Задержаны 2 жительницы Чугуевского района Харьковщины, активно помогавшие оккупантам, - прокуратура
Правоохранители задержали двух жительниц Ивановки Чугуевского района Харьковской области, которые во время оккупации активно помогали захватчикам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
"Колаборантки получали от оккупационной администрации гуманитарную помощь и раздавали ее в собственных домах. Каждого, кто получал российскую гуманитарку на микроучастках, они вносили в списки, которые после этого передавали "новой власти", - отмечается в информации.
По данным следствия, среди сведений, собранных задержанными, – паспортные и идентификационные данные. Кроме того, женщины активно участвовали в совещаниях оккупационной администрации села. Одна из них также раздавала газеты с российской пропагандой.
Задержанным сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч.2 ст.111-1 УК Украины).
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У них там красуні з парижських дефіле зависають,
Все что происходит в стране должно быть известно народу.
Есть подозрения.
Есть основания задержать.
Силовики законно задерживают.
Так почему же журналисты не могут это снять?! они имеют право.
Так происходит во всех цивилизованных странах. Фото «нарушителей» (секс предаторов, разыскиваемых и тд) весят на всех столбах и заборах. Людей предупреждают и Таким образом защищают.
P.S. Ссылки на то , что суда ещё не было и возможно персону оправдают- совершенно не объясняет запрет на съемку.
Ведь никто не говорит из журналистов, что по решению суда эта персона есть жулик. Фотографируется событие и его участники.