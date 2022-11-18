Українські морпіхи ліквідували 12 рашистів та знищили міномет

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

"Минулої доби, 17 листопада, морські піхотинці знищили 12 окупантів та міномет. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант, здаючись у полон, порушив домовленість та вистрілив у бійця ЗСУ. ВIДЕО

Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.