Литва закликає посилити ППО на кордоні Польщі та України й на всьому східному фланзі НАТО

Країнам НАТО необхідно посилити ППО на україно-польському кордоні, а також на всьому східному фланзі НАТО.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DELFI.

"Литва братиме активну участь у дискусії, говорячи передусім про дислокацію систем протиповітряної оборони як на кордоні Польщі з Україною, так і дивлячись у майбутнє з огляду на весь східний фланг НАТО", - сказав лідер.

Литовський президент підкреслив, що його країна повністю солідарна з Польщею. При цьому він додав, що спілкувався з польським президентом Анджеєм Дудою. Науседа заявив про намір Польщі ініціювати консультації щодо 4 статті НАТО.

"Ми готові допомогти всіма можливими способами, якщо буде потрібно. Президент Польщі передав мені інформацію про те, що сталося минулої ночі, про переговори із лідерами інших країн. І сказав, що сьогодні Польща звернеться з приводу активації 4 статті НАТО", - додав Науседа.

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Як повідомлялося, 15 листопада під час масованої ракетної атаки на Україну 2 ракети впали в Польщі, вбивши 2 людей. Розвідка США підтвердила удар російськими ракетами по Польщі. Своєю чергою, у Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації". США, Естонія та Литва заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Того ж дня на позачерговому засіданні ввечері 15 листопада уряд Польщі ухвалив рішення підвищити боєготовність війська. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО стежить за ситуацією в Польщі. Окрім того, Столтенберг збирає 16 листопада послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Пізніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда обговорив вибухи в Польщі зі Столтенбергом та Байденом і скликає Раду нацбезпеки.

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Вночі 16 листопада МЗС Польщі наголосило, що на території Польщі впала ракета російського виробництва.