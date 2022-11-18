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70% жителей Никополя выехали из-за постоянных обстрелов

нікополь

Российские военные постоянно обстреливают Никополь и район из оккупированного Энергодара.

Об этом на брифинге сообщил глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 70% людей из Никополя уехали. Выехали в другие громады. Обстрелы ведутся с территории Энергодара. Расстояние между Энергодаром и Никополем от 4 до 19 км. Это зона поражения как из артиллерии, так и РСЗО. Люди выезжают на ночь, а днем возвращаются и работают", - сказал Лукашук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили из РСЗО по Никополю: повреждены дома, автомобили, линия электропередач. ФОТОрепортаж

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обстрел (27784) Никополь (1067) Днепропетровская область (4068)


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а інші 30% намагаються виїзжати хоча б як стемніє і до рані (хоча і в день обстрілюють) в ближні села, де ще слава Богу, не прилітає..
бідне розстріляне місто, яке лишилось сам на сам з обстрілами...
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18.11.2022 16:20 Ответить
москалі, які ж ви кончені підар"си!
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18.11.2022 16:24 Ответить
ось такий він - кацапський світ .

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18.11.2022 16:24 Ответить
 
 