Крым становится ловушкой для РФ, - Ходжес

Оккупированный Крым становится все более похожим на ловушку для РФ.

Об этом бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки, поэтому, например, Крым все больше становится похожим на ловушку для России", - сказал Ходжес.

Он отметил, что после повреждения Керченского моста у России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.

"Все остальные способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря в Мариуполь, а затем на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены к одной, по факту, дороге. При этом подкрепление должно измеряться в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, необходимых не только для войны, но и для содержания мирного населения на оккупированных территориях. Конечно, что-то они могут доставить кораблями, но все это очень ненадежно", - объяснил американский генерал.

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