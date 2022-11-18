Територія Національного парку "Кам’янська січ" повністю визволена від окупантів

Парк ще перебуває під обстрілами та потребує розмінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацпарк на своїй сторінці у Facebook.

"За 8,5 місяців окупації інфраструктура парку дуже постраждала. Зруйнована адміністративна будівля Національного парку "Кам’янська Січ", - йдеться у повідомленні.

Попри окупацію, співробітники залишалися на своїх робочих місцях, гасили пожежі, а також доставляли гуманітарні вантажі та допомагали з евакуацією місцевого населення.

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