Украине нужны системы ПВО Patriot и больше NASAMS, - Воздушные силы

Украине до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны.

Об этом в интервью DW заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера из десяти пусков NASAMS сбил десять воздушных целей. IRIS-T практически на сто процентов отрабатывает при ракетных атаках. Также самоходные зенитные установки Gepard, Avenger, Aspide. В ближайшее время заработает комплекс Hawk. Он морально устаревший, но сможет сбивать крылатые ракеты и дроны. Впрочем, нам до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны, потому что Украина - большое государство. Поэтому мы перекрываем определенные районы, постоянно перемещаемся и маневрируем", - сказал он.

По словам Игната, Украина ожидает дополнительных комплексов Iris-T, но когда они поступят, неизвестно, ведь продолжается их производство.

"NASAMS есть на вооружении 12 стран. Поэтому, по моему мнению, эти страны могли бы предоставить эти системы. Также мы надеемся на системы Patriot", - добавил спикер Воздушных сил.

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