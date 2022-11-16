Украине нужны системы ПВО Patriot и больше NASAMS, - Воздушные силы
Украине до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны.
Об этом в интервью DW заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
Так, вчера из десяти пусков NASAMS сбил десять воздушных целей. IRIS-T практически на сто процентов отрабатывает при ракетных атаках. Также самоходные зенитные установки Gepard, Avenger, Aspide. В ближайшее время заработает комплекс Hawk. Он морально устаревший, но сможет сбивать крылатые ракеты и дроны. Впрочем, нам до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны, потому что Украина - большое государство. Поэтому мы перекрываем определенные районы, постоянно перемещаемся и маневрируем", - сказал он.
По словам Игната, Украина ожидает дополнительных комплексов Iris-T, но когда они поступят, неизвестно, ведь продолжается их производство.
"NASAMS есть на вооружении 12 стран. Поэтому, по моему мнению, эти страны могли бы предоставить эти системы. Также мы надеемся на системы Patriot", - добавил спикер Воздушных сил.
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Хоча, з іншої сторони: а на який ляд тоді стікО грошей та зброї сюди вкинуте?
Це означає тільки одне - кацапе, тобі *****!!!
Кільчень - українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне.
ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.
Вопрос..почему ее нет в Британии или Германии...😛🤣
Я бы ЗеКодомоским Кучмистам на дал бы и патрона...
Крысы Лохотрона Телемарафона...