70% жителей Никополя выехали из-за постоянных обстрелов
Российские военные постоянно обстреливают Никополь и район из оккупированного Энергодара.
Об этом на брифинге сообщил глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти 70% людей из Никополя уехали. Выехали в другие громады. Обстрелы ведутся с территории Энергодара. Расстояние между Энергодаром и Никополем от 4 до 19 км. Это зона поражения как из артиллерии, так и РСЗО. Люди выезжают на ночь, а днем возвращаются и работают", - сказал Лукашук.
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