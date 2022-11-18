Австралія вимагає екстрадиції засуджених у справі MH17
Австралія, як і Малайзія, задоволена рішенням суду в справі МН17, однак вимагає екстрадиції засуджених.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох осіб у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення. Австралія вимагає екстрадиції засуджених", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив на пресконференції, що Росія повинна взяти на себе відповідальність.
"Ми пройшли юридичні та судові процедури і закликаємо Росію видати осіб, яких було визнано винними заочно, щоб правосуддя відбулося", - сказав він.
Прем'єр-міністр Малайзії Ісмаїл Сабрі Яакоб заявив, що його країна підтримує рішення нідерландського суду.
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Ви ж розумієте що гіркін - дуже важливий свідок, і якщо його екстрадують то він піде на угоду з слідством. Він тримає умовний термін + гарантію безпеки і за це здать все військово-політичне керівництко кацапляндії.
Плешива-моль(презедент параші) чудово це розуміє і гіркін або помре найближчими днями або сам втіче д Гааги і буде молити про притулок і гарантії безпеки.