Территория Национального парка "Кам’янська січ" полностью освобождена от оккупантов

Парк еще находится под обстрелами и нуждается в разминировании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацпарк на своей странице в Facebook.

"За 8,5 месяцев оккупации инфраструктура парка очень пострадала. Разрушено административное здание Национального парка "Кам’янська січ", – говорится в сообщении.

Несмотря на оккупацию, сотрудники оставались на рабочих местах, тушили пожары, а также доставляли гуманитарные грузы и помогали с эвакуацией местного населения.

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