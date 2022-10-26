Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции, - НАПК
Указом президента Украины о введении военного положения в Украине от 24 февраля не введен запрет на выезд мужчин за границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.
По его словам, согласно нормам Конституции, действующие ограничения на выезд за границу не соответствуют нормам действующего законодательства.
"Ограничение права покидать территорию Украины в условиях военного положения в соответствии с Конституцией может быть введено исключительно в указе президента. Однако в указе от 24 февраля такой нормы не было", - заявил Сытник.
Он добавил, что в случае необходимости ограничение должно быть введено в действующий указ и утверждено парламентом, однако указ от 24 февраля до сих пор не был изменен.
В то же время, выпускать мужчин за пределы государства перестали на основании поднормативных актов, создавших ряд коррупционных рисков.
Сытник отметил, что изучение вопроса не является политическим, а было обязанностью НАПК, поскольку создает целый блок коррупционных рисков. Поэтому НАПК проводило оценку ситуации, прежде всего, для устранения коррупционных рисков.
В то же время он подчеркнул, что в том, что в Украине полностью неурегулирован вопрос выезда за границу военнообязанных мужчин, в первую очередь виновата Россия - страна-агрессор.
По его словам, именно из-за нападения России государство должно было быстро реагировать на новые вызовы. В то же время Сытник отметил, что в не урегулировании этого вопроса вина и некоторых работников Офиса президента.
"Отдельные лица Офиса президента, обеспечивающие юридическое сопровождение указов президента, просто, по нашему мнению, не совсем полностью выполнили свою работу должным образом", - отметил замглавы НАПК.
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офіційно
а не хайпуй, сцук, розгойдуючи країну під час війни
зевлада це ще не країна
західні партнери з розумінням віднесуться
всі приклад Зе Гундосовича беруть..
я прикидую, скільки всього повилазить, коли копати почати..там не тільки велике крадівнитво, гуманітарка повилазять..
НАЗК не має робити подібні заяви.
а скумбрії з каклєтой - заслужених економістів...все по зеленому феншую..
Наші чоловіки повертались В Україну.
95 квартал та журнашлюхи "зЕмарафону" тікали у Польщу. Може, заберемо у них паспорти?
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️
Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️
Тут главное не расплескать. Особенно когда несешь полную *****.
З південних та східних областей "тимчасово перемістилося" 2-3 млн. чоловіків. Роботи для них у центральній і західній Україні немає. Бізнес стає...
Шмигаль пообіцяв, що всі безробітні можуть записатись на громадські роботи за 6800 грн. на місяць.
Хтось пробував прогодувати сім'ю за 6800 грн. на місяць?
Є в чаті такі генії?
Чи краще дати можливість цим чоловікам підзаробити в Польщі, Чехії чи Німеччині?
А навіщо забороняти тим людям якщо вони ніколи не служили і мають проблеми зі здоров'ям ?
Від цих людей користі на фронті не буде а більше шкоди буде .
І ніхто ні за що не відповідає.
Грошей в країну поступає шалена кількість.
Наймайте по світу проф найманців та вперед!! Хто бажає виїхати треба дозволяти.
Якщо реально подивитись на це то просто зробили неофіційний збір бабла з ухилянтів... Тому що пограничник навіть не несе ніякої відповідальності якщо його зловлять на взятці а за що взятка складу злочину там немає, він типу добровільно просто допомагає людині на митному пості.... типу сервіс додатковий)))))
1. Реєстрація у військоматі.
2. Заява на воєнкома, або командира частини.
3. Документ встановленого зразку з дозволом одного, чи другого на виїзд.
4. На кордоні документи на виїзд + військовий і документ.
5. У разі неповернення у встановлений строк перші йдуть за ухилення від мобілізації, другі за залишення частини.
#ЙДУНАВИ