Каналы переправки военнообязанных через госграницу разоблачены на Прикарпатье, Волыни и Полтавщине. ФОТО

Правоохранители перекрыли каналы незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд за пределы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, на Прикарпатье трое жителей за 4000 долларов США с лица организовывали изготовление поддельных документов о том, что военнообязанные являются волонтерами и выезжают за границу за гуманитарной помощью. В дальнейшем данные вносились в электронную систему "Шлях", что являлось основанием для беспрепятственного пересечения госграницы. Они задержаны на пункте пропуска во время переправки 5 уклонистов.

Также разоблачены три жителя Волынской области и их сообщники. Они вносили сведения о военнообязанных мужчинах в систему "Шлях" как о водителях грузовиков, осуществляющих международные перевозки. За переправку в Польшу мужчины платили 14 000 долларов США.

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Как отмечается, в Полтавской области разоблачена местная жительница и физическое лицо-предприниматель. ФЛП, имея лицензию на осуществление международных автобусных перевозок, внес в информационную систему "Шлях" недостоверные сведения о наличии у мужчин права на выезд за границу. В дальнейшем на основании этой фиктивной информации мужчины пересекли границу Украины как водители, работающие у предпринимателя и осуществляющие перевозку гуманитарных грузов.





При процессуальном руководстве прокуроров семи гражданам поставлено в известность о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины). Кроме того, жительнице Полтавы и физлицу-предпринимателю сообщено о подозрении в подделке документов (ст. 358 УК Украины).

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