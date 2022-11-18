Территория Национального парка "Кам’янська січ" полностью освобождена от оккупантов
Парк еще находится под обстрелами и нуждается в разминировании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацпарк на своей странице в Facebook.
"За 8,5 месяцев оккупации инфраструктура парка очень пострадала. Разрушено административное здание Национального парка "Кам’янська січ", – говорится в сообщении.
Несмотря на оккупацию, сотрудники оставались на рабочих местах, тушили пожары, а также доставляли гуманитарные грузы и помогали с эвакуацией местного населения.
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