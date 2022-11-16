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Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

В течение 15 ноября российские военные обстреляли 7 населенных пунктов Донецкой области. Правоохранители зафиксировали 17 огневых атак. Россияне использовали авиацию, РСЗО "Град" и артиллерию. Есть убитые и раненые гражданские жители.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушены и повреждены 28 гражданских объектов, из них 19 жилых домов, коксохимический завод, административное здание, гараж, автомобили. Три авиаудара рашисты нанесли по Часовому Яру, повреждены 7 частных домов и автомобили. По предварительным данным, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Российские военные продолжают обстреливать Бахмут. 15 ноября враг обстрелял город из артиллерии. В результате вражеских попаданий один человек погиб, есть травмированные. Повреждены дома и транспорт.

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Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 01
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 02
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 03
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 04
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 05
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 06
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 07
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 08
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 09
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 10
Последствия вчерашнего обстрела Донецкой области: разрушены 19 жилых домов и коксохимический завод. Есть убитые и раненые 11

обстрел (27685) Нацполиция (16550) ранение (3394) смерть (9248) Донецкая область (9929)


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чим же треба було фігачити в те село, щоб такі воронки утворилися.... Там намагалися знищити всіх бандерівців разом? Проте жителі цієї території чогось хотіли ще в 14-му....
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16.11.2022 12:46 Ответить
які страшні руйнування, це ж звичайне село, там живуть звичані люди...
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16.11.2022 13:32 Ответить
… яких ******** звичайні психопати
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16.11.2022 14:11 Ответить
Аллах все бачить та покарає всіх козлів... правда якщо само він не козел як і Яхве...
сумно але правда.
ніхто не бачить та ніхто не покарає, хто мені бажає раку - вже є, дякую
ну, рак ментального менінгіту
не таке цабЕ шоб Зевс мені крабу давала.
прорвемось?
бувало "недобріше", Сагайдачному теж було інколи не те і не так......
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16.11.2022 13:41 Ответить
 
 