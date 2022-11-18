КСУ отклонил представление экс-"регионалов", требовавших отменить обязательность электронного декларирования. ДОКУМЕНТ

Конституционный Суд Украины отклонил представление бывших "регионалов" по отмене обязательного электронного декларирования.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный суд отклонил представление 48 ригов относительно неконституционности электронных деклараций. Напоминаю, в декабре 2015 года риги-опоблоковци такие как коллаборант балицкий, вилкул, добкин, мураев и другие усомнились в конституционности размещения деклараций в публичном доступе, а также в ответственности за предоставление недостоверной информации", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, 10 ноября 2022 года КСУ закрыл это производство.













