СБУ ликвидировала еще четыре канала побега уклонистов за границу

Служба безопасности Украины заблокировала еще четыре канала незаконной перевозки за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

При проведении следственно-оперативных действий задержаны 15 организаторов нелегальных миграционных "трафиков". В Закарпатской области ликвидированы два канала пересечения границы, во Львовской области задержан местный житель, который переправлял мужчин под видом волонтеров, и в Сумской области к организации канала была причастна целая преступная группа. Средний прайс "услуг" злоумышленников составлял от 1,5 тысячи долларов до 8 тысяч долларов и зависел от региона проживания.

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В Закарпатской области первый канал миграции организовала супружеская чета местных предпринимателей, которые предлагали мужчинам-уклонистам выехать за границу "по состоянию здоровья". Они снабжали желающих поддельными справками о непригодности к воинской службе, которые оформляли через личные связи, в том числе среди врачей. Вторую схему организовал житель Ужгородского района, который оформлял своих клиентов в качестве водителей микроавтобусов, перевозящих гуманитарную помощь. Недостоверные сведения вносились в базу данных "Шлях".

Во Львовской области местный предприниматель обещал мужчинам призывного возраста выезд за пределы Украины в качестве волонтеров.

Нелегальную миграцию в страну-агрессор ликвидировали в Сумской области, где к этому оказалась причастна организованная преступная группа. Они скрытыми "обходными" путями, вне контрольно-пропускных пунктов, переправляли всех желающих украинских и российских граждан на территорию РФ.

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