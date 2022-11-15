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Нацгвардейцы уничтожают российскую БМП на Донецком направлении. ВИДЕО

Бойцы НГУ точным ударом уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы спецназовцев "Омега" показали в НГУ.

Смотрите: Боевой дрон уничтожает двух оккупантов, которые сопротивлялись украинским воинам. ВИДЕО беспилотника

"Уничтожение вражеской БМП на Донецком направлении. Вот так спецназовцы Нацгвардии встречают российских оккупантов на украинской земле", - говорится в сообщении.

уничтожение (7165) Донецкая область (9920) техника (1746) Национальная гвардия (2153)


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Це ж було вже!
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15.11.2022 15:04 Ответить
БМП-1 висрала кацапа. (1:00)
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15.11.2022 15:08 Ответить
Плохой был, не переварился.
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15.11.2022 16:47 Ответить
Thunderstruck 💥
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15.11.2022 15:13 Ответить
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15.11.2022 15:17 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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15.11.2022 15:30 Ответить
"М" - мастерство!
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15.11.2022 15:43 Ответить
 
 