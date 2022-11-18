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Новости Правосудие
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КСУ отклонил представление экс-"регионалов", требовавших отменить обязательность электронного декларирования. ДОКУМЕНТ

декларування,декларація

Конституционный Суд Украины отклонил представление бывших "регионалов" по отмене обязательного электронного декларирования.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный суд отклонил представление 48 ригов относительно неконституционности электронных деклараций. Напоминаю, в декабре 2015 года риги-опоблоковци такие как коллаборант балицкий, вилкул, добкин, мураев и другие усомнились в конституционности размещения деклараций в публичном доступе, а также в ответственности за предоставление недостоверной информации", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, 10 ноября 2022 года КСУ закрыл это производство.

КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 01
КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 02
КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 03
КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 04
КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 05
КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 06
КСУ отклонил представление экс-регионалов, требовавших отменить обязательность электронного декларирования 07

Автор: 

КС (2248) юстиция (758) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+7
Чому ригівські в#****** до сих пір не покарані? Привести війну в Україну це не злочин?Чи може ніхто з них рота не розкривав? Чи може ніхто з них за антиукраїнські і антинародні "закони" не голосував?Чи може ніхто з них кацапію в Україні не лобіював і пропагував?Я вже не кажу про банальну корупцію і казнокрадство! Де в біса наша "неупереджена" феміда?
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18.11.2022 14:27 Ответить
+5
Руководитель государственного аппарата страны по имени Украина не обязан подавать декларацию по той простой причине, что он не является государственным служащим.

Повторю :

Главный чувак, который фактически управляет Государством - не государственный служащий.

Это трэш, который пох жителям государства.
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18.11.2022 14:32 Ответить
+5
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18.11.2022 14:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
З приходом блаЗЄнських подання декларацій майже зовсім зупинено.
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18.11.2022 14:14 Ответить
Руководитель государственного аппарата страны по имени Украина не обязан подавать декларацию по той простой причине, что он не является государственным служащим.

Повторю :

Главный чувак, который фактически управляет Государством - не государственный служащий.

Это трэш, который пох жителям государства.
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18.11.2022 14:32 Ответить
Завгосп - менеджер Гідранта?
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18.11.2022 16:02 Ответить
А призвіща ціх єкс е? Ось зараз потрібно їх першими перевіряти по деклараціям

А то Суркіс по діп паспорту вивіз 100 млн , а його за це ще і в МОК ОБРАЛИ. Жах ‼️‼️
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18.11.2022 14:19 Ответить
ОПЗЖ продолжает мутить воду в Украине , мало этим цукам крови простих украинцев
Знаю, как относятся они к зелёным депутатам- с брезгливостью на правах старшего. А дурные зелёные депутаты, вместо того, чтобы выгнать опзж из парламента ( бо партия уже не существует) так ещё и пресмыкаются перед друзьями Медведчука
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18.11.2022 14:24 Ответить
Софія-Марія! Не заморочуйся з приводу прізвищ куйов з ОПЗЖ!
Розстрілюємо всіх членів ОПЗЖ, а потім розстрілюємо тих, хто прийшов на їхні похорони.
Результат буде 100%...
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18.11.2022 16:05 Ответить
Підтримую 🤣🤣🤣
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18.11.2022 16:06 Ответить
Так теперь поздно ребятки- жовтэнятки! В Вене все сидят, кофе по венски пьют. Штрудель кушают. От мурки- мураева до бойко- бойкого. Та там тысячи тварюк.на лето в Ниццу и Монако, на зиму в Австрию, догадались над кем ржут и дули показывают? А ведь прав был членин, когда сказал известную фразу:"" всякая революция лишь тогда чего то стоит--- если умеет защищаться". В смысле перестрелять всех врагов. Ушел поезд.
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18.11.2022 16:23 Ответить
Чому ригівські в#****** до сих пір не покарані? Привести війну в Україну це не злочин?Чи може ніхто з них рота не розкривав? Чи може ніхто з них за антиукраїнські і антинародні "закони" не голосував?Чи може ніхто з них кацапію в Україні не лобіював і пропагував?Я вже не кажу про банальну корупцію і казнокрадство! Де в біса наша "неупереджена" феміда?
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18.11.2022 14:27 Ответить
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18.11.2022 14:36 Ответить
"ригівські в#****** " давным давно перекрасилась. Кто пошел во влась, а кто в оппозицию. А теперь наоборот.
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18.11.2022 14:38 Ответить
Голова Херсонської ОВА - Янушевич - риг. Нещодавно призначений, вже під час війни. Про що ми кажемо...
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18.11.2022 16:07 Ответить
Що робити з засновниками партії регіонів?
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18.11.2022 15:06 Ответить
« неупереджену» феміду теж на гиляку

БЛИН, така розумна і роботяща нація українців , а все не може вигнати колонізаторів та панів
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18.11.2022 16:08 Ответить
Там на сайті Гідранта якусь петицію зареєстрували - викинути всіх опзж-шніків з ВРУ. Зараз подивлюсь, що там до чого...
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18.11.2022 16:34 Ответить
 
 