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СБУ ликвидировала еще четыре канала побега уклонистов за границу

сбу

Служба безопасности Украины заблокировала еще четыре канала незаконной перевозки за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

При проведении следственно-оперативных действий задержаны 15 организаторов нелегальных миграционных "трафиков". В Закарпатской области ликвидированы два канала пересечения границы, во Львовской области задержан местный житель, который переправлял мужчин под видом волонтеров, и в Сумской области к организации канала была причастна целая преступная группа. Средний прайс "услуг" злоумышленников составлял от 1,5 тысячи долларов до 8 тысяч долларов и зависел от региона проживания.

Смотрите также: Во Львовской области будут судить организаторов преступной группы, переправлявшей военнообязанных за границу за 6 тысяч долларов. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области первый канал миграции организовала супружеская чета местных предпринимателей, которые предлагали мужчинам-уклонистам выехать за границу "по состоянию здоровья". Они снабжали желающих поддельными справками о непригодности к воинской службе, которые оформляли через личные связи, в том числе среди врачей. Вторую схему организовал житель Ужгородского района, который оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Недостоверные сведения вносились в базу данных "Шлях".

Во Львовской области местный предприниматель обещал мужчинам призывного возраста выезд за пределы Украины в качестве волонтеров.

Нелегальную миграцию в страну-агрессор ликвидировали в Сумской области, где к этому оказалась причастна организованная преступная группа. Они скрытыми "обходными" путями, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли всех желающих украинских и российских граждан на территорию РФ.

Смотрите также: Каналы переправки военнообязанных через госграницу разоблачены на Прикарпатье, Волыни и Полтавщине. ФОТО

Автор: 

граница (5299) СБУ (19988) воинская повинность (77)


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Топ комментарии
+23
Видимо это сейчас самая главная угроза нацбезопасности - ухилянти!

Не разветвленная сеть масковских попов, не разворовывающая гуманитарку и бюджет зелёная шобла - а ухилянты!
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16.11.2022 21:41
+13
ну, блд...сделайте уже легальный выезд за 5к USD! Cколько денег в бюджет попало бы!
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16.11.2022 21:43
+13
Закривати кордони,це як в Північній Кореї.Нічого доброго з цього не вийшло і не вийде.
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16.11.2022 21:43
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Видимо это сейчас самая главная угроза нацбезопасности - ухилянти!

Не разветвленная сеть масковских попов, не разворовывающая гуманитарку и бюджет зелёная шобла - а ухилянты!
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16.11.2022 21:41 Ответить
Уклонисты,самая большая часть дохода,от взяток! Слава Украине!
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16.11.2022 22:39 Ответить
ну, блд...сделайте уже легальный выезд за 5к USD! Cколько денег в бюджет попало бы!
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16.11.2022 21:43 Ответить
Есть нелегальный. Деньги идут не в бюджет, а поделены между всеми заинтересованными и наделенными властью (явно не народом) депутатами. Вот и ответ на все вопросы. Лица, которые принимают решения, уже получают доход от нелегальных способов выезда для желающих платить. Вы что, предлагайте им зарезать собственную зарплату??? Кстати, они это делают не просто со стеснением каким-то или с неприятием грабят страну, нет, вообще ни капли, они с гордостью стоят перед зеркалом и искреннее считают себя баринами и хозяевами, которым народ должен платить и еще раз платить за то, что они соизволили быть их представителями, такие великолепные красавцы.
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16.11.2022 22:22 Ответить
Закривати кордони,це як в Північній Кореї.Нічого доброго з цього не вийшло і не вийде.
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16.11.2022 21:43 Ответить
Скажу некрасиво, но честно - не хочешь воевать, тупо заставлять.. солдат с такого точно конченный получится... да и других моментов много...
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16.11.2022 21:44 Ответить
незаконно то что государство насильно удерживает граждан.ну откажутся воевать сразу 10000 и что всех сажать или как в 37 к стенке что бы другие покладистыми были? насильно мил небудешь
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16.11.2022 21:57 Ответить
выехал, были обстоятельства - прошел 7 кругов ада и 3 попытки но все равно считаю, что мой фронт помощи из-за границы не менее важен.
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16.11.2022 22:05 Ответить
правда ребенку обьяснить что в европейской стране могут вытащить из поезда и направив автоматы на глазах у ребенка увести в неизвестном направлении и при этом в поезде остались все документы, подтверждающие право выезда на которые не обратили вообше внимание - так и не смог
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16.11.2022 22:09 Ответить
документы мне выслали но потеряно время ... примерно 2 месяца
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16.11.2022 22:11 Ответить
Залишився лише один легальний канал, але... він призначений виключно для "бійців" батальону "Монако".
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16.11.2022 22:07 Ответить
Акуеть, вже скоро рік тотальної війни, а тут "нелегально переправляли на територію РФ". Значить є підстави вірити москалям, що їхнє гру може кого завгодно викрасти з Київа а також стає зрозумілою як всяка падоль обйобує наших "лівоохоронців" і переховується в "інших країнах"
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16.11.2022 22:13 Ответить
та введите вы официальную таксу получения отсрочки от армии 12 тысяч баксов и пусть лучше эти деньги идут на ВСУ, а не в карманы взяточников
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16.11.2022 22:25 Ответить
Просто нужные люди не любят конкурентов, относительно ухилянтов - мне весело, когда я подобное читаю, особенно когда работы нет.
Я выехал и возвращаться конечно же не собираюсь. А зачем? По моему у державы которая про запас оставляет шизофреника и безногого будущего просто нет.
Особый привет Примат Банку, который половинит мою пенсию и забирает себе, ну вроде так и нужно, так как кредит что-то весь вытягал инвалидик наш.
Учитывая что война и вытягал явно не на пивко, а элементарно на воду, когда в Николаеве воды нет, а жена при смерти.
Будьте счастливы и ловите ухилянтов дальше, а те кто вырвался просто наконец то смогут пожить как люди.
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16.11.2022 23:08 Ответить
Нахера. Яка користь від цих людей?
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17.11.2022 00:11 Ответить
Интересно ,Лысый ухилянт чи ні
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21.01.2023 15:05 Ответить
Читаешь эту херню и радуешься ,шо уехал с этого дурдома с ухилянтами
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21.01.2023 15:19 Ответить
 
 