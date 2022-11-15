Нацгвардійці знищують російську БМП на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Бійці НГУ влучним ударом знищили ворожу БМП.

Як передає Цензор.НЕТ, відео роботи спецпризначенців "Омега" показали у НГУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон знищує двох окупантів, що чинять опір українським воїнам. ВIДЕО безпілотника

"Знищення ворожої БМП на Донецькому напрямку. Ось так спецпризначенці Нацгвардії зустрічають російських окупантів на українській землі", - йдеться у повідомленні.