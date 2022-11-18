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Новини Війна
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Українські морпіхи ліквідували 12 рашистів та знищили міномет

ворог,русня,мертвий,орк

Військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ВМС ЗС України.

 "Минулої доби, 17 листопада, морські піхотинці знищили 12 окупантів та міномет. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.

армія рф (17801) ВМС (1397) знищення (7542) техніка (1849)


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немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
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18.11.2022 14:04 Відповісти
 
 