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Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции, - НАПК

кордон,польща

Указом президента Украины о введении военного положения в Украине от 24 февраля не введен запрет на выезд мужчин за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

По его словам, согласно нормам Конституции, действующие ограничения на выезд за границу не соответствуют нормам действующего законодательства.

"Ограничение права покидать территорию Украины в условиях военного положения в соответствии с Конституцией может быть введено исключительно в указе президента. Однако в указе от 24 февраля такой нормы не было", - заявил Сытник.

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Он добавил, что в случае необходимости ограничение должно быть введено в действующий указ и утверждено парламентом, однако указ от 24 февраля до сих пор не был изменен.

В то же время, выпускать мужчин за пределы государства перестали на основании поднормативных актов, создавших ряд коррупционных рисков.

Сытник отметил, что изучение вопроса не является политическим, а было обязанностью НАПК, поскольку создает целый блок коррупционных рисков. Поэтому НАПК проводило оценку ситуации, прежде всего, для устранения коррупционных рисков.

В то же время он подчеркнул, что в том, что в Украине полностью неурегулирован вопрос выезда за границу военнообязанных мужчин, в первую очередь виновата Россия - страна-агрессор.

По его словам, именно из-за нападения России государство должно было быстро реагировать на новые вызовы. В то же время Сытник отметил, что в не урегулировании этого вопроса вина и некоторых работников Офиса президента.

"Отдельные лица Офиса президента, обеспечивающие юридическое сопровождение указов президента, просто, по нашему мнению, не совсем полностью выполнили свою работу должным образом", - отметил замглавы НАПК.

граница (5269) запрет (1707) мужчины (132) мобилизация (2761) НАПК (1221)


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Топ комментарии
+29
ПреЗеденту виднее ! Он же юрЫст.....
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26.10.2022 15:55
+27
ЗЕ ЕРМАКОЩИНА
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26.10.2022 15:51
+27
Зе навмисно не надав президентського наказу про обмеження перетинання кордону щоб уникнути аідпоаідальності у майбутньому
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26.10.2022 15:57
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ЗЕ ЕРМАКОЩИНА
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26.10.2022 15:51 Ответить
Батальон Монако , Вена ………ТУДА-СЮДА катаются - бабло , драгоценности вывозят , а студентам нельзя
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26.10.2022 18:21 Ответить
назк - це конституційний суд?
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26.10.2022 15:52 Ответить
ну це таке наче голова пенсійного фонду або податкової подібне видав...
вважаєш так - подавай позов
офіційно
а не хайпуй, сцук, розгойдуючи країну під час війни
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26.10.2022 15:54 Ответить
а чому не можна розхитувати?
зевлада це ще не країна
західні партнери з розумінням віднесуться
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26.10.2022 16:00 Ответить
дуже схоже на піар себе рідненького..

всі приклад Зе Гундосовича беруть..

я прикидую, скільки всього повилазить, коли копати почати..там не тільки велике крадівнитво, гуманітарка повилазять..
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26.10.2022 16:00 Ответить
Знову хтось порушив Закон України.... таке враження що для ЗЕкоМанди це вже норма.
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26.10.2022 15:54 Ответить
Порушив чи не порушив - визначає Конституційний Суд
НАЗК не має робити подібні заяви.
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26.10.2022 17:04 Ответить
Якщо хтось пограбує людину то й без суду зрозуміло що він порушив Закон. Не тупіть.
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26.10.2022 19:29 Ответить
то вже ведіть до кінця - Конституцію мають право читати тільки члени КС. Тому що по великому рахунку, читаючи закони і прикидуючі їх кожного дня в/до конкретних ситуацій, люди роблять не що інше, як інтерпретують
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26.10.2022 20:10 Ответить
Довго думав, перед тим як таку дурню ляпнути?
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26.10.2022 21:16 Ответить
ПреЗеденту виднее ! Он же юрЫст.....
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26.10.2022 15:55 Ответить
Менеджер Пркзидента - юрист! Це ще круче!!!
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26.10.2022 16:02 Ответить
йому треба заслуженого юриста дати

