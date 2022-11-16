Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

В течение 15 ноября российские военные обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Правоохранители зафиксировали 17 огневых атак. Россияне использовали авиацию, РСЗО "Град" и артиллерию. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушены и повреждены 28 гражданских объектов, из них 19 жилых домов, коксохимический завод, административное здание, гараж, автомобили. Три авиаудара рашисты нанесли по Часовому Яру, повреждены 7 частных домов и автомобили. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Российские военные продолжают обстреливать Бахмут. 15 ноября враг обстрелял город из артиллерии. В результате вражеских попаданий один человек погиб, есть травмированные. Повреждены дома и транспорт.

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