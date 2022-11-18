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Новини
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Територія Національного парку "Кам’янська січ" повністю визволена від окупантів

нацпарк

Парк ще перебуває під обстрілами та потребує розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацпарк на своїй сторінці у Facebook.

"За 8,5 місяців окупації інфраструктура парку дуже постраждала. Зруйнована адміністративна будівля Національного парку "Кам’янська Січ", - йдеться у повідомленні.

Попри окупацію, співробітники залишалися на своїх робочих місцях, гасили пожежі, а також доставляли гуманітарні вантажі та допомагали з евакуацією місцевого населення.

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Автор: 

визволення (566) парк (124) Херсонська область (5874)


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Відбулась денацифікація та деокупація "Кам'янської Січі".
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18.11.2022 14:27 Відповісти
Слава ЗСУ , нашим мужнім визволителям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.11.2022 14:50 Відповісти
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18.11.2022 16:36 Відповісти
Селище Республіканець, в районі Милового
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18.11.2022 16:38 Відповісти
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18.11.2022 21:59 Відповісти
 
 