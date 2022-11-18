КСУ відхилив подання екс-"регіоналів", які вимагали скасувати обов’язковість електронного декларування. ДОКУМЕНТ

Конституційний Суд України відхилив подання колишніх "регіоналів" щодо скасування обов’язкового електронного декларування.

Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний суд відхилив подання 48 ригів щодо неконституційності електронних декларацій. Нагадую, в грудні 2015 року риги-опоблоківці такі як колаборант балицький, вілкул, добкін, мураєв та інші засумнівалися у конституційності розміщення декларацій у публічному доступі, а також у відповідальності за подання недостовірної інформації", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, 10 листопада 2022 року КСУ закрив це провадження.

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