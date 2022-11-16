На території Польщі впала ракета російського виробництва, - польське МЗС
15 листопада на території Люблінського воєводства Польщі впала ракета російського виробництва.
Про це заявили у МЗС Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"15 листопада 2022 року з боку збройних формувань Російської Федерації тривав черговий багатогодинний масований обстріл всієї території України та її критичної інфраструктури. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, в результаті якої загинули двоє громадян Республіки Польща", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цією подією міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС і зажадав негайних детальних пояснень.
Нагадуємо, 15 листопада у Польщі сталися вибухи на території Грубешовського повіту Люблінського воєводства, в результаті яких загинуло двоє людей. За неофіційною інформацією, це сталося внаслідок падіння російських ракет.
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Але і це , прозвучало від нього як - версія . До офіційної заяви ще далеко , вони ще розслідуватимуть це Бог зна скільки . .
Крім.....
Озабочені та Стурбовані...
А Байден все мріє затягнути війну до своїх виборів.