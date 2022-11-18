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КСУ відхилив подання екс-"регіоналів", які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування. ДОКУМЕНТ
Конституційний Суд України відхилив подання колишніх "регіоналів" щодо скасування обов’язкового електронного декларування.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"Конституційний суд відхилив подання 48 ригів щодо неконституційності електронних декларацій. Нагадую, в грудні 2015 року риги-опоблоківці такі як колаборант балицький, вілкул, добкін, мураєв та інші засумнівалися у конституційності розміщення декларацій у публічному доступі, а також у відповідальності за подання недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, 10 листопада 2022 року КСУ закрив це провадження.
Топ коментарі
+7 Кремень
показати весь коментар18.11.2022 14:27 Відповісти Посилання
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показати весь коментар18.11.2022 14:32 Відповісти Посилання
+5 133133
показати весь коментар18.11.2022 14:36 Відповісти Посилання
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Повторю :
Главный чувак, который фактически управляет Государством - не государственный служащий.
Это трэш, который пох жителям государства.
А то Суркіс по діп паспорту вивіз 100 млн , а його за це ще і в МОК ОБРАЛИ. Жах ‼️‼️
Знаю, как относятся они к зелёным депутатам- с брезгливостью на правах старшего. А дурные зелёные депутаты, вместо того, чтобы выгнать опзж из парламента ( бо партия уже не существует) так ещё и пресмыкаются перед друзьями Медведчука
Розстрілюємо всіх членів ОПЗЖ, а потім розстрілюємо тих, хто прийшов на їхні похорони.
Результат буде 100%...
БЛИН, така розумна і роботяща нація українців , а все не може вигнати колонізаторів та панів