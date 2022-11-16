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ВСУ захватили уникальную технику оккупантов - передвижной пункт разведки 1В119 "Реостат"

реостат

Украинские войска захватили очередную редкостную технику россиян. Речь идет об уникальном передвижном пункте разведки и управления артиллерийским огнем 1В119 "Реостат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ затрофеили очередного редкостного зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 "Реостат". Это еще советская технология, но их количество было ограничено. У кацапов на вооружении было менее полусотни. На сегодняшний день известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Нацгвардейцы уничтожают российскую БМП на Донецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19592) разведка (4191) техника (1746) ВСУ (6673)


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Топ комментарии
+12
Унікальній анало-говнет чи ні?
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16.11.2022 18:37
+9
анало-говнєтнішого не придумаєш )
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16.11.2022 18:40
+7
Че то етот реосрат нихуя не сработал для русни. Молотили *****, но куда попало.
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16.11.2022 18:45
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Унікальній анало-говнет чи ні?
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16.11.2022 18:37 Ответить
анало-говнєтнішого не придумаєш )
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16.11.2022 18:40 Ответить
угу, вочевидь. Ціла окрема машина в 8тон лише з трьома різними прицілами лишна борту - виключно щоб керувати самоходною "Нона". Що заважало ці приціли на саму Нону поставити? 🧐 Ну і окремо - час бойового розгортання з маршу - 10хв...хехе, це десь 7 пострілів з Джавеліну їм в бік, заочно, бо хвате двох на ці дві посудини 🙃
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16.11.2022 18:42 Ответить
А ви думаєте звідки ми такі яскраві відосіки беремо? https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4 https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4

)) все логічно
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16.11.2022 18:52 Ответить
Че то етот реосрат нихуя не сработал для русни. Молотили *****, но куда попало.
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16.11.2022 18:45 Ответить
чистейшей воды анало говнет...
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16.11.2022 18:47 Ответить
Виглядає "втомлено"...
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16.11.2022 18:48 Ответить
Нужно було назвати цю банку ШПРОТ-200.
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16.11.2022 18:48 Ответить
Мдя... Повітряні дрони і дешевші, і швидші, і ефективніші. Доведено нашою артою. От тільки чомусь з бюджету на ті дрони ні копійчини - все за рахунок волонтерів...
Не згадаю зараз, чия то була фраза: "А може на дрони виділимо з бюджету, а на "єдиний анал" най волонтери збирають?", але ця фразі дуже влучна і правильна!
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16.11.2022 18:55 Ответить
Тьфу на заголовок. В чем ее уникальность? 50+летняя консервная банка.
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16.11.2022 18:59 Ответить
так отож що ******** застаріла - лиш три приціли ПРЯМОЇ видимості, +нічний. І це все окрема важка, дорога коробка з екіпажем кажись 3 тіла. Ну і фактично беззбройна і із лайтовою бронею з люміня, тому їх за цю війну вже майже всі й перебили.
Дрон-розвідник краще по всім пунктам!
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16.11.2022 19:19 Ответить
выход на ноль и управление огнем батарейки а не нп времен 2й мировой отдельное глухарское вермахт имел в составе панцер ваффе специальные танки арт разведки на базе пз 3 и пз 4
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16.11.2022 20:35 Ответить
Не заметно, что конкретно эта вундер вафля им помогла. В горбатый запорожец можно запихнуть планшет, но много ли будет толку?
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16.11.2022 21:03 Ответить
Реостат, це провідниковий резистор. Кулі вони вийобуються...
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16.11.2022 19:14 Ответить
Касапы им поля наверное пахали...
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16.11.2022 19:15 Ответить
спочатку все просрали. Типу ми готові до війни. а коли прийшла пора. срака гола. прикрити нема чим. Тепер люди скиньтесь дрони і все інше лохи потягнуть вони добрі допоможуть. можна було тихо готовитись до війни але дороги легше робити. з білорусами не розривають відношення чогось. моя думка соляра бітум під носом ще треба заробити трішки для себе. люди все витримають. СЛАВА УКРАІНІ ГЕРОЯМ СЛАВА.
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16.11.2022 19:48 Ответить
ця ******** підходе тільки для роздування імперських щьок десь на параді )))
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16.11.2022 20:41 Ответить
 
 