Королевська протягом 16 років приховувала нерухомість у Росії, - "Схеми". ВIДЕО

З 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області.

Народна депутатка України Наталія Королевська, яка була обрана за списком нині забороненої "Опозиційної платформи – За життя", володіє у Московській області земельною ділянкою та будинком, які не вказувала у майнових деклараціях, відколи вперше потрапила до Верховної Ради – тобто вже 16 років. Це може мати ознаки порушення антикорупційного законодавства – в частині декларування недостовірних відомостей, йдеться у розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до даних із офіційного реєстру речових прав Росії, з 2005 року Наталія Королевська є власницею земельної ділянки у селі Кругліно Дмитрівського району Московської області. На ділянці розташований будинок.

Нерухомість Королевської – у курортній зоні біля лісу. Буквально через дорогу – "Яхрома Парк", це гірськолижний курорт на 150 гектарів.

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Вперше Наталія Королевська обралася до українського парламенту в 2006 році. З того часу у жодній своїй майновій декларації вона не вказувала, що має нерухомість у Росії.

Голова правління ГО "Антикорупційний штаб" та заступник голови Громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик пояснює: "Тут мова може йти про ознаки порушення двох статей Кримінального кодексу. Перша – це стаття 366-2, декларування недостовірної інформації. Або ще стаття 368-5, незаконне збагачення. В другому випадку – якщо набуте майно, без законних джерел доходів".