а скумбрії з каклєтой - заслужених економістів...все по зеленому феншую..
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26.10.2022 16:03 Ответить
Такі так, бо на жодну петицію стосовно виїзду чоловіків (остання дозвіл студентам) не відповів сам. А ви кажете)))
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26.10.2022 17:04 Ответить
Зе навмисно не надав президентського наказу про обмеження перетинання кордону щоб уникнути аідпоаідальності у майбутньому
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26.10.2022 15:57 Ответить
без майна й коштів
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26.10.2022 16:04 Ответить
Пам'ятаєте початок вторгнення?
Наші чоловіки повертались В Україну.
95 квартал та журнашлюхи "зЕмарафону" тікали у Польщу. Може, заберемо у них паспорти?
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26.10.2022 16:21 Ответить
Коли законодавство не відповідає життю - тим гірше для законодавства.
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26.10.2022 16:04 Ответить
Одним із головних, на сьогодні, є питання відновлення та поповнення особовим складом військових частин та підрозділів ЗСУ !!! Зараз це НАДВАЖЛИВЕ питання!!‼️‼️‼️⚔️⚔️⚔️
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️

Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️
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26.10.2022 16:06 Ответить
дійсно, таке враження, що зараз стали тільки 58+ призивати! Дурість? Чи це щось інше...
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26.10.2022 16:25 Ответить
ви пересічні ні..уя не зрозуміли! Це говорить про те що батальйон Монако та Портнов з сином ЗАКОННО залишили країну. А вам баранам 73% зараз напишуть новий Указ.
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26.10.2022 16:10 Ответить
100%. Адвокати батальйону Монако вже потирають руки...
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26.10.2022 16:13 Ответить
Всі нормальні адвокати це все і так давно знали.
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26.10.2022 16:27 Ответить
А чого дивуємося? Ви ж так хвалите того зеленого придурка, вам має все подобатися. Терпіть із міцно стиснутими скулами.
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26.10.2022 16:11 Ответить
Та воно як би було так то Юзік кабан Жека ************* тай той наркоман Пікалов вже би смоталися давно.Там Бодя сьогодні на шоубісикі сьогодні цікафий фактаж розповідав що сцицирон ще у грудні знав що напад рф не минучий.
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26.10.2022 16:14 Ответить
давно вже начасі регулювати тему виїзду. війна, схоже, надовго. людям треба ходити в рейси, їздити на заробітки , бо в Україні стільки не заробиш як там. А так би дозволили без корупційних перешкод. Всеодно хто ладен і готовий воювати, той повернеться і буде воювати, а той хто не може чи не хоче і даром непотрібний напередку. Для таких потрібно створити якусь трудову армію, бо роботи по прибиранню і облаштуванню країни - непочатий край.
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26.10.2022 16:16 Ответить
Не переживай, сейчас врегулюють. В рф-всеобщая мобилизация, соответственно у Украины то же есть необходимость в увеличении численности вооруженных сил. Та кто там сильно хотел " в рейс"? Будет предоставлена возможность ходить и в рейс и в рейд. Война, отечественная ничего не поделаешь, родину надо защищать.
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26.10.2022 19:13 Ответить
Це вже маячня якась.
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26.10.2022 16:16 Ответить
Що саме?Що чоловіків перетворили на кріпацьке бидло не маючи на це жодної законної підстави?
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26.10.2022 17:17 Ответить
***, а закон то кто-нить читал? Одни херню несут, другие разносят.
Тут главное не расплескать. Особенно когда несешь полную *****.
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26.10.2022 16:18 Ответить
Ну а тепер серьйозно. Мобілізували 700- 800 тис., зброї вистачає на 250-300 тис. Це - офіційні заяви зелених та наближених до них ікспердів.
З південних та східних областей "тимчасово перемістилося" 2-3 млн. чоловіків. Роботи для них у центральній і західній Україні немає. Бізнес стає...
Шмигаль пообіцяв, що всі безробітні можуть записатись на громадські роботи за 6800 грн. на місяць.
Хтось пробував прогодувати сім'ю за 6800 грн. на місяць?
Є в чаті такі генії?
Чи краще дати можливість цим чоловікам підзаробити в Польщі, Чехії чи Німеччині?
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26.10.2022 16:21 Ответить
Те що чоловіки не мають права виїхати закордон це правильне рішення підчас воєнного стану але воно повинно стосуватися військовозобов'язаних але військовим надають відпустки навіть закордон якщо там перебуває його сім'я
А навіщо забороняти тим людям якщо вони ніколи не служили і мають проблеми зі здоров'ям ?
Від цих людей користі на фронті не буде а більше шкоди буде .
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26.10.2022 16:22 Ответить
Ну давайте бути чесними половина так званих звільнень від призову з липовими хворобами... Тобто важко працювати закордоном може а служити десь в тилу ні))))
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26.10.2022 17:21 Ответить
Виходить, батальйон"монако" ні чого не порушив, як і дітки суркісів-портнових...
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26.10.2022 16:39 Ответить
Тобто маємо справу з порушенням законодавства. І він всі вісім місяців сидів і мовчав. Тоді які підстави у них зараз не випускати чоловіків за кордон???
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26.10.2022 16:43 Ответить
Чудово! Тепер з'ясовується, що ніякої заборони на виїзд нема. Воно якось само так сталося.
І ніхто ні за що не відповідає.
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26.10.2022 16:49 Ответить
ЗеЙобики ціею забороною налаштували проти себе значну частину громадян.
Грошей в країну поступає шалена кількість.
Наймайте по світу проф найманців та вперед!! Хто бажає виїхати треба дозволяти.
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26.10.2022 16:53 Ответить
Якщо подивитись позови юристів до прикордонної служби то юридичний ДПСУ відповідає що їм невідомо про нормативні документи в яких забороняється виїзд....

