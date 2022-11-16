Наслідки вчорашнього обстрілу Донецької області: зруйновано 19 житлових будинків та коксохімічний завод. Є вбиті та пораненні. ФОТОрепортаж
Протягом 15 листопада російські військові обстріляли 7 населених пунктів Донецької області. Правоохоронці зафіксували 17 вогневих атак. Росіяни використовували авіацію, РСЗВ "Град" та артилерію. Є вбиті та поранені цивільні мешканці.
Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів, з них 19 житлових будинків, коксохімічний завод, адміністративна будівля, гараж, автомобілі. Три авіаудари рашисти завдали по Часів Яру, пошкоджено 7 приватних осель та автомобілі. За попередніми даними, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Російські військові продовжують обстрілювати Бахмут. 15 листопада ворог обстріляв місто з артилерії. Внаслідок ворожих влучань одна людина загинула, є травмовані. Пошкоджено будинки та транспорт.
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сумно але правда.
ніхто не бачить та ніхто не покарає, хто мені бажає раку - вже є, дякую
ну, рак ментального менінгіту
не таке цабЕ шоб Зевс мені крабу давала.
прорвемось?
бувало "недобріше", Сагайдачному теж було інколи не те і не так......