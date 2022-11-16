Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні. ФОТОрепортаж

Протягом 15 листопада російські військові обстріляли 7 населених пунктів Донецької області. Правоохоронці зафіксували 17 вогневих атак. Росіяни використовували авіацію, РСЗВ "Град" та артилерію. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів, з них 19 житлових будинків, коксохімічний завод, адміністративна будівля, гараж, автомобілі. Три авіаудари рашисти завдали по Часів Яру, пошкоджено 7 приватних осель та автомобілі. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Російські військові продовжують обстрілювати Бахмут. 15 листопада ворог обстріляв місто з артилерії. Внаслідок ворожих влучань одна людина загинула, є травмовані. Пошкоджено будинки та транспорт.

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