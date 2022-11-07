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Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість у Росії, - "Схеми". ВIДЕО

З 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області.

Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя", володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав Росії, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість у Росії, - Схеми 01

Нерухомість Королевської – у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу – "Яхрома Парк", це гірськолижний курорт на 150 гектарів.

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Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість у Росії, - Схеми 02

Вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Голова правління ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснює: "Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів".

Автор: 

майно (332) Королевська Наталія (227) нерухомість (895) росія (65379) електронне декларування (1468)


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Топ коментарі
+35
Що сказати "патріотка", тому і правильно ДБР, генпрокуратура, СБУ, прикордонники і миттниця ганялися виключно за Порошенко.
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07.11.2022 19:47
+24
Шо тут дивуватись? Ригівське кодло є ригівське кодло.
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07.11.2022 19:51
+18
А ця шльондра шо в Україні зараз?
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07.11.2022 19:52
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Що сказати "патріотка", тому і правильно ДБР, генпрокуратура, СБУ, прикордонники і миттниця ганялися виключно за Порошенко.
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07.11.2022 19:47 Відповісти
Вона раніше в БЮТ була, потім у регіоналів.. кричала за народ, а крала для себе.
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07.11.2022 21:09 Відповісти
чекаемо реакції прокуратури НАБУ та СБУ!
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07.11.2022 19:48 Відповісти
А ця шльондра шо в Україні зараз?
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07.11.2022 19:52 Відповісти
Шльондра в ОПЗЖ😡
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08.11.2022 00:52 Відповісти
Н Е Д О Ж Д Е М С Я...
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07.11.2022 19:58 Відповісти
Шо тут дивуватись? Ригівське кодло є ригівське кодло.
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07.11.2022 19:51 Відповісти
Вообще то она из БЮТ. Была у Жулья одним из главных спонсоров. Погоняло в Луганске- "Наташка-копанка". Финансировала Жулькину партию, потом перекинулась к рыгам.
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07.11.2022 20:56 Відповісти
Хата в селе Круглино, а япло прямоугольное и размером с чемодан. Нестыковочка...
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07.11.2022 19:51 Відповісти
Там все опзж таке бидло.
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07.11.2022 19:51 Відповісти
Они теперь не быдло, а уважаемые народные избранники, ближайшие соратники "слуг".
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07.11.2022 19:54 Відповісти
Це не є новина. Поцікавтись яку посаду займає її брат в керівництві
Москви, і тоді питань не буде.
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07.11.2022 19:54 Відповісти
То ж просто хвейк - Базіліо? Ау?

В чому новина? Що воно щось десь має?
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07.11.2022 19:54 Відповісти
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07.11.2022 19:55 Відповісти
а поруч сраний хохол....
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07.11.2022 20:00 Відповісти
малорос
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07.11.2022 20:35 Відповісти
Он как то в интервью говорил что больше миллиона долларов своих потратил на выборчу кампанию. А в другом интервью жаловался что его кинули после выборов..
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07.11.2022 23:50 Відповісти
..."до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії."
Это ж надо Зе знал и профукал такое. А ведь 3 и 5 точно не знали...
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07.11.2022 19:58 Відповісти
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07.11.2022 20:50 Відповісти
ТАК ВАНА ШО, СХАВАЛАСЬ, ЧІ ШО???? ОТ ВАРОФКА
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07.11.2022 19:58 Відповісти
А в той час "нарот Домбаса" останню Кіщачу кансєрву доїдав.
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07.11.2022 19:59 Відповісти
Так приховувала, що баба з села (я) знає про це
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07.11.2022 19:59 Відповісти
По закону Савченко ее недопривлекут, недопосадят, компенсацию выплатят за моральный ущерб, который может вдруг случится.
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07.11.2022 20:00 Відповісти
До речі - а де Жанна Д"Арк, ну тобто САВЧЕНКО? Вона у вертальоті? На заданіі?
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07.11.2022 20:03 Відповісти
крутиться біля дачі медведчука, хоче знову поголодувать там, щоб в жодні штани не влізати.
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07.11.2022 20:13 Відповісти
Як де? Готує переворот якийсь. Не думаю, що кгб її викинуло на смітник. Вони навіть філарета в 90 с ху..єм років не викинули.
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07.11.2022 21:04 Відповісти
Вона може і громадянство парашки має
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07.11.2022 20:02 Відповісти
Анітрохи не здивований...
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07.11.2022 20:08 Відповісти
типова рига. які ж тільки виродки
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07.11.2022 20:11 Відповісти
Тількит л..хи,а ними є виборці оцих паскуд,як королевска,кілінкарав,бандарєнка,царьов,алійник...могли думати,що ці щирі і бідні.Хоча деякі виборці гарантую не вбачали в цьому нічого поганого,бо яка різниця де саме має обранець від шахтьорав чи мєталурґав нерухаомість.Ну в рашці то в рашц,ми ж адін народ ,а скоро будєм і адна срана снова.Путін ввєді вайска(((
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07.11.2022 20:14 Відповісти
кішчачий корм. )
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07.11.2022 20:20 Відповісти
А в її соратниці ванИ на пітьтмі нічого ще не виявили?
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07.11.2022 20:37 Відповісти
фуу мокшанка
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07.11.2022 20:38 Відповісти
Да все знали ее как королеву подпольных шахт-копанок,а тут про какую то недвижимость..
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07.11.2022 20:45 Відповісти
Її чесність була відома ще по історіїї з дипломом хоча там кожен другий такий в опзж кожний
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07.11.2022 20:48 Відповісти
Продажне СБУ як завжди нічого не знало і не бачило
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07.11.2022 21:09 Відповісти
Что за Жопу, что слуги это одна гоп компания, хозяин один в кремле....
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07.11.2022 21:11 Відповісти
2005 рік. Це тоді, коли вона ще у "багіні" була на підхваті.
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07.11.2022 21:17 Відповісти
А где она сейчас? Найдутся тысячи украинцев, готовых дать
верёвку и мыло.
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07.11.2022 21:29 Відповісти
Але все одно винний Порошенко.
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07.11.2022 22:43 Відповісти
Эта **** и во время войны не плохо жирует.
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08.11.2022 13:48 Відповісти
 
 