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Новости Война
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Украине нужны системы ПВО Patriot и больше NASAMS, - Воздушные силы

зрк,patriot

Украине до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны.

Об этом в интервью DW заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

Так, вчера из десяти пусков NASAMS сбил десять воздушных целей. IRIS-T практически на сто процентов отрабатывает при ракетных атаках. Также самоходные зенитные установки Gepard, Avenger, Aspide. В ближайшее время заработает комплекс Hawk. Он морально устаревший, но сможет сбивать крылатые ракеты и дроны. Впрочем, нам до сих пор катастрофически не хватает средств противовоздушной обороны, потому что Украина - большое государство. Поэтому мы перекрываем определенные районы, постоянно перемещаемся и маневрируем", - сказал он.

По словам Игната, Украина ожидает дополнительных комплексов Iris-T, но когда они поступят, неизвестно, ведь продолжается их производство.

"NASAMS есть на вооружении 12 стран. Поэтому, по моему мнению, эти страны могли бы предоставить эти системы. Также мы надеемся на системы Patriot", - добавил спикер Воздушных сил.

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Автор: 

ПВО (2820) Воздушные силы (2393) Игнат Юрий (604)


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Топ комментарии
+14
Один комплекс Патріот стоит 9 лярдов доларов. Сумашедші гроші. У 18 році МО України схвалило рішення о виробництві української системи ППО ПРО " Кільчень". По своїм ТТД навіть краща за Петріот. Одна система закриває 500 км кордону. Вартість - у шість разів меньша за американскй аналог. Чому їх не зроблено жодної. Асфальт і дручьба народів. Кому цікаво - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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16.11.2022 18:33
+6
Ті дебіли, які розповідають про необхідність закупівлі петріотів, ви б хоча б подивилися скільки ця вся хєрня коштує, для початку. І подумайте, що витративши мільярди баксів потрібно буде ще на них витрачати божевільні кошти на обслуговування. NASAMS і Іріс - це найкраще що може бути для майбутнього українського ППО: не дорого і влучно.
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16.11.2022 18:41
+4
У меня вопрос ко всем любителям поговорить за лендлиз.... ЗАЧЕМ вам всем нужно получать вооружение по программе, за которую потом нужно платить, когда сейчас вы все получаете БЕСПЛАТНО?
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16.11.2022 19:27
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Саме так, щоб по Польщі більше не прилітало
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16.11.2022 18:19 Ответить
Я взагалі то пацифіст по натурі, але мене мучать невиразні сумніви. Мери можуть взагалі забити на Неньку.
Хоча, з іншої сторони: а на який ляд тоді стікО грошей та зброї сюди вкинуте?
Це означає тільки одне - кацапе, тобі *****!!!
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16.11.2022 18:19 Ответить
Патриоты не дадут, это точно.
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16.11.2022 18:24 Ответить
Петріоти Україна фінансово не потяне - дуже дорого, а ефективність так собі.
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16.11.2022 18:43 Ответить
Ocen dorogyje Patriot,no oni Iskanderi sbjut oni reagirujet na manevri, i raketi sbyvajet tak sto ona ne vzryvajetsia.Oni kak strela proxodit.Jesli skazem jadernaja raketa ejio sbjiot tak sto ona nezarviotsia
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16.11.2022 19:02 Ответить
Так думаю,до того ж вони дуже дорогі і чув що навіть одна ракета більше мільйона доларів.А ось би ще більше Ірисок та Насмасів не завадить.Тим паче що на них є ракети які можуть в двічі далі бити десь під 100 км а це вже круто.Ще треба отримати Італійські пво на 100 км і буде нормально.А в ідеалі потрібна своя пво хоча б на 80-100 км по дальності.
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16.11.2022 19:08 Ответить
зеідіот = Беня, тому "ідеально" це "бажаю" а не те що справді буде... Тому що цей геноцид підтримує вся влада Землі.
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16.11.2022 19:13 Ответить
Макс, Пэтриот сейчас по-большому счету не ко времени. Ты обратил внимание по какой дуге усиливаются поставки? Плавно от ПЗРК до Айрис. Система ПВО/ПРО вспомни принцип взаимодействия. Система типа Пэтриот - завершающий штрих. Поляки пришли к нему совсем недавно, когда все три ступени выстроили. Мне тут ликбез провели ребята с Айрон доума.
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16.11.2022 19:18 Ответить
Собственно, как ни цинично это звучит, но ПВО/ПРО Украины уже сегодня показывает вполне удовлетворительные результаты, близкие к результативности Израэльского Железного Купола - по вчера сбито около 79% целей.
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16.11.2022 19:21 Ответить
Нужны ракеты с большим радиусом. Это то, что катастрофически не хватает. Хотя бы до 300 км.
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16.11.2022 19:31 Ответить
И еще из интересного Посмотри в сети бронемобиль Kirpi в переводе Ежик. Случайно на трубе вчера встретилось видео с Херсона, а у меня тут под окнами такие носятся. Поискала в новостях - оказывается их в Украине 200 штук с крупнокалиберными в комплектации.
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16.11.2022 19:45 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/BMC_Kirpi Ukraine Ukrainian Navy: Marine detachment of the Ukrainian Naval Forces have received 50 Turkish BMC Kirpi 4x4 MRAP vehicles, 150 more are expected to be delivered later.[17]
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16.11.2022 19:52 Ответить
Там уже, 4 партии по 50 шт.Буквально в течении месяца. Я же пасусь и на турецких ресурсах.
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16.11.2022 19:59 Ответить
дрифтуны но старик м 113 показывает что есть порох в пороховнице дрифтует голландская версий 113 https://twitter.com/i/status/1592945144415735808 https://twitter.com/i/status/1592945144415735808
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16.11.2022 20:30 Ответить
давно уже но это не машина первой линии
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16.11.2022 20:27 Ответить
Один комплекс Патріот стоит 9 лярдов доларов. Сумашедші гроші. У 18 році МО України схвалило рішення о виробництві української системи ППО ПРО " Кільчень". По своїм ТТД навіть краща за Петріот. Одна система закриває 500 км кордону. Вартість - у шість разів меньша за американскй аналог. Чому їх не зроблено жодної. Асфальт і дручьба народів. Кому цікаво - https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ https://www.youtube.com/watch?v=tkqpUtXhLsQ

