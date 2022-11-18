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Новости
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Территория Национального парка "Кам’янська січ" полностью освобождена от оккупантов

нацпарк

Парк еще находится под обстрелами и нуждается в разминировании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацпарк на своей странице в Facebook.

"За 8,5 месяцев оккупации инфраструктура парка очень пострадала. Разрушено административное здание Национального парка "Кам’янська січ", – говорится в сообщении.

Несмотря на оккупацию, сотрудники оставались на рабочих местах, тушили пожары, а также доставляли гуманитарные грузы и помогали с эвакуацией местного населения.

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Автор: 

освобождение (567) парк (172) Херсонская область (4884)


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Відбулась денацифікація та деокупація "Кам'янської Січі".
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18.11.2022 14:27 Ответить
Слава ЗСУ , нашим мужнім визволителям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.11.2022 14:50 Ответить
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18.11.2022 16:36 Ответить
Селище Республіканець, в районі Милового
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18.11.2022 16:38 Ответить
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18.11.2022 21:59 Ответить
 
 