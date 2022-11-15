Нацгвардійці знищують російську БМП на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Бійці НГУ влучним ударом знищили ворожу БМП.
Як передає Цензор.НЕТ, відео роботи спецпризначенців "Омега" показали у НГУ.
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"Знищення ворожої БМП на Донецькому напрямку. Ось так спецпризначенці Нацгвардії зустрічають російських окупантів на українській землі", - йдеться у повідомленні.
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Bob Fayn
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