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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Австралія вимагає екстрадиції засуджених у справі MH17

мн17

Австралія, як і Малайзія, задоволена рішенням суду в справі МН17, однак вимагає екстрадиції засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох осіб у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення. Австралія вимагає екстрадиції засуджених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив на пресконференції, що Росія повинна взяти на себе відповідальність.

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"Ми пройшли юридичні та судові процедури і закликаємо Росію видати осіб, яких було визнано винними заочно, щоб правосуддя відбулося", - сказав він.

Прем'єр-міністр Малайзії Ісмаїл Сабрі Яакоб заявив, що його країна підтримує рішення нідерландського суду.

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Австралія (436) екстрадиція (437) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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А ще справи пішли в цей суд, та і по цій справі ще буде винесено рашення на довічне однієї "молі", потвори, яка одобрила вбивства, закатування сотень тисяч громадян, оббрехала і обманула сотні мільйонів і ця потвора носить назву пуйло.
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18.11.2022 17:24 Відповісти
малайци *************
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18.11.2022 17:24 Відповісти
Ну от і смертуш підкралась до гіркіна на його "родіне".

Ви ж розумієте що гіркін - дуже важливий свідок, і якщо його екстрадують то він піде на угоду з слідством. Він тримає умовний термін + гарантію безпеки і за це здать все військово-політичне керівництко кацапляндії.
Плешива-моль(презедент параші) чудово це розуміє і гіркін або помре найближчими днями або сам втіче д Гааги і буде молити про притулок і гарантії безпеки.
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18.11.2022 17:28 Відповісти
"Молю, умоляю, заключите меня в бронированную камеру" (с) "Мастер и Маргарита"
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18.11.2022 22:38 Відповісти
Ультрафашиста гиркина на кол ! А опосля......
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18.11.2022 17:52 Відповісти
Адекватна країна. Пошана вам. І допомога ваша незрівнянна з канадою, яка начебто просто напічкана українцями
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18.11.2022 17:54 Відповісти
 
 