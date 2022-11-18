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Новини Правосуддя
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КСУ відхилив подання екс-"регіоналів", які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування. ДОКУМЕНТ

декларування,декларація

Конституційний Суд України відхилив подання колишніх "регіоналів" щодо скасування обов’язкового електронного декларування.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний суд відхилив подання 48 ригів щодо неконституційності електронних декларацій. Нагадую, в грудні 2015 року риги-опоблоківці такі як колаборант балицький, вілкул, добкін, мураєв та інші засумнівалися у конституційності розміщення декларацій у публічному доступі, а також у відповідальності за подання недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, 10 листопада 2022 року КСУ закрив це провадження.

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КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 01
КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 02
КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 03
КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 04
КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 05
КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 06
КСУ відхилив подання екс-регіоналів, які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування 07

Автор: 

КС (1427) юстиція (732) електронне декларування (1469)


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Топ коментарі
+7
Чому ригівські в#****** до сих пір не покарані? Привести війну в Україну це не злочин?Чи може ніхто з них рота не розкривав? Чи може ніхто з них за антиукраїнські і антинародні "закони" не голосував?Чи може ніхто з них кацапію в Україні не лобіював і пропагував?Я вже не кажу про банальну корупцію і казнокрадство! Де в біса наша "неупереджена" феміда?
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18.11.2022 14:27 Відповісти
+5
Руководитель государственного аппарата страны по имени Украина не обязан подавать декларацию по той простой причине, что он не является государственным служащим.

Повторю :

Главный чувак, который фактически управляет Государством - не государственный служащий.

Это трэш, который пох жителям государства.
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18.11.2022 14:32 Відповісти
+5
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18.11.2022 14:36 Відповісти
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З приходом блаЗЄнських подання декларацій майже зовсім зупинено.
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18.11.2022 14:14 Відповісти
Руководитель государственного аппарата страны по имени Украина не обязан подавать декларацию по той простой причине, что он не является государственным служащим.

Повторю :

Главный чувак, который фактически управляет Государством - не государственный служащий.

Это трэш, который пох жителям государства.
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18.11.2022 14:32 Відповісти
Завгосп - менеджер Гідранта?
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18.11.2022 16:02 Відповісти
А призвіща ціх єкс е? Ось зараз потрібно їх першими перевіряти по деклараціям

А то Суркіс по діп паспорту вивіз 100 млн , а його за це ще і в МОК ОБРАЛИ. Жах ‼️‼️
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18.11.2022 14:19 Відповісти
ОПЗЖ продолжает мутить воду в Украине , мало этим цукам крови простих украинцев
Знаю, как относятся они к зелёным депутатам- с брезгливостью на правах старшего. А дурные зелёные депутаты, вместо того, чтобы выгнать опзж из парламента ( бо партия уже не существует) так ещё и пресмыкаются перед друзьями Медведчука
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18.11.2022 14:24 Відповісти
Софія-Марія! Не заморочуйся з приводу прізвищ куйов з ОПЗЖ!
Розстрілюємо всіх членів ОПЗЖ, а потім розстрілюємо тих, хто прийшов на їхні похорони.
Результат буде 100%...
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18.11.2022 16:05 Відповісти
Підтримую 🤣🤣🤣
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18.11.2022 16:06 Відповісти
Так теперь поздно ребятки- жовтэнятки! В Вене все сидят, кофе по венски пьют. Штрудель кушают. От мурки- мураева до бойко- бойкого. Та там тысячи тварюк.на лето в Ниццу и Монако, на зиму в Австрию, догадались над кем ржут и дули показывают? А ведь прав был членин, когда сказал известную фразу:"" всякая революция лишь тогда чего то стоит--- если умеет защищаться". В смысле перестрелять всех врагов. Ушел поезд.
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18.11.2022 16:23 Відповісти
Чому ригівські в#****** до сих пір не покарані? Привести війну в Україну це не злочин?Чи може ніхто з них рота не розкривав? Чи може ніхто з них за антиукраїнські і антинародні "закони" не голосував?Чи може ніхто з них кацапію в Україні не лобіював і пропагував?Я вже не кажу про банальну корупцію і казнокрадство! Де в біса наша "неупереджена" феміда?
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18.11.2022 14:27 Відповісти
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18.11.2022 14:36 Відповісти
"ригівські в#****** " давным давно перекрасилась. Кто пошел во влась, а кто в оппозицию. А теперь наоборот.
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18.11.2022 14:38 Відповісти
Голова Херсонської ОВА - Янушевич - риг. Нещодавно призначений, вже під час війни. Про що ми кажемо...
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18.11.2022 16:07 Відповісти
Що робити з засновниками партії регіонів?
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18.11.2022 15:06 Відповісти
« неупереджену» феміду теж на гиляку

БЛИН, така розумна і роботяща нація українців , а все не може вигнати колонізаторів та панів
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18.11.2022 16:08 Відповісти
Там на сайті Гідранта якусь петицію зареєстрували - викинути всіх опзж-шніків з ВРУ. Зараз подивлюсь, що там до чого...
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18.11.2022 16:34 Відповісти
 
 