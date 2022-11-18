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КСУ отклонил представление экс-"регионалов", требовавших отменить обязательность электронного декларирования. ДОКУМЕНТ
Конституционный Суд Украины отклонил представление бывших "регионалов" по отмене обязательного электронного декларирования.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Конституционный суд отклонил представление 48 ригов относительно неконституционности электронных деклараций. Напоминаю, в декабре 2015 года риги-опоблоковци такие как коллаборант балицкий, вилкул, добкин, мураев и другие усомнились в конституционности размещения деклараций в публичном доступе, а также в ответственности за предоставление недостоверной информации", - говорится в сообщении.
По словам нардепа, 10 ноября 2022 года КСУ закрыл это производство.
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Повторю :
Главный чувак, который фактически управляет Государством - не государственный служащий.
Это трэш, который пох жителям государства.
А то Суркіс по діп паспорту вивіз 100 млн , а його за це ще і в МОК ОБРАЛИ. Жах ‼️‼️
Знаю, как относятся они к зелёным депутатам- с брезгливостью на правах старшего. А дурные зелёные депутаты, вместо того, чтобы выгнать опзж из парламента ( бо партия уже не существует) так ещё и пресмыкаются перед друзьями Медведчука
Розстрілюємо всіх членів ОПЗЖ, а потім розстрілюємо тих, хто прийшов на їхні похорони.
Результат буде 100%...
БЛИН, така розумна і роботяща нація українців , а все не може вигнати колонізаторів та панів