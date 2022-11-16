РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5828 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 628 14

Задержаны 2 жительницы Чугуевского района Харьковщины, активно помогавшие оккупантам, - прокуратура

Правоохранители задержали двух жительниц Ивановки Чугуевского района Харьковской области, которые во время оккупации активно помогали захватчикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Колаборантки получали от оккупационной администрации гуманитарную помощь и раздавали ее в собственных домах. Каждого, кто получал российскую гуманитарку на микроучастках, они вносили в списки, которые после этого передавали "новой власти", - отмечается в информации.

По данным следствия, среди сведений, собранных задержанными, – паспортные и идентификационные данные. Кроме того, женщины активно участвовали в совещаниях оккупационной администрации села. Одна из них также раздавала газеты с российской пропагандой.

Задержанным сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч.2 ст.111-1 УК Украины).

Читайте также: В Ривненской области СБУ задержала мобилизованного по подозрению в сотрудничестве с РФ

Задержаны 2 жительницы Чугуевского района Харьковщины, активно помогавшие оккупантам, - прокуратура 01
Задержаны 2 жительницы Чугуевского района Харьковщины, активно помогавшие оккупантам, - прокуратура 02

Автор: 

прокуратура (5030) Харьковщина (5577) государственная измена (1567)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
А по чому сьогодні піна в будівельних маркетах?
показать весь комментарий
16.11.2022 19:53
+7
А чому обличчя в них скриті? Країна має знати цих "героїнь ".
показать весь комментарий
16.11.2022 19:43
+4
Продать бедуинам а деньги полученные за этих ************ пустить на дроны для ВСУ!
показать весь комментарий
16.11.2022 19:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дві дурні курки...
показать весь комментарий
16.11.2022 19:38 Ответить
Продать бедуинам а деньги полученные за этих ************ пустить на дроны для ВСУ!
показать весь комментарий
16.11.2022 19:41 Ответить
А бедуїни таку фуйню некупують))))
У них там красуні з парижських дефіле зависають,
показать весь комментарий
16.11.2022 19:50 Ответить
А чому обличчя в них скриті? Країна має знати цих "героїнь ".
показать весь комментарий
16.11.2022 19:43 Ответить
А раптом суд визнає їх не винними? А він може, наш суд
показать весь комментарий
16.11.2022 20:13 Ответить
Прекратите закрывать лица тех, кого задержали.

Все что происходит в стране должно быть известно народу.

Есть подозрения.
Есть основания задержать.
Силовики законно задерживают.

Так почему же журналисты не могут это снять?! они имеют право.

Так происходит во всех цивилизованных странах. Фото «нарушителей» (секс предаторов, разыскиваемых и тд) весят на всех столбах и заборах. Людей предупреждают и Таким образом защищают.

P.S. Ссылки на то , что суда ещё не было и возможно персону оправдают- совершенно не объясняет запрет на съемку.
Ведь никто не говорит из журналистов, что по решению суда эта персона есть жулик. Фотографируется событие и его участники.
показать весь комментарий
17.11.2022 02:18 Ответить
дві повії кончені, курки без мізків
показать весь комментарий
16.11.2022 19:44 Ответить
Продайте их нах в турцию...
показать весь комментарий
16.11.2022 19:52 Ответить
А по чому сьогодні піна в будівельних маркетах?
показать весь комментарий
16.11.2022 19:53 Ответить
Крашена бл@дота
показать весь комментарий
16.11.2022 20:11 Ответить
Я так зрозумів, добре відсмоктували?
показать весь комментарий
16.11.2022 21:10 Ответить
Там таких ещё полным полно.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:43 Ответить
Потрібно судити по статті -державна зрада ,тому що по іншим статтям надто м'яке покарання ,я б навіть сказав ніяке!
показать весь комментарий
16.11.2022 23:50 Ответить
 
 