Австралія вимагає екстрадиції засуджених у справі MH17

Австралія, як і Малайзія, задоволена рішенням суду в справі МН17, однак вимагає екстрадиції засуджених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох осіб у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення. Австралія вимагає екстрадиції засуджених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив на пресконференції, що Росія повинна взяти на себе відповідальність.

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"Ми пройшли юридичні та судові процедури і закликаємо Росію видати осіб, яких було визнано винними заочно, щоб правосуддя відбулося", - сказав він.

Прем'єр-міністр Малайзії Ісмаїл Сабрі Яакоб заявив, що його країна підтримує рішення нідерландського суду.