Польщі скоріше всього не россійска,це дослівні його слова...россія не буде нести відповідальність НАТО прогнозовано зглотнуло,надія лише на Польщу що вони все таки не дадуть зам'яти діло
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16.11.2022 07:44 Відповісти
Так.. і це в умовах рішучої єдності Альянсу.(сарказм)
Що було б май Трамп більше часу..
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15.11.2022 23:06 Відповісти
Бо краще розуміють , що таке кремлівська падаль.
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15.11.2022 23:09 Відповісти
От і союз протиросійський народжується..
Оголошено конкурс з пошуку назви для евронати..
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15.11.2022 23:03 Відповісти
Międzymorze.
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15.11.2022 23:32 Відповісти
Безхребетная сцикунва!
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15.11.2022 23:04 Відповісти
Маюча інше бачення..це точно.
Можливо варто почекати результати наради..і ще один атомний човен потоне..
Тобто, спливе навпаки.😉
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15.11.2022 23:13 Відповісти
А чому "та підтримає будь-які дії, які Польща вважатиме доречними"?А що Польща вже не член НАТО?Правильно було б : "НАТО вважатиме доречними".
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15.11.2022 23:08 Відповісти
Можливо це на випадок, якщо Польща виявиться рішучищою за НАТО, і тоді Латвія обіцяє діяти разом з Польщею, а не сидіти "зтурбововатися" за консенсусом. Он там орбану світло в трубі вимкнули - яка ймовірність, що він будь-яке військове рішення НАТО проти расєї ветуватиме? 100%? 100500%?
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15.11.2022 23:22 Відповісти
ЭТО ШАНС!
ШАНС ЗАКОНЧИТЬ ЭТУ ВОЙНУ!
ПОЛЬША ДОЛЖНА ИНИЦИИРОВАТЬ 5 СТАТЬЮ НАТО!
СЕЙЧАС ВСЁ В РУКАХ ПОЛЬШИ!
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15.11.2022 23:08 Відповісти
Я б так не радів, Америка розуміє що є ризик застосування ядерної зброї, тому розрульовувати будуть якось економічними інструментами, а не військовими, але зброї Україні нададуть краще ніж раніше.
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15.11.2022 23:20 Відповісти
в пабліках потроху заспокоюються...ненавмисне влучання...ніякої 5 статті..ніяке НАТО не буде воювати.
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15.11.2022 23:09 Відповісти
Тоді точно дочекаються, коли кремлівська падаль зробить навмисне влучання.
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15.11.2022 23:13 Відповісти
крім )(уйла ніхто не хоче починати 3 світову...хочуть сидіти з пивом і сосисками і дивитись ,як Україна воює.
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15.11.2022 23:17 Відповісти
так,папік римський сказав підставити другу щоку..
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15.11.2022 23:14 Відповісти
той папік--хоч би раз навідався в Україну, та за шкірку його притягнути як паршивого пса в розрушені будинки.
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15.11.2022 23:35 Відповісти
За всієї поваги до Польщі хочеться сказати, що поки що напівмертва (на той час Україна) не почала воювати з руснею - вони навіть не особливо говорили про збитий путіним польський літак з урядом.
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15.11.2022 23:13 Відповісти
помиляєтесь..були і запроси і скандали...рашка або ігнорувала або брехала
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15.11.2022 23:38 Відповісти
Спи Кацапія засинай, земля тобі бетоном
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15.11.2022 23:18 Відповісти
 
 