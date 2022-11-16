На территории Польши упала ракета российского производства, - МИД
15 ноября на территории Люблинского воеводства Польши упала ракета российского производства.
Об этом заявили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.
"15 ноября 2022 г. со стороны вооруженных формирований Российской Федерации продолжался очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли два гражданина Республики Польша", - говорится в сообщении.
В связи с этим событием министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений.
Напомним, 15 ноября в Польше произошли взрывы на территории Грубешовского уезда Люблинского воеводства, в результате которых погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения российских ракет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але і це , прозвучало від нього як - версія . До офіційної заяви ще далеко , вони ще розслідуватимуть це Бог зна скільки . .
Крім.....
Озабочені та Стурбовані...
А Байден все мріє затягнути війну до своїх виборів.