ВСУ захватили уникальную технику оккупантов - передвижной пункт разведки 1В119 "Реостат"
Украинские войска захватили очередную редкостную технику россиян. Речь идет об уникальном передвижном пункте разведки и управления артиллерийским огнем 1В119 "Реостат".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
"ВСУ затрофеили очередного редкостного зверя. Передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии – 1В119 "Реостат". Это еще советская технология, но их количество было ограничено. У кацапов на вооружении было менее полусотни. На сегодняшний день известно о 3 уничтоженных и 7 трофейных 1В119", - говорится в сообщении.
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+12 Alex K #323845
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+9 Vik Tor #521724
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+7 Alessandro Moretti
показать весь комментарий16.11.2022 18:45 Ссылка
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)) все логічно
Не згадаю зараз, чия то була фраза: "А може на дрони виділимо з бюджету, а на "єдиний анал" най волонтери збирають?", але ця фразі дуже влучна і правильна!
Дрон-розвідник краще по всім пунктам!