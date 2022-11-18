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Австралия требует экстрадиции осужденных по делу MH17

мн17

Австралия, как и Малайзия, удовлетворена решением суда по делу МН17, однако требует экстрадиции осужденных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Малайзия и Австралия удовлетворены осуждением трех человек по делу MH17. Обе страны считают справедливым пожизненное заключение. Австралия требует экстрадиции осужденных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Австралии Энтони Албанез заявил на пресс-конференции, что Россия должна взять на себя ответственность.

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"Мы прошли юридические и судебные процедуры и призываем Россию выдать лиц, которые были признаны виновными заочно, чтобы правосудие свершилось", - сказал он.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что его страна поддерживает решение нидерландского суда.

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Австралия (438) экстрадиция (568) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374)


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А ще справи пішли в цей суд, та і по цій справі ще буде винесено рашення на довічне однієї "молі", потвори, яка одобрила вбивства, закатування сотень тисяч громадян, оббрехала і обманула сотні мільйонів і ця потвора носить назву пуйло.
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18.11.2022 17:24 Ответить
малайци *************
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18.11.2022 17:24 Ответить
Ну от і смертуш підкралась до гіркіна на його "родіне".

Ви ж розумієте що гіркін - дуже важливий свідок, і якщо його екстрадують то він піде на угоду з слідством. Він тримає умовний термін + гарантію безпеки і за це здать все військово-політичне керівництко кацапляндії.
Плешива-моль(презедент параші) чудово це розуміє і гіркін або помре найближчими днями або сам втіче д Гааги і буде молити про притулок і гарантії безпеки.
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18.11.2022 17:28 Ответить
"Молю, умоляю, заключите меня в бронированную камеру" (с) "Мастер и Маргарита"
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18.11.2022 22:38 Ответить
Ультрафашиста гиркина на кол ! А опосля......
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18.11.2022 17:52 Ответить
Адекватна країна. Пошана вам. І допомога ваша незрівнянна з канадою, яка начебто просто напічкана українцями
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18.11.2022 17:54 Ответить
 
 