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Новини Війна
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Уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська

польща,сили,збройні

На позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це журналістам заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні", - заявив Мюллер.

Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору. Нагадаємо, вона говорить, що сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має надати Україні сучасні винищувачі та ППО, яка збиватиме всі російські ракети, - Кулеба щодо вибухів в Польщі

Мюллер також анонсував, що уряд Польщі оприлюднить повідомлення про інцидент, яке буде "чітким і строгим, зрозумілим по суті, щоб не було ніяких перекручувань".

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Автор: 

Польща (8612)


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Топ коментарі
+15
Мда... От вам і НАТО. Таке враження, що якби ху.ло напав не на Україну, а зразу на НАТО, то кацапська армія вже стояла б під Вашингтоном, а НАТО все ще б радилося: " А це точно росія, ні ну точно? А може треба детальніше вивчити це питання? А може вони просто заблукали? Ну збирали гриби і вийшли десь під Вашингтоном?"
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15.11.2022 23:44
+9
Хитрый ход. Видит что Украина громит Ррссию на поле боя. Решил втянуть НАТО, чтобы объяснить оркам почему просрал.
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15.11.2022 23:43
+7
Нічого не буде. На жаль. З нинішньою технікою для того, щоб визначити, звідки прилетіла ракета, досить кількох хвилин. Тобто, після удару по Польщі ракети мали летіти в зворотньому напрямку вже через хвилин десять. Раз не полетіли - то вже і не полетять.
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15.11.2022 23:46
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і шо? будуть збивати кацапські ракети як ми?
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15.11.2022 23:40 Відповісти
Процедури при такій ситуації, в тому числі і бойова готовність. Усе що потрібно знати другим.
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15.11.2022 23:43 Відповісти
буде погано якщо цим і обмежиться
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15.11.2022 23:54 Відповісти
НЕ ГАЛЬМУЙТЕ !!!
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15.11.2022 23:40 Відповісти
оооо...і озабоченность
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15.11.2022 23:41 Відповісти
чогось тут я не маю сумнівів на відмну від фінів..сорі тривога прилітіла знов...
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15.11.2022 23:41 Відповісти
у нас тут диванні експерти говорили,що Польща цього так не залишить,ну подивимося праві вони чи ні, але судяи з того,що вони просто підвищують боєготовність то нічого не буде
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15.11.2022 23:41 Відповісти
Нічого не буде. На жаль. З нинішньою технікою для того, щоб визначити, звідки прилетіла ракета, досить кількох хвилин. Тобто, після удару по Польщі ракети мали летіти в зворотньому напрямку вже через хвилин десять. Раз не полетіли - то вже і не полетять.
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15.11.2022 23:46 Відповісти
Більше того , час падіння 15-40 за польським часом (16-40 за нашим) повністю співпадає з падінням ракет на наші об'єкти. Тобто тут кореляція однозначна і без експертиз. Але сцикло завжди найде відмазку , щоб не вступати в драку
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16.11.2022 03:07 Відповісти
нічого не буде, бо загально-національним каналам новина пішла майже о 21:00. (((((
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16.11.2022 03:09 Відповісти
Вас би таких, та до прийняття рішень. Все би дуже швидко закінчилось. Для усіх.
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16.11.2022 04:26 Відповісти
Хитрый ход. Видит что Украина громит Ррссию на поле боя. Решил втянуть НАТО, чтобы объяснить оркам почему просрал.
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15.11.2022 23:43 Відповісти
Прощаємо буйлу його хитрожопість.
Хай програє НАТО+Україні 😂
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15.11.2022 23:48 Відповісти
На селі діда Макара називали "євроінтегратором" бо кличучи ввечері дружину з городу він голосно гукав "Нато, приходь!"
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16.11.2022 00:10 Відповісти
так хай ще по Китаю, стрільне, тоді точно пояснить
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15.11.2022 23:56 Відповісти
Китай воює проти України разом з росією - з якої радості?
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16.11.2022 00:12 Відповісти
🤣
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16.11.2022 01:00 Відповісти
Мда... От вам і НАТО. Таке враження, що якби ху.ло напав не на Україну, а зразу на НАТО, то кацапська армія вже стояла б під Вашингтоном, а НАТО все ще б радилося: " А це точно росія, ні ну точно? А може треба детальніше вивчити це питання? А може вони просто заблукали? Ну збирали гриби і вийшли десь під Вашингтоном?"
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15.11.2022 23:44 Відповісти
ну так сита і багата Європа не дуже хоче бачити війну на своїй території і відчувати ракети які будуть летіти на них,одне діло допомагати Україні зброєю і грошима,а зовсім друге діло безпосредньо самим брати участь у війні, за останні 80 років Європа перетворилася на нєженок котрі дуже бояться вийти зі своєї зони комфорту
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15.11.2022 23:50 Відповісти
Бачиш "соринку" в оці ближнього свого і не бачиш колоди у власному: обстріли ведуться також з територіï Білорусіï по Украïні (дрони там, ракети). Украïна чому не стріляє по Білорусіï?
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15.11.2022 23:56 Відповісти
тоді які претензіï до Польщі? Вона теж не хоче, щоб ïï громадяни вмирали у війні
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16.11.2022 00:17 Відповісти
Для тих хто в танку - ніякі війська зі сходу й півдня відводити не треба. В нас на півночі вдосталь військ.
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16.11.2022 01:19 Відповісти
Из за одного взорванного трактора никто рашу бомбить не начнет

Это понятно

Учитывая заявления об избежании эскалации тем более
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15.11.2022 23:56 Відповісти
як було з МН17 ? сраки крутили..то самольот то ракета то іспанський льотчик чи диспетчер ...забули?
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15.11.2022 23:46 Відповісти
Це вагомий привід ввести в дію ППО Польщі для враження рашиських ракет на Західній Україні та запровадити там патрулювання літаками НАТО

+ 100 км безполітна зона над білорашкою від кордону Польщі

Ну й ******* літаки для України, звісно!
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15.11.2022 23:46 Відповісти
І всьо?
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15.11.2022 23:46 Відповісти
Ракета яка стріляю з точністю 200 м залетіла в Польщу на 5-10 км помилково?

Тоді у північних макак треба відібрати всі ракети, бо вони "случайно" *********** всю Європу 😕
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16.11.2022 01:26 Відповісти
"перерастет в ядерное всемирное столкновение" а ви не переоцінюєте можливості другої армії світу?
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16.11.2022 07:27 Відповісти
Така реакція (ії відсутність) розв'язує путлеру руки. Це була перевірка на вшивість.
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15.11.2022 23:53 Відповісти
Чтобы меньше доставалось Украине, пусть Польша повышает боеготовность своих войск. Хитрый ход.
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15.11.2022 23:55 Відповісти
Чем он хитрый?
Они же на сами по себе ракеты пускали

А вот ПВО похоже не напрягалось
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16.11.2022 00:02 Відповісти
Тем что кацапы когда запускали ракеты скорее всего на это и рассчитывали. Но это мое мнение.
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16.11.2022 00:12 Відповісти
Оооооооо, НА ТОбі....
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16.11.2022 01:46 Відповісти
Ріденько всралися. А що ж знадобиться для реальної військової відповіді? Ядерний удар по Варшаві? Так тоді вже воювати буде пізно... 😒
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16.11.2022 04:10 Відповісти
 
 