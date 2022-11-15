На позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це журналістам заявив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

"Сьогодні стався вибух, який призвів до загибелі двох людей, на місці працюють служби. Процедури виконані, ухвалене рішення про підвищення боєготовності підрозділів на місцях в нашій країні", - заявив Мюллер.

Він додав, що польський уряд вивчає наявність підстав для запуску процедур, передбачених статтею 4 Північноатлантичного договору. Нагадаємо, вона говорить, що сторони "проводитимуть спільні консультації, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із Сторін загрожує небезпека".

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Мюллер також анонсував, що уряд Польщі оприлюднить повідомлення про інцидент, яке буде "чітким і строгим, зрозумілим по суті, щоб не було ніяких перекручувань".

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.