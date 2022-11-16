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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Крым становится ловушкой для РФ, - Ходжес

ходжес

Оккупированный Крым становится все более похожим на ловушку для РФ.

Об этом бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес рассказал в интервью НВ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки, поэтому, например, Крым все больше становится похожим на ловушку для России", - сказал Ходжес.

Он отметил, что после повреждения Керченского моста у России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.

"Все остальные способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря в Мариуполь, а затем на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены к одной, по факту, дороге. При этом подкрепление должно измеряться в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, необходимых не только для войны, но и для содержания мирного населения на оккупированных территориях. Конечно, что-то они могут доставить кораблями, но все это очень ненадежно", - объяснил американский генерал.

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Автор: 

Крым (26419) россия (96057) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+10
То Міллі казав, якщо не помиляюсь. А Ходжес, як і всі ми, дуже вірить в ЗСУ!
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16.11.2022 16:11
+8
Коли Україна звільнить ще й лівий берег Дніпра на Херсонщині ось тоді буде доступ до Криму
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16.11.2022 15:57
+7
ні! То був, Марк Міллі, а Ходжес навпаки був один з небагатьох, хто прогнозував, що росія пов'язне у війні з Україною на довго.
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16.11.2022 16:15
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Замилювання очей та присипляння. Солодкими речами відволікаються нас від примушення до капітуляції і згортання навіть тої мізерної військової підтримки, що була.
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16.11.2022 15:57 Ответить
Коли Україна звільнить ще й лівий берег Дніпра на Херсонщині ось тоді буде доступ до Криму
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16.11.2022 15:57 Ответить
В предыдущем столетии крымский перешеек был пройден три раза без особых задержек.

Учите историю
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16.11.2022 16:04 Ответить
Вспомните сколько держали Крым советы и сколько потом немцы.
перешеек там не актуален, ибо его берут много раньше и фронт уходит далеко по материку.
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16.11.2022 16:06 Ответить
Советы 18 октября - 16 ноября 1941, немцы 8 апреля по 12 мая 1944.
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16.11.2022 16:15 Ответить
А 10 квітня 1944 р. взяли Одесу. Понад місяць ще брали Севастополь.
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16.11.2022 16:21 Ответить
Оборону Севастополя оставим за скобками. На потом.
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16.11.2022 16:16 Ответить
Це не той Ходжес, що казав 3 дні або тиждень і все....
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16.11.2022 16:06 Ответить
Він такого не казав так, як це кажете ви.
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16.11.2022 16:08 Ответить
Захватят Украину за 72 часа ?
Это генерал Милли сказал, 2-5 февраля 2022 года.
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16.11.2022 16:10 Ответить
Це він більше про Зелю ніж за ЗСУ.
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16.11.2022 16:22 Ответить
Gen. Milley says Kyiv could fall within 72 hours if Russia decides to invade Ukraine
https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-kyiv-could-fall-within-72-hours-if-russia-decides-to-invade-ukraine-sources

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16.11.2022 17:04 Ответить
То Міллі казав, якщо не помиляюсь. А Ходжес, як і всі ми, дуже вірить в ЗСУ!
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16.11.2022 16:11 Ответить
Шось з Міллі не так.
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16.11.2022 16:20 Ответить
Мабуть два поліцейських,- добрий і злий, краще ніж добрий, але лише один.
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16.11.2022 17:25 Ответить
ні! То був, Марк Міллі, а Ходжес навпаки був один з небагатьох, хто прогнозував, що росія пов'язне у війні з Україною на довго.
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16.11.2022 16:15 Ответить
якщо вдасться притиснути кацапів до Азовського моря, щоб артилерія перерізала лінії постачання на сухопутному мосту. і по керченському мосту знову можуть вдарити. Тоді Крим був би в облозі.
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16.11.2022 16:30 Ответить
все будет - терпение.
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16.11.2022 17:32 Ответить
 
 