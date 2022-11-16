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Мішель ініціює скликання зустрічі лідерів ЄС, які беруть участь у саміті G20, через падіння ракет у Польщі

мишель,шарль

Через падіння ракет на території Польщі, президент Європейської ради Шарль Мішель ініціює проведення координаційної зустрічі з лідерами країн-членів Європейського Союзу, які наразі беруть участь у саміті G20 на Балі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Щойно говорив із Моравецьким. Запевнив його у повній єдності ЄС та солідарності у підтримці Польщі. Я пропоную провести координаційну зустріч у середу з лідерами ЄС, які беруть участь у G20 тут, на Балі", - написав Мішель у твіттері.

Нагадаємо, польські ЗМІ повідомили, що в прикордонному з Україною Пшеводуві о 15:40 за місцевим часом в результаті вибуху загинули двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння ракет. Прем'єр-міністр Польщі Моравецький за погодженням з президентом Анджеєм Дудою терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Речник уряду Пьотр Мюллер розповів журналістам про "кризову ситуацію" і закликав не публікувати неперевірену інформацію.

США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. До їх заяв також долучилися Латвія, Чехія та Україна.

Також читайте: Повідомлення про вибухи у Польщі: США, Естонія та Литва вже заявили про готовність захищати кожен дюйм території НАТО. ВIДЕО

Автор: 

Польща (8612) Євросоюз (13625) Шарль Мішель (333)


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Кто там ещё был за парашу
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16.11.2022 00:36 Відповісти
G19
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16.11.2022 00:37 Відповісти
Почитав західні змі, всілякі експерти наввипередки говорять про нашу ППО яка перехоплювала кацапську ракету, будуть всіма силами намагатися замняти.
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16.11.2022 00:42 Відповісти
а якщо це правда?
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16.11.2022 00:43 Відповісти
Це буде недаремно, якщо ЄС усвідомить, що він сам роками фінансував ці ракети і цю агресію маніякальних соціопатів з бензоколонки.
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16.11.2022 00:46 Відповісти
НАТО заковтнуло по самі яйця, уже Дуда все сказав. Повне розчарування
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16.11.2022 02:55 Відповісти
мад'ярів коли будете виганяти з Євросоюзу?
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16.11.2022 03:04 Відповісти
Доки не почнуть давати томагавки (про атакамси вже навіть говорити набридло) нічого не зміниться. Свідомий злив України.
Ми вам дали ППО яке ніх@я не ефективне проти ракет, я ви якось "тримайтеся там" 🤬
А що буде коли полетять сотні іранських ракет?
Тільки симетричний удар томагавками по території підерації може зупинити *****.
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16.11.2022 04:21 Відповісти
 
 