Столтенберг скликає екстрену нараду послів через події у Польщі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.
Про це повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Генеральний секретар завтра вранці в Брюсселі проведе екстрену нараду послів країн НАТО, щоб обговорити цей трагічний інцидент", - сказала Лунгеску.
Нагадуємо, у Польщі сталися вибухи на території Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в результаті яких загинуло двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет.
Топ коментарі
+11 John Smith #481976
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+10 Andrew #477251
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+8 Олег Смуток #384146
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Інцидент стався в районі Фатіх. Згідно з попередніми даними, було підірвано автомобіль.
Про це https://www.mynet.com/fatih-te-hareketli-anlar-otomobilden-yukselen-alevler-park-halindeki-araclara-sicradi-110107070293 повідомляє турецьке видання Мynet.com.Як зазначається, вибух трапився пізно ввечері 15 жовтня в історичному центрі Стамбула. Там розташована велика частина визначних пам'яток та культурних цінностей Туреччини.Місцеві ЗМІ повідомляють про потужний вибух автомобіля у районі Фатіх. Три автівки, припарковані поруч, охопив вогонь. Дані про можливих постраждалих та жертв уточнюються. При цьому, Телеграм-канали публікують відео з місця події, зняте очевидцями.
Відео -
https://t.me/nexta_live/40961
https://t.me/sotaproject/49623
https://www.slovoidilo.ua/2022/11/16/novyna/svit/terakt-stambuli-centri-mista-znovu-prolunav-potuzhnyj-vybux
викормиши КГБ
Хоч якийсь толк з цієї НАТИ
.
протилежне може бути доведено тільки військовими ударами нато по військових цілях (аеродромах в першу чергу) на території *********!
Солтенберг слабо ******* по кодировщиках?
А сигнал радіаційної бентеги буде? ☢
І вутром повідомлення про термоядерний шторм винищення? Про те, що ерефія стала країною 404 у прямому значенні цього вислову?
...
Що, ніт?
От ***. Та що ж то за НАТО таке...
(до речі, що таке "палений гугл-перекладач"? начебто оригінальний транслейт вільно доступний )
Потужно. 💪
Столтефельд ********* уже своим соплежуйством.
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.