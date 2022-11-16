Мішель ініціює скликання зустрічі лідерів ЄС, які беруть участь у саміті G20, через падіння ракет у Польщі
Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Щойно говорив із Моравецьким. Запевнив його у повній єдності ЄС та солідарності у підтримці Польщі. Я пропоную провести координаційну зустріч у середу з лідерами ЄС, які беруть участь у G20 тут, на Балі", - написав Мішель у твіттері.
Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.
США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.
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Кто там ещё был за парашу
Ми вам дали ППО яке ніх@я не ефективне проти ракет, я ви якось "тримайтеся там" 🤬
А що буде коли полетять сотні іранських ракет?
Тільки симетричний удар томагавками по території підерації може зупинити *****.