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Столтенберг скликає екстрену нараду послів через події у Польщі

нато,столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Про це повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Генеральний секретар завтра вранці в Брюсселі проведе екстрену нараду послів країн НАТО, щоб обговорити цей трагічний інцидент", - сказала Лунгеску.

Нагадуємо, у Польщі сталися вибухи на території Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в результаті яких загинуло двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет.

Також читайте: НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Важливо, щоб усі факти були встановлені, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6509) Польща (8612) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+11
нато в реальності не існує і є черговою організацією-імпотентом, як оон, червоний хрест і тд і тп....

протилежне може бути доведено тільки військовими ударами нато по військових цілях (аеродромах в першу чергу) на території *********!
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16.11.2022 01:54
+10
Утрутся как обычно. Уже сами поляки ржут с этого нато. По ходу такое же фейковое образование как и оон. В
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16.11.2022 01:24
+8
НАТО швидше Польщу виключить зі складу Альянсу ніж за неї впишеться - це щось типу аля-військового ООН із правом голосу кожного члена (Угорщина ніколи не підтримає військову операцію проти паРаші)...
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16.11.2022 02:20
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Нехай приймають Україну в НАТО. Без України вони вже не можуть
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16.11.2022 01:23 Відповісти
а чи потрібне Україні це нато. Щоб Українці ще захищали цих європейських сцикунів, які вміють лише обурюватись і занепокоюватись
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16.11.2022 01:45 Відповісти
ну ты трепло -что-бы украинцы сделали без натовского оружия и денег?
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16.11.2022 05:13 Відповісти
Утрутся как обычно. Уже сами поляки ржут с этого нато. По ходу такое же фейковое образование как и оон. В
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16.11.2022 01:24 Відповісти
И тем не менее с момента образования НАТО это первое нападение параши на него.
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16.11.2022 06:09 Відповісти
У Туреччині у центрі https://www.slovoidilo.ua/2022/11/13/novyna/svit/vnaslidok-vybuxu-stambuli-postrazhdalo-80-osib-vstanovleno-xto-zdijsnyv-terakt Стамбула пролунав сильний вибух

Інцидент стався в районі Фатіх. Згідно з попередніми даними, було підірвано автомобіль.
Про це https://www.mynet.com/fatih-te-hareketli-anlar-otomobilden-yukselen-alevler-park-halindeki-araclara-sicradi-110107070293 повідомляє турецьке видання Мynet.com.Як зазначається, вибух трапився пізно ввечері 15 жовтня в історичному центрі Стамбула. Там розташована велика частина визначних пам'яток та культурних цінностей Туреччини.Місцеві ЗМІ повідомляють про потужний вибух автомобіля у районі Фатіх. Три автівки, припарковані поруч, охопив вогонь. Дані про можливих постраждалих та жертв уточнюються. При цьому, Телеграм-канали публікують відео з місця події, зняте очевидцями.

Відео -
https://t.me/nexta_live/40961
https://t.me/sotaproject/49623

https://www.slovoidilo.ua/2022/11/16/novyna/svit/terakt-stambuli-centri-mista-znovu-prolunav-potuzhnyj-vybux
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16.11.2022 01:25 Відповісти
Робітнича партія Курдістану -
викормиши КГБ
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16.11.2022 01:31 Відповісти
А сорокаміліонну націю Курдів теж придумав Ленін так як і Українців?
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16.11.2022 01:51 Відповісти
нет кацап - ленин придумал шизанутых совков которые потом выродились в русню
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16.11.2022 05:14 Відповісти
Звісно. Усі терористичні організації - викормиши кдб, бо московія творець тероризму.
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16.11.2022 07:20 Відповісти
Ванную. Побеспокоятся. Скажут что все плохо и разойдутся, может нам еще дадут парочку систем ППО. На этом все закончится.
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16.11.2022 01:25 Відповісти
Ну що ж нехай посли хоч повіджимаються на нараді-навчаннях

Хоч якийсь толк з цієї НАТИ

.
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16.11.2022 01:29 Відповісти
Новий збірник "відмазок" від Столтенберга?
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16.11.2022 01:29 Відповісти
столтенберг терпила известный не нужно путать его со всем нато
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16.11.2022 05:15 Відповісти
ороро...Куди пропав, корсар??? Обшукався тут!!!
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16.11.2022 19:37 Відповісти
Здоров-був, мотався у відрядження
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17.11.2022 10:04 Відповісти
вдарять-папером по ракеті
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16.11.2022 01:29 Відповісти
Там на північ від місця влучання населенні пункти з назвами Majdan та Ameryka (з польського інтернету)
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16.11.2022 01:40 Відповісти
нато в реальності не існує і є черговою організацією-імпотентом, як оон, червоний хрест і тд і тп....

