На території Польщі впала ракета російського виробництва, - польське МЗС

15 листопада на території Люблінського воєводства Польщі впала ракета російського виробництва.

Про це заявили у МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень.

Нагадуємо, 15 листопада у Польщі сталися вибухи на території Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в результаті яких загинуло двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет.

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