Действующий запрет на выезд мужчин из Украины не отвечает Конституции, - НАПК

Указом президента Украины о введении военного положения в Украине от 24 февраля не введен запрет на выезд мужчин за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник.

По его словам, согласно нормам Конституции, действующие ограничения на выезд за границу не соответствуют нормам действующего законодательства.

"Ограничение права покидать территорию Украины в условиях военного положения в соответствии с Конституцией может быть введено исключительно в указе президента. Однако в указе от 24 февраля такой нормы не было", - заявил Сытник.

Также смотрите: Новые каналы выезда уклонистов за границу под видом перевозчиков гуманитарной помощи ликвидированы на Киевщине и Черкасщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Он добавил, что в случае необходимости ограничение должно быть введено в действующий указ и утверждено парламентом, однако указ от 24 февраля до сих пор не был изменен.

В то же время, выпускать мужчин за пределы государства перестали на основании поднормативных актов, создавших ряд коррупционных рисков.

Сытник отметил, что изучение вопроса не является политическим, а было обязанностью НАПК, поскольку создает целый блок коррупционных рисков. Поэтому НАПК проводило оценку ситуации, прежде всего, для устранения коррупционных рисков.

В то же время он подчеркнул, что в том, что в Украине полностью неурегулирован вопрос выезда за границу военнообязанных мужчин, в первую очередь виновата Россия - страна-агрессор.

По его словам, именно из-за нападения России государство должно было быстро реагировать на новые вызовы. В то же время Сытник отметил, что в не урегулировании этого вопроса вина и некоторых работников Офиса президента.

"Отдельные лица Офиса президента, обеспечивающие юридическое сопровождение указов президента, просто, по нашему мнению, не совсем полностью выполнили свою работу должным образом", - отметил замглавы НАПК.