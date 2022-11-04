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Каналы переправки военнообязанных через госграницу разоблачены на Прикарпатье, Волыни и Полтавщине. ФОТО

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Правоохранители перекрыли каналы незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд за пределы государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, на Прикарпатье трое жителей за 4000 долларов США с лица организовывали изготовление поддельных документов о том, что военнообязанные являются волонтерами и выезжают за границу за гуманитарной помощью. В дальнейшем данные вносились в электронную систему "Шлях", что являлось основанием для беспрепятственного пересечения госграницы. Они задержаны на пункте пропуска во время переправки 5 уклонистов.

Также разоблачены три жителя Волынской области и их сообщники. Они вносили сведения о военнообязанных мужчинах в систему "Шлях" как о водителях грузовиков, осуществляющих международные перевозки. За переправку в Польшу мужчины платили 14 000 долларов США.

Читайте также: В лесу на Закарпатье задержали 7 мужчин, пытавшихся пересечь границу

Как отмечается, в Полтавской области разоблачена местная жительница и физическое лицо-предприниматель. ФЛП, имея лицензию на осуществление международных автобусных перевозок, внес в информационную систему "Шлях" недостоверные сведения о наличии у мужчин права на выезд за границу. В дальнейшем на основании этой фиктивной информации мужчины пересекли границу Украины как водители, работающие у предпринимателя и осуществляющие перевозку гуманитарных грузов.

Каналы переправки военнообязанных через госграницу разоблачены на Прикарпатье, Волыни и Полтавщине 01

При процессуальном руководстве прокуроров семи гражданам поставлено в известность о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины). Кроме того, жительнице Полтавы и физлицу-предпринимателю сообщено о подозрении в подделке документов (ст. 358 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции, - НАПК

граница (5272) воинская повинность (77) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2473)


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Топ комментарии
+5
Ахах... Блин, в экономике жопа, а суки хвастаются, что поймали заробитчан. И еще 14 к баксов приплели, чтоб пипл думал о не досягаемости цели. Нет слов
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04.11.2022 15:36
+4
Кіно гарне ,бидло повинно стояти в стійлі!
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04.11.2022 14:16
+4
это говорит о том что контролирующие органы на госгранице с каждого автобуса берут мзду их категорически не интересует достоверность деклараций...
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04.11.2022 14:18
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Кіно гарне ,бидло повинно стояти в стійлі!
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04.11.2022 14:16 Ответить
это говорит о том что контролирующие органы на госгранице с каждого автобуса берут мзду их категорически не интересует достоверность деклараций...
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04.11.2022 14:18 Ответить
вальінская тамможня форєва!
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04.11.2022 14:19 Ответить
я так думаю, что сначала дают поработать некоторое время, заработать баблишка, ессно, все делятся с кем надо, а потом торжественно и на камеру изобличают..., но готовят следующий "коридор"..., тупых и испуганных в стране достаточно..., жаль, что мы теряем смелых, умных и ответственных на войне, а остаются одни уроды...
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04.11.2022 15:09 Ответить
Спасибо зелебобикам, не придумай они такую *****, никто бы и не тикал.
Спокойно бы ездил народ на заработки, а остальные ссыкуны сидели бы на жопе ровно, зная что могут спетлять в любой момент.
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04.11.2022 15:20 Ответить
На заході хабарництво процвітає. Тут кожний шукає можливості впхутись через когось. Родичі, друзі, знайомі. Стосовно мобілізованих - старих уже негодних дядьків відправляють на фронт, а блатні сидять в тилу, тіпа служать і заробляють гроші. Отак от.
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04.11.2022 15:34 Ответить
Подними задницу и на фронт
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04.11.2022 15:38 Ответить
а ти чого сидиш ?
за спідницями ховаєшся...
ВОНО
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04.11.2022 15:42 Ответить
Первое - я на фронт никого не гоню. 2. Я врач - невролог. 3. Это мой осознанный выбор (именно мой и я его никому не навязываю). Еще на вентилятор есть что бросить?
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04.11.2022 15:45 Ответить
ти ж військовозобов'язаний
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04.11.2022 15:49 Ответить
И что?
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04.11.2022 15:51 Ответить
і всьо
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04.11.2022 16:10 Ответить
С такой мотивацией вы далеко пойдете . Вот только не знаю куда.
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04.11.2022 16:11 Ответить
сєпар латентний
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04.11.2022 16:11 Ответить
Ахах) нет просто жизнь моя мне важна. Она у меня одна и мне ее никто не вернет. Я желаю Украине счастья и здоровья, пока были деньги отдавал их на ЗСУ. Но я откровенно говорю - я не готов за Украину умирать, как и не планировал в ней жить. Но просто до войны не успел уехать. Простите, но мы видимо говорим в разных идеалогиях. Для меня на первых местах: Я, Моя Семья, Мои Друзья, Мои желания и устремления, а потом все остальное. Где здесь сепаратизм?
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04.11.2022 16:19 Ответить
Та де. В тобі сепаратизм і боягузство.
Живеш за чужий рахунок. І ти і твоя сім'я.
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04.11.2022 16:33 Ответить
Ахах. Ну-ну. Ну-ну. При чем здесь сепаратизм я так и не понял. За чей чужой счет тоже не понял. Вроде все за свой живем. Что-то кроме штампов ничего писать не хотите. Зачем-то семью преплели ко всему прочему. А про страх - я же сам написал, что личное для меня важнее общественного. Не вижу в этом ничего зазорного. Если уж мы в Европу метим - то это азы европейского отношения к жизни.
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04.11.2022 17:41 Ответить
А при тому, що ти, чмо,агітуєш за втечу з країни.
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04.11.2022 17:47 Ответить
Я? Зачем мне это? Я высказал свою позицию относительно происходящего, не оскорбляя окружающих и их семьи. Но, видимо, значение термина сепаратизм вы не знаете.
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04.11.2022 17:52 Ответить
Запхай себе і свою позіцию в гузницю.
Ти , самозакохане чмо і досі жеврієш, тому що тисячі українців вже загинули.
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04.11.2022 17:54 Ответить
Ахах) Видимо вы про себя... Раз так хамски отстаиваете свою позицию, прикрываясь ЗСУ. Упоминание героев ЗСУ, не прикрывает ваше "быдляче" поведение, и не способность отстаивать свою позицию, на которую к тому же никто не посягал.
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04.11.2022 18:02 Ответить
Ти з хамства почав. Те і отримав. Мудачок.
Більше мені не пиши. Не хочу читати виправдання ідіотів і боягузів.
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04.11.2022 18:03 Ответить
Хорошо, больше не буду
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04.11.2022 18:07 Ответить
Ахах... Блин, в экономике жопа, а суки хвастаются, что поймали заробитчан. И еще 14 к баксов приплели, чтоб пипл думал о не досягаемости цели. Нет слов
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04.11.2022 15:36 Ответить
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04.11.2022 16:34 Ответить
Так граница же закрыта.
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04.11.2022 17:45 Ответить
лапша якась...да на любому погран переході даешь 1т баксів і спокійно виїзджаешь....4т це мабудь не маючи паспорта взагалі....
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04.11.2022 16:54 Ответить
Ну про цены я не знаю но знаю, что не более 4 к баксов абсолютно законным путем.
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04.11.2022 17:43 Ответить
Добровольці на сході віддають життя,а подонки на заході тікають - мерзота білобілетная.
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04.11.2022 17:57 Ответить
 
 