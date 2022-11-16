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Новости Война
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Литва призывает усилить ПВО на границе Польши и Украины и на всем восточном фланге НАТО

нато,ппо

Странам НАТО необходимо усилить ПВО на украинско-польской границе и на всем восточном фланге НАТО.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

"Литва будет активно участвовать в дискуссии, говоря прежде всего о дислокации систем противовоздушной обороны как на границе Польши с Украиной, так и глядя в будущее, учитывая весь восточный фланг НАТО", - сказал лидер.

Литовский президент подчеркнул, что его страна полностью солидарна с Польшей. При этом он добавил, что общался с польским президентом Анджеем Дудой. Науседа заявил о намерении Польши инициировать консультации по 4 статье НАТО.

"Мы готовы помочь всеми возможными способами, если потребуется. Президент Польши передал мне информацию о том, что произошло минувшей ночью, о переговорах с лидерами других стран. И сказал, что сегодня Польша обратится по поводу активации 4 статьи НАТО", - добавил Науседа. .

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Также сообщалось, что из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Литва (2497) ПВО (2820) Польша (8497) россия (96057) Науседа Гитанас (275)


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И самое обидное , что сами поляки говорили , что могут спокойно закрыть небо над нами примерно до Киева. А если добавить ПВО с Румынии , так еще и юг закроют.
В прямой "контакт" с кацапами не вступают , а только сбивают ракеты , которые летят над Украиной в сторону запада . Повод для этого уже есть.
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16.11.2022 12:16 Ответить
Ну що сказати, нормальне рішення - ППО на кордоні з Україною. Нормальне тільки не для України. Збиватимуть ракети над Україною ніби у нас замало руйнувань і загиблих. 3,14здець яка вдячність, що не пропустили орду до їхніх кордонів. Так, вони допомагають, але одночасно з якоюсь садистською цікавістю спостерігають, як ми потерпаємо від ракетних обстрілів, не даючи потрібного озброєння.
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16.11.2022 23:11 Ответить
 
 