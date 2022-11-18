Австралия требует экстрадиции осужденных по делу MH17
Австралия, как и Малайзия, удовлетворена решением суда по делу МН17, однако требует экстрадиции осужденных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Малайзия и Австралия удовлетворены осуждением трех человек по делу MH17. Обе страны считают справедливым пожизненное заключение. Австралия требует экстрадиции осужденных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьер-министр Австралии Энтони Албанез заявил на пресс-конференции, что Россия должна взять на себя ответственность.
"Мы прошли юридические и судебные процедуры и призываем Россию выдать лиц, которые были признаны виновными заочно, чтобы правосудие свершилось", - сказал он.
Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что его страна поддерживает решение нидерландского суда.
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Ви ж розумієте що гіркін - дуже важливий свідок, і якщо його екстрадують то він піде на угоду з слідством. Він тримає умовний термін + гарантію безпеки і за це здать все військово-політичне керівництко кацапляндії.
Плешива-моль(презедент параші) чудово це розуміє і гіркін або помре найближчими днями або сам втіче д Гааги і буде молити про притулок і гарантії безпеки.