ВСУ захватили уникальную технику оккупантов - передвижной пункт разведки 1В119 "Реостат"

Украинские войска захватили очередную редкостную технику россиян. Речь идет об уникальном передвижном пункте разведки и управления артиллерийским огнем 1В119 "Реостат".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"ВСУ затрофеили очередного редкостного зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 "Реостат". Это еще советская технология, но их количество было ограничено. У кацапов на вооружении было менее полусотни. На сегодняшний день известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119", - говорится в сообщении.

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