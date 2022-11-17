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Новости Война
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Рашисты за сутки убили 4 гражданских жителей Донетчины

донеччина

Российские оккупационные войска убили 4 гражданских жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 16 ноября россияне ранили 4 гражданских в Донецкой области: 3 в Бахмуте и 1 в Переездном. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, убитого во время оккупации, — в Сосновом", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

обстрел (27716) Донецкая область (9946) Кириленко Павел (638)


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