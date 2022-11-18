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18 листопада "Укрзалізниця" запускає перший потяг до Херсона

херсон,потяг

АТ "Укрзалізниця" у п’ятницю, 18 листопада, відправить перший рейс поїзда "Київ - Херсон".

Про це на своїй Facebook-сторінці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ

"Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", – написав він.

Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

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Автор: 

Київ (19643) потяг (1982) Укрзалізниця (6898) Херсон (3434) Хлань Сергій (119)


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Тобто колія не зруйнована. Хитра русня, думала нею підкидати вантажі під час наступу далі Миколаєва, але щось пішло не так, підірвати не встигли.
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18.11.2022 13:45 Відповісти
 
 