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16.11.2022 18:33 Ответить
Ми в окупації негоїв, тому своєї зброї ніколи не буде, все що відбувається - повтор "семилітньої війни" заради геноциду слав'янства.
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16.11.2022 19:15 Ответить
С 2019, с момента одобрения проекта к нему не возвращались от слова вообще.
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16.11.2022 19:24 Ответить
Кільчень (зенітно-ракетна система) - Вікіпедія
Кільчень - українська багатоканальна універсальна зенітно-ракетна система здатна знищувати балістичні та аеродинамічні цілі, розроблена в КБ Південне.
ЗРС «Кільчень» за планом буде здатна вести ефективну боротьбу з існуючими та перспективними засобами повітряного нападу, включно з тими, що використовують технології малої помітності (так звану Stealth), незалежно від пори року та час доби, в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.
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16.11.2022 20:21 Ответить
Томагавки просить надо
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16.11.2022 18:37 Ответить
Ті дебіли, які розповідають про необхідність закупівлі петріотів, ви б хоча б подивилися скільки ця вся хєрня коштує, для початку. І подумайте, що витративши мільярди баксів потрібно буде ще на них витрачати божевільні кошти на обслуговування. NASAMS і Іріс - це найкраще що може бути для майбутнього українського ППО: не дорого і влучно.
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16.11.2022 18:41 Ответить
Потрібні THEDи а не PETRIOTи
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16.11.2022 20:26 Ответить
А де наш ленд ліз?
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16.11.2022 18:46 Ответить
знову відклали на невизначений термін
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16.11.2022 19:15 Ответить
У меня вопрос ко всем любителям поговорить за лендлиз.... ЗАЧЕМ вам всем нужно получать вооружение по программе, за которую потом нужно платить, когда сейчас вы все получаете БЕСПЛАТНО?
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16.11.2022 19:27 Ответить
после первой атаки на тец было не ясно???
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16.11.2022 19:00 Ответить
Джо Байден каже... Зеле ничего не дам..он Мочит в сортире Ольгу ********* и Маргарита Симоньян...а это капздец...😛😛🤣🤣🤣 Курицы 🐔🐔🐔наше все...
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16.11.2022 19:09 Ответить
Из всех стран НАТО система Пэтриот есть только в Польше..
Вопрос..почему ее нет в Британии или Германии...😛🤣
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16.11.2022 19:15 Ответить
тому що у Великобританії та Німеччині є власні системи ппо, набагато краще за характеристиками американські
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16.11.2022 19:21 Ответить
Испания Италия и Голландия доставят в Украину крутые комплексы ПВО...
Я бы ЗеКодомоским Кучмистам на дал бы и патрона...
Крысы Лохотрона Телемарафона...
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16.11.2022 19:33 Ответить
 
 