Задержаны 2 жительницы Чугуевского района Харьковщины, активно помогавшие оккупантам, - прокуратура

Правоохранители задержали двух жительниц Ивановки Чугуевского района Харьковской области, которые во время оккупации активно помогали захватчикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Колаборантки получали от оккупационной администрации гуманитарную помощь и раздавали ее в собственных домах. Каждого, кто получал российскую гуманитарку на микроучастках, они вносили в списки, которые после этого передавали "новой власти", - отмечается в информации.

По данным следствия, среди сведений, собранных задержанными, – паспортные и идентификационные данные. Кроме того, женщины активно участвовали в совещаниях оккупационной администрации села. Одна из них также раздавала газеты с российской пропагандой.

Задержанным сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч.2 ст.111-1 УК Украины).

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