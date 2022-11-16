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На территории Польши упала ракета российского производства, - МИД

мид,польши

15 ноября на территории Люблинского воеводства Польши упала ракета российского производства.

Об этом заявили в МИД Польши, передает Цензор.НЕТ.

"15 ноября 2022 г. со стороны вооруженных формирований Российской Федерации продолжался очередной многочасовой массированный обстрел всей территории Украины и ее критической инфраструктуры. В 15:40 в селе Пшеводув Грубешевского уезда Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате которой погибли два гражданина Республики Польша", - говорится в сообщении.

В связи с этим событием министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации в МИД и потребовал немедленных подробных объяснений.

Напомним, 15 ноября в Польше произошли взрывы на территории Грубешовского уезда Люблинского воеводства, в результате которых погибли два человека. По неофициальной информации, это произошло в результате падения российских ракет.

Читайте: В Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации"

крылатые ракеты (886) Польша (8497) россия (96038) МИД Польши (334)


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Топ комментарии
+35
Сейчас нужна максимально жесткая реакция. х*йло понимает только силу. Озабоченности очень быстро боком полезут
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16.11.2022 01:35
+28
вони ще вчора погрожували ударами саме по Польщi. це не помилка.
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16.11.2022 02:08
+25
Це так "парускі" - промазати по самій великій країні європи (Україні) й "случайно" попасти по Польщі...
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16.11.2022 01:44
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Страница 2 из 2
Байден мав на увазі Білорусь . Траекторія польту ракети вказує на вірогідність прильоту її з території Білорусі .
Але і це , прозвучало від нього як - версія . До офіційної заяви ще далеко , вони ще розслідуватимуть це Бог зна скільки . .
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16.11.2022 06:43 Ответить
От побачите Нічого не буде
Крім.....
Озабочені та Стурбовані...
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16.11.2022 06:05 Ответить
Ни где не говорится что ракеты относятся к классу С300 - Этот бред звучит из ртов пропагандистов Кремля. Задание разносить ложь что ракеты относятся к С300 могут выполнять только кремлеботы.
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16.11.2022 06:25 Ответить
Ого, у вас нова методичка! Тобто це саме українці повинні бути відповідальними у цій ситуації?) ви нічого не переплутали? нахабство зашкалює. це лікується лише...
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16.11.2022 07:01 Ответить
Я думаю, що українці досить самокритичні. Аналізую поведінку бота. Ваш профіль типовий. Якщо ви хочете звучати правдоподібно, не перестарайтеся, потрібно вчасно зупинитися
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16.11.2022 07:06 Ответить
Де адмін лазить? В бан цього кацапського підара
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16.11.2022 07:12 Ответить
тамбовский волк тебе "добродий", чепушило кацапское. Как бы ты не пыталось мимикрировать под украинца, кацапские рога и хвост тебя выдают. Скоро модер тебя умножит на ноль.
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16.11.2022 07:48 Ответить
Доки те нато буде боятися путіна ? Тому і москалі і стріляють по людях що нато боягузи....ударили би по кацапах пару разів то кацапи би заскавчали інакше.
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16.11.2022 07:32 Ответить
це буде прямим втручанням в війну й початком Третьої світової війни, воно НАТО потрібно? Думай-те хоч трішки. США взагалі не хочуть робити нічого такого щоб могло б Китай спровокувати котрий чекає такого моменту.
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16.11.2022 09:21 Ответить
Через один цей прецедент не можна починати 3 світову війну, але значно посилити санкції проти РФ та значно збільшити допомогу по всіх напрямках( в першу чергу по системах ППО) Україні НЕОБХІДНО
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16.11.2022 09:11 Ответить
Це Х-101,вони тут вчора жужжали над всіма містами!Яке нах С-300,блть?!!
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16.11.2022 09:30 Ответить
Немає сумнівів, що цим прильотом ракет до Польщі, паРаша перевіряє реакцію НАТО на її можливі дії відносно (можливо) балтійських країн. Проковтне НАТО, "покусають"Естонію. Можливо Литву, щоб відкрити коридор до Кенігсберга. Чи будуть бити по шляхам доставки нам озброєння.
А Байден все мріє затягнути війну до своїх виборів.
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16.11.2022 09:49 Ответить
********* сделал это сознательно во время самита, проверить реакцию и работу ПВО.
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16.11.2022 10:22 Ответить
" впала ракета російського виробництва" - ой боюсь это наша с-300.....
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16.11.2022 10:52 Ответить
Як що НАТО тіки иурбувалось, коли понадкусювали Україну, Молдову та Грузію, бо то не члени альянсу, але зараз треба вже знищити цю гидоту під назвою русня. Не по поганой смердючей пиці надавати, а спалити разом з кішками. Бо цей генномодіфікований народєЦ нарожає нових ******. Інакше бо навіщо таке НАТО?ї
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16.11.2022 11:09 Ответить
5я статья нато почему то не сработала. Обосрались ?
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16.11.2022 11:16 Ответить
Вже пішов розгон по каналам що то наше пв впало
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16.11.2022 11:36 Ответить
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16.11.2022 12:36 Ответить
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