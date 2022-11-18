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70% мешканців Нікополя виїхало через постійні обстріли

нікополь

Російські військові постійно обстрілюють Нікополь та район з окупованого Енергодару.

Про це на брифінгу повідомив голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ

"Майже 70% людей з Нікополя виїхало. Виїхали в інші громади. Обстріли ведуться з території Енергодара. Відстань між Енергодаром та Нікополем від 4 до 19 км. Це зона ураження як з артилерії, так і РСЗВ. Люди виїздять на ніч, а вдень повертаються і працюють", - сказав Лукашук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили з РСЗВ по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки, лінію електропередач. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29105) Нікополь (1236) Дніпропетровська область (3848)


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а інші 30% намагаються виїзжати хоча б як стемніє і до рані (хоча і в день обстрілюють) в ближні села, де ще слава Богу, не прилітає..
бідне розстріляне місто, яке лишилось сам на сам з обстрілами...
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18.11.2022 16:20 Відповісти
москалі, які ж ви кончені підар"си!
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18.11.2022 16:24 Відповісти
ось такий він - кацапський світ .

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18.11.2022 16:24 Відповісти
 
 