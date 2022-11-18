18 ноября "Укрзализныця" запускает первый поезд в Херсон
АО "Укрзализныця" в пятницу, 18 ноября, отправит первый рейс поезда "Киев – Херсон".
Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.
"Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, купивших "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал он.
Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.
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Деніс Войцеховський
показать весь комментарий18.11.2022 13:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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