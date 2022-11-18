18 листопада "Укрзалізниця" запускає перший потяг до Херсона

АТ "Укрзалізниця" у п’ятницю, 18 листопада, відправить перший рейс поїзда "Київ - Херсон".

Про це на своїй Facebook-сторінці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", – написав він.

Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

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