Якщо реально подивитись на це то просто зробили неофіційний збір бабла з ухилянтів... Тому що пограничник навіть не несе ніякої відповідальності якщо його зловлять на взятці а за що взятка складу злочину там немає, він типу добровільно просто допомагає людині на митному пості.... типу сервіс додатковий)))))
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26.10.2022 17:19 Ответить
Та чого ви?!Все ж нормально,де ви бачили щоб для керування худобою приймали якісь закони?!Достатньо наказа Хозяїна -Пана для своїх псів-вертухаїв,щоб ті тримали бидло у загоні,і все.А Люди як їздили куди хотіли,так і їздять.
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26.10.2022 17:27 Ответить
чувствую скоро многие патриоты Цензора поменяют украинский флажок на какой-то другой... ))
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26.10.2022 17:31 Ответить
Все навмисне так і зроблено, зе-скоти повивозили своїх простим людям і противникам влади виїхати не можливо, а потім цим скотам ще і нічого не буде, закон не порушували. Зелені всі мразі, а найогидніші ті які тут на "Цензор.нет" в коментарях їх виправдовують.
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26.10.2022 17:44 Ответить
Все для багатих? Безвізовий режим виявився не для всіх. Чинна заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції... Тепер і війна не для всіх...? Конституція мирного часу... В Конституції напевно щось про Крим є і про ту територію, яка ЛуганДон... А окремі райони областей Запоріжжя і Херсона ?
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26.10.2022 18:06 Ответить
а теперь надо отдать под суд тех, кто препятствовал выезду... каждого первого... и это буде правильно...
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26.10.2022 18:43 Ответить
О! Правильная тема! Как только выходит тема за выезд за кордон все суппер-пуппер патриоты, посылающие в дупу Шольца, Штайнмаера , Маска, Макрона, Ердогана, тут же начинают блеять про "заборону чоловікам закордон". Вон мол, Портнов выехал, а меня чего не выпускають? " Я воевать не пойду, я на колчаковских фронтах ранен!"
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26.10.2022 19:21 Ответить
Все просто!
1. Реєстрація у військоматі.
2. Заява на воєнкома, або командира частини.
3. Документ встановленого зразку з дозволом одного, чи другого на виїзд.
4. На кордоні документи на виїзд + військовий і документ.
5. У разі неповернення у встановлений строк перші йдуть за ухилення від мобілізації, другі за залишення частини.

#ЙДУНАВИ
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26.10.2022 20:37 Ответить
Не випускають з відстрочкою 🤡🤣🤣🤣
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26.10.2022 21:12 Ответить
Вважаю, що дозвіл на перетинання кордону можуть мати тільки ті, хто як мімінмум 1 рік провів на фронті. Ввести таку норму закону - і бажаючих перетинати кордон зменшиться в рази.
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26.10.2022 23:24 Ответить
 
 