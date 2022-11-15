Нацгвардейцы уничтожают российскую БМП на Донецком направлении. ВИДЕО

Бойцы НГУ точным ударом уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео работы спецназовцев "Омега" показали в НГУ.

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"Уничтожение вражеской БМП на Донецком направлении. Вот так спецназовцы Нацгвардии встречают российских оккупантов на украинской земле", - говорится в сообщении.