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18 ноября "Укрзализныця" запускает первый поезд в Херсон

херсон,потяг

АО "Укрзализныця" в пятницу, 18 ноября, отправит первый рейс поезда "Киев – Херсон".

Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

"Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал он.

Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

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Автор: 

Киев (25668) поезд (1030) Укрзализныця (2761) Херсон (2890) Хлань Сергей (86)


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Тобто колія не зруйнована. Хитра русня, думала нею підкидати вантажі під час наступу далі Миколаєва, але щось пішло не так, підірвати не встигли.
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18.11.2022 13:45 Ответить
 
 