Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж
В течение 15 ноября российские военные обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Правоохранители зафиксировали 17 огневых атак. Россияне использовали авиацию, РСЗО "Град" и артиллерию. Есть убитые и раненые гражданские жители.
Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Разрушены и повреждены 28 гражданских объектов, из них 19 жилых домов, коксохимический завод, административное здание, гараж, автомобили. Три авиаудара рашисты нанесли по Часовому Яру, повреждены 7 частных домов и автомобили. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.
Российские военные продолжают обстреливать Бахмут. 15 ноября враг обстрелял город из артиллерии. В результате вражеских попаданий один человек погиб, есть травмированные. Повреждены дома и транспорт.
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сумно але правда.
ніхто не бачить та ніхто не покарає, хто мені бажає раку - вже є, дякую
ну, рак ментального менінгіту
не таке цабЕ шоб Зевс мені крабу давала.
прорвемось?
бувало "недобріше", Сагайдачному теж було інколи не те і не так......