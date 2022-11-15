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Нацгвардійці знищують російську БМП на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці НГУ влучним ударом знищили ворожу БМП.

Як передає Цензор.НЕТ, відео роботи спецпризначенців "Омега" показали у НГУ.

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"Знищення ворожої БМП на Донецькому напрямку. Ось так спецпризначенці Нацгвардії зустрічають російських окупантів на українській землі", - йдеться у повідомленні.

знищення (7477) Донецька область (8734) техніка (1846) Національна гвардія (1564)


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Це ж було вже!
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15.11.2022 15:04 Відповісти
БМП-1 висрала кацапа. (1:00)
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15.11.2022 15:08 Відповісти
Плохой был, не переварился.
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15.11.2022 16:47 Відповісти
Thunderstruck 💥
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15.11.2022 15:13 Відповісти
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15.11.2022 15:17 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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15.11.2022 15:30 Відповісти
"М" - мастерство!
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15.11.2022 15:43 Відповісти
 
 