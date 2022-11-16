Генсек НАТО созывает экстренное совещание послов из-за событий в Польше
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Генеральный секретарь завтра утром в Брюсселе проведет экстренное совещание послов стран НАТО, чтобы обсудить этот трагический инцидент", – сказала Лунгеску.
Напомним, в Польше произошли взрывы на территории Грубешовского уезда Люблинского воеводства, в результате которых погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения российских ракет.
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+11 John Smith #481976
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+8 Олег Смуток #384146
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Інцидент стався в районі Фатіх. Згідно з попередніми даними, було підірвано автомобіль.
Про це https://www.mynet.com/fatih-te-hareketli-anlar-otomobilden-yukselen-alevler-park-halindeki-araclara-sicradi-110107070293 повідомляє турецьке видання Мynet.com.Як зазначається, вибух трапився пізно ввечері 15 жовтня в історичному центрі Стамбула. Там розташована велика частина визначних пам'яток та культурних цінностей Туреччини.Місцеві ЗМІ повідомляють про потужний вибух автомобіля у районі Фатіх. Три автівки, припарковані поруч, охопив вогонь. Дані про можливих постраждалих та жертв уточнюються. При цьому, Телеграм-канали публікують відео з місця події, зняте очевидцями.
Відео -
https://t.me/nexta_live/40961
https://t.me/sotaproject/49623
https://www.slovoidilo.ua/2022/11/16/novyna/svit/terakt-stambuli-centri-mista-znovu-prolunav-potuzhnyj-vybux
викормиши КГБ
Хоч якийсь толк з цієї НАТИ
.
протилежне може бути доведено тільки військовими ударами нато по військових цілях (аеродромах в першу чергу) на території *********!
Солтенберг слабо ******* по кодировщиках?
А сигнал радіаційної бентеги буде? ☢
І вутром повідомлення про термоядерний шторм винищення? Про те, що ерефія стала країною 404 у прямому значенні цього вислову?
...
Що, ніт?
От ***. Та що ж то за НАТО таке...
(до речі, що таке "палений гугл-перекладач"? начебто оригінальний транслейт вільно доступний )
Потужно. 💪
Столтефельд ********* уже своим соплежуйством.
Если утрутся и ограничатся только озабоченностью, то рашка смело может применять по Украине Тактическое ЯО и им за это ничего не будет.