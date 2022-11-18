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Новости Война
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Украинские морпехи ликвидировали 12 рашистов и уничтожили миномет

ворог,русня,мертвий,орк

Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

"В минувшие сутки, 17 ноября, морские пехотинцы уничтожили 12 оккупантов и миномет. Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам", - говорится в сообщении.

Указывается, что окончательные потери врага уточняются.

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Автор: 

армия РФ (19650) ВМС (1480) уничтожение (7229) техника (1748)


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немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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18.11.2022 14:04 Ответить
 
 