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На території Польщі впала ракета російського виробництва, - польське МЗС

мид,польши

15 листопада на території Люблінського воєводства Польщі впала ракета російського виробництва.

Про це заявили у МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень.

Нагадуємо, 15 листопада у Польщі сталися вибухи на території Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в результаті яких загинуло двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Міноборони РФ інформацію про падіння російських ракет в Польщі назвали "навмисною провокацією з метою ескалації"

Автор: 

крилаті ракети (1076) Польща (8612) росія (65856) МЗС Польщі (217)


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Топ коментарі
+35
Сейчас нужна максимально жесткая реакция. х*йло понимает только силу. Озабоченности очень быстро боком полезут
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16.11.2022 01:35
+28
вони ще вчора погрожували ударами саме по Польщi. це не помилка.
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16.11.2022 02:08
+25
Це так "парускі" - промазати по самій великій країні європи (Україні) й "случайно" попасти по Польщі...
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16.11.2022 01:44
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Байден мав на увазі Білорусь . Траекторія польту ракети вказує на вірогідність прильоту її з території Білорусі .
Але і це , прозвучало від нього як - версія . До офіційної заяви ще далеко , вони ще розслідуватимуть це Бог зна скільки . .
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16.11.2022 06:43 Відповісти
От побачите Нічого не буде
Крім.....
Озабочені та Стурбовані...
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16.11.2022 06:05 Відповісти
Ни где не говорится что ракеты относятся к классу С300 - Этот бред звучит из ртов пропагандистов Кремля. Задание разносить ложь что ракеты относятся к С300 могут выполнять только кремлеботы.
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16.11.2022 06:25 Відповісти
Ого, у вас нова методичка! Тобто це саме українці повинні бути відповідальними у цій ситуації?) ви нічого не переплутали? нахабство зашкалює. це лікується лише...
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16.11.2022 07:01 Відповісти
Я думаю, що українці досить самокритичні. Аналізую поведінку бота. Ваш профіль типовий. Якщо ви хочете звучати правдоподібно, не перестарайтеся, потрібно вчасно зупинитися
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16.11.2022 07:06 Відповісти
Де адмін лазить? В бан цього кацапського підара
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16.11.2022 07:12 Відповісти
тамбовский волк тебе "добродий", чепушило кацапское. Как бы ты не пыталось мимикрировать под украинца, кацапские рога и хвост тебя выдают. Скоро модер тебя умножит на ноль.
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16.11.2022 07:48 Відповісти
Доки те нато буде боятися путіна ? Тому і москалі і стріляють по людях що нато боягузи....ударили би по кацапах пару разів то кацапи би заскавчали інакше.
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16.11.2022 07:32 Відповісти
це буде прямим втручанням в війну й початком Третьої світової війни, воно НАТО потрібно? Думай-те хоч трішки. США взагалі не хочуть робити нічого такого щоб могло б Китай спровокувати котрий чекає такого моменту.
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16.11.2022 09:21 Відповісти
Через один цей прецедент не можна починати 3 світову війну, але значно посилити санкції проти РФ та значно збільшити допомогу по всіх напрямках( в першу чергу по системах ППО) Україні НЕОБХІДНО
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16.11.2022 09:11 Відповісти
Це Х-101,вони тут вчора жужжали над всіма містами!Яке нах С-300,блть?!!
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16.11.2022 09:30 Відповісти
Немає сумнівів, що цим прильотом ракет до Польщі, паРаша перевіряє реакцію НАТО на її можливі дії відносно (можливо) балтійських країн. Проковтне НАТО, "покусають"Естонію. Можливо Литву, щоб відкрити коридор до Кенігсберга. Чи будуть бити по шляхам доставки нам озброєння.
А Байден все мріє затягнути війну до своїх виборів.
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16.11.2022 09:49 Відповісти
********* сделал это сознательно во время самита, проверить реакцию и работу ПВО.
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16.11.2022 10:22 Відповісти
" впала ракета російського виробництва" - ой боюсь это наша с-300.....
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16.11.2022 10:52 Відповісти
Як що НАТО тіки иурбувалось, коли понадкусювали Україну, Молдову та Грузію, бо то не члени альянсу, але зараз треба вже знищити цю гидоту під назвою русня. Не по поганой смердючей пиці надавати, а спалити разом з кішками. Бо цей генномодіфікований народєЦ нарожає нових ******. Інакше бо навіщо таке НАТО?ї
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16.11.2022 11:09 Відповісти
5я статья нато почему то не сработала. Обосрались ?
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16.11.2022 11:16 Відповісти
Вже пішов розгон по каналам що то наше пв впало
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16.11.2022 11:36 Відповісти
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16.11.2022 12:36 Відповісти
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