Австралия требует экстрадиции осужденных по делу MH17

Австралия, как и Малайзия, удовлетворена решением суда по делу МН17, однако требует экстрадиции осужденных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Малайзия и Австралия удовлетворены осуждением трех человек по делу MH17. Обе страны считают справедливым пожизненное заключение. Австралия требует экстрадиции осужденных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр Австралии Энтони Албанез заявил на пресс-конференции, что Россия должна взять на себя ответственность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте о приговоре суда по MH17: "Будет продолжение"

"Мы прошли юридические и судебные процедуры и призываем Россию выдать лиц, которые были признаны виновными заочно, чтобы правосудие свершилось", - сказал он.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что его страна поддерживает решение нидерландского суда.