70% мешканців Нікополя виїхало через постійні обстріли

Російські військові постійно обстрілюють Нікополь та район з окупованого Енергодару.

Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Майже 70% людей з Нікополя виїхало. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара. Відстань між Енергодаром та Нікополем від 4 до 19 км. Це зона ураження як з артилерії, так і РСЗВ. Люди виїздять на ніч, а вдень повертаються і працюють", - сказав Лукашук.

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