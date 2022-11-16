Столтенберг скликає екстрену нараду послів через події у Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Про це повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Генеральний секретар завтра вранці в Брюсселі проведе екстрену нараду послів країн НАТО, щоб обговорити цей трагічний інцидент", - сказала Лунгеску.

Нагадуємо, у Польщі сталися вибухи на території Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в результаті яких загинуло двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет.

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