протилежне може бути доведено тільки військовими ударами нато по військових цілях (аеродромах в першу чергу) на території *********!
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16.11.2022 01:54 Відповісти
Ау.... редактор а чому слово ********* зірочками у тоа-коментарях? З яких це ПТУ вас набирають що слово ********* стало "не літературним чи лайкою"???
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16.11.2022 03:03 Відповісти
#топ-коментарях.
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16.11.2022 03:04 Відповісти
Кодировщик маршруту ракети перепутав польский майдан з киівським майданом. Це ті дауни яких особисті дані недавно було опубліковано..ті що сидять в будинку генштабу в москві і в будинку адміралтейства в пітері.
Солтенберг слабо ******* по кодировщиках?
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16.11.2022 01:55 Відповісти
Значить і занепокоєння буде екстренним. Жодної дзеркальної відповіді не буде, бо в іншому випадку - НАТОвські ракети в'їбали б по кацапах ще вчора.
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16.11.2022 02:12 Відповісти
НАТО швидше Польщу виключить зі складу Альянсу ніж за неї впишеться - це щось типу аля-військового ООН із правом голосу кожного члена (Угорщина ніколи не підтримає військову операцію проти паРаші)...
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16.11.2022 02:20 Відповісти
Ще раз: ІМПОТЕНТИ
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16.11.2022 02:21 Відповісти
твои кацапы
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16.11.2022 05:16 Відповісти
удивляет что НАТО не сбили ракеты русни
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16.11.2022 08:38 Відповісти
Ната хіба жидєньким поносом буде поливати 'кожен дюйм своєї землі' , а не захищати. Клоуни , ще веселіші ніж в оон
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16.11.2022 02:24 Відповісти
Чи не пора давити гниду у її лігві? Розпочати зі знищення чорноморського флоту і продовжити знищенням літаків.
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16.11.2022 02:27 Відповісти
путін послав привіт саміту G20. Вранці країни ООН ініціюють розслідування на місяці або роки, вкотре покажуть що нема в них інструменту у відповідь на прямий терор з боку росії.
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16.11.2022 02:41 Відповісти
5-та Стаття! Вона буде діяти, чи ні?
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16.11.2022 02:50 Відповісти
Ні. Буде діяти пи₴дйож.
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16.11.2022 03:49 Відповісти
они там только бабло пилят, всех это устраивает
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16.11.2022 08:39 Відповісти
Щас нато оон Польша и Штаты все в месте единым фронтом как выразят глубокую обеспокоенность возможно даже будут угрожать санкциями
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16.11.2022 02:58 Відповісти
мад'ярів коли будете виганяти з НАТО?
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16.11.2022 03:05 Відповісти
Момент істини! Побачимо .
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16.11.2022 03:05 Відповісти
Нічого ми не побачимо. Тільки почуємо чергові балачки з суворими пиками.
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16.11.2022 03:50 Відповісти
столтенберг - лох. ему только библиотекарем работать! а не быть главой нато!
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16.11.2022 03:51 Відповісти
да он терпила или купленный давно социалист
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16.11.2022 05:17 Відповісти
Нещасний Єнс,сидячи по три рази на день в сортирі мріє про закінчення нарешті своїх повноважень Генсека.
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16.11.2022 03:52 Відповісти
Чи буде сьогодні до світанку файне полярне сяйво у наших широтах? А зловісні спалахи з північно-східного напрямку? Землетрісіння буде?
А сигнал радіаційної бентеги буде? ☢
І вутром повідомлення про термоядерний шторм винищення? Про те, що ерефія стала країною 404 у прямому значенні цього вислову?
...
Що, ніт?
От ***. Та що ж то за НАТО таке...
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16.11.2022 04:01 Відповісти
зачем ты пишешь через паленый гугл переводчик? пиши на кацапском
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16.11.2022 05:18 Відповісти
Так без нього нема сечі щось написати, навіть якщо їсти вище утворення ☹️ Тут без міхура горілки на втечах смородини не обійтися...

