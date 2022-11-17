"Укрзалізниця" запускає благодійний продаж квитків на перший потяг до Севастополя

"Укрзалізниця" спільно з платформою UNITED24 продовжила благодійний проєкт "Квитки до перемоги", запустивши продаж квитків до Севастополя.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомила у телеграм-каналі у четвер.

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця" запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу. Тому сьогодні ми відкриваємо продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Скористатися цими квитками можна буде одразу після деокупації.

Рейси здійснюватиме легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.



Усі квитки благодійні: кошти від їхнього продажу буде переказано через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автомобілів, які допоможуть з'єднати міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

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