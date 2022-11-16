Генсек НАТО созывает экстренное совещание послов из-за событий в Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Генеральный секретарь завтра утром в Брюсселе проведет экстренное совещание послов стран НАТО, чтобы обсудить этот трагический инцидент", – сказала Лунгеску.

Напомним, в Польше произошли взрывы на территории Грубешовского уезда Люблинского воеводства, в результате которых погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения российских ракет.

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