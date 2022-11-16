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Новини Фото Війна
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Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні. ФОТОрепортаж

Протягом 15 листопада російські військові обстріляли 7 населених пунктів Донецької області. Правоохоронці зафіксували 17 вогневих атак. Росіяни використовували авіацію, РСЗВ "Град" та артилерію. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ

"Зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів, з них 19 житлових будинків, коксохімічний завод, адміністративна будівля, гараж, автомобілі. Три авіаудари рашисти завдали по Часів Яру, пошкоджено 7 приватних осель та автомобілі. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні. 

Російські військові продовжують обстрілювати Бахмут. 15 листопада ворог обстріляв місто з артилерії. Внаслідок ворожих влучань одна людина загинула, є травмовані. Пошкоджено будинки та транспорт.

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Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 01
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 02
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 03
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 04
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 05
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 06
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 07
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 08
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 09
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 10
Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні 11

Автор: 

обстріл (29037) Нацполіція (15264) поранення (2813) смерть (6776) Донецька область (8761)


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чим же треба було фігачити в те село, щоб такі воронки утворилися.... Там намагалися знищити всіх бандерівців разом? Проте жителі цієї території чогось хотіли ще в 14-му....
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16.11.2022 12:46 Відповісти
які страшні руйнування, це ж звичайне село, там живуть звичані люди...
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16.11.2022 13:32 Відповісти
… яких ******** звичайні психопати
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16.11.2022 14:11 Відповісти
Аллах все бачить та покарає всіх козлів... правда якщо само він не козел як і Яхве...
сумно але правда.
ніхто не бачить та ніхто не покарає, хто мені бажає раку - вже є, дякую
ну, рак ментального менінгіту
не таке цабЕ шоб Зевс мені крабу давала.
прорвемось?
бувало "недобріше", Сагайдачному теж було інколи не те і не так......
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16.11.2022 13:41 Відповісти
 
 