(до речі, що таке "палений гугл-перекладач"? начебто оригінальний транслейт вільно доступний )
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16.11.2022 12:19 Відповісти
вот так вы кацапские боты и палитесь пишите через гугл транслейтор на языке "эсперанто" на котором в Украине никто не разговаривает
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23.11.2022 17:15 Відповісти
Зрозуміло. Не ганьбися, придбай сарказмометр хоча б
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25.11.2022 15:17 Відповісти
Только по тому как он это называет- «трагічний інцидент», уже кристально ясно каким будет результат этого собрания.
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16.11.2022 04:59 Відповісти
Ну к нему же не прилетело. Пока.
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16.11.2022 08:55 Відповісти
Скоріш за все в Польшу введуть натівські війска і кучу ППО. Може прикриють Західну Україну від обстрілів?
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16.11.2022 05:01 Відповісти
Висловлять спільну стурбованість.
Потужно. 💪
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16.11.2022 05:05 Відповісти
а что сделала рашка когда турция сбила ее самолет - помидорами посрала?
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16.11.2022 05:19 Відповісти
До чого тут рашка? Ми про людей говоримо, а не про лайно.
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16.11.2022 05:40 Відповісти
І дружно, навіть Угорщина.
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16.11.2022 06:43 Відповісти
... це буде "наЇжахлива стурбованість"?
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16.11.2022 05:29 Відповісти
Целью создания НАТО было дать возможность США вмешаться военным путем в случае, если СССР, имевший немалое влияние в некоторых странах Западной Европы, начал бы дальнейшую экспансию. США воспринимали коммунистическую и даже социалистическая идеологию как прямую и смертельную опасность. Европа не очень чтобы. И тем не менее, многие сенаторы-республиканцы были против участия в НАТО - далеко и дорого. Айзенхауэр, тоже республиканец, продавил авторитетом бывшего главнокомандующего в Европе. Это именно такой опцион, причем прежде всего для США - на всякий случай. Использовалось НАТО единственный раз - в Афганистане после 11 сентября. Против противника, который просто растворился в горах. Странно слышать обвинения в адрес Столтенберга. Он не решает вообще ничего. Пятая статья не требует каждого участника биться до смерти за другого. Они вправе сами определять как и в какой мере участвовать в общих усилиях.
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16.11.2022 05:53 Відповісти
Всё логично. Учитывая, что они уже не считают социализм угрозой, а открыто его практикуют, разрушая американский социум.
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16.11.2022 12:01 Відповісти
сразу надо было в ответ бабахнуть в то место откуда ракета прилелела а потом собирать нараду и разбираться
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16.11.2022 05:59 Відповісти
***** рассуждает логично - НАТО либо проглотит, либо ответит и он тогда капитулирует, но не от Украины, а от НАТО. Так и объяснит своему населению.
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16.11.2022 06:12 Відповісти
Так вони вже довго мусолять цю тему-"воюємо з НАТО". Щось в цій "многоходовочке" є раціональне, але чомусь потерпає поки Україна.
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16.11.2022 06:50 Відповісти
В любом случае для ********** ничего хорошего не будет, осатанелые проиграли и вернутся в родную говень обосцанные с ноги до головы.
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16.11.2022 06:18 Відповісти
Що і як НАТО відповість не знаю, сподіваюся що нарешті не будуть жмотитися з потрібною Україні зброєю бо як би не побоювалися, а ескалація війни розпочалася, відсидіться і відбутися дипломатичними вмовляннями одурілого агресора вже не вийде. Проковтнуть цю "плюху" - подібне повториться і не раз і в більшому масштабі.
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16.11.2022 06:55 Відповісти
Звісно, адже треба ж висловити ОСОБЛИВО глибоку стурбованість!
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16.11.2022 07:23 Відповісти
Столтенбаума на пенсию (на мыло) !
Столтефельд ********* уже своим соплежуйством.
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16.11.2022 07:25 Відповісти
неспособность НАТы защитить ЕС от рюзке ракет ....гиниралы НАТЫ с обвисшими животами ждут пенсии
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16.11.2022 07:57 Відповісти
Просто генсек НАТО работает на хитрожопых.
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16.11.2022 08:32 Відповісти
экстренно выразить озабоченность! Странно, НАТО в курсе событий, чего же ракеты русни сбить не получилось
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16.11.2022 08:36 Відповісти
Этот обстрел Польши не случайность, а проверка НАТО на вшивость.
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.
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16.11.2022 08:41 Відповісти
Санкции против террористов - это капитуляция. Вас ночью бандит ударит ножом и отберет кошелек - вы ему скажете, что решительно осуждаете его и не будете с ним торговать? Для чего тогда нужно НАТО и вооружения вообще? Может правильнее вместо солдат, самолетов и танков - посадить чиновников, которые будут хором осуждать и выражать озабоченности?
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16.11.2022 08:52 Відповісти
Йенс Столтенберг бездельник типа обамы.
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16.11.2022 11:18 Відповісти
Обама - бездельник?! Обама чрезвычайно активный левацкий диверсант, активно разрушает штаты второе десятилетие. Он так старается, а ты говоришь, что он бездельник. Очень обидно.
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16.11.2022 12:04 Відповісти
 
 