В Кременчуге снесут памятник Пушкину

Также бульвар Пушкина был переименован в бульвар Украинского Возрождения. Соответствующее решение было принято сегодня депутатами Кременчугского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Кременчугского городского совета.

Согласно принятому депутатами решению, установлено, что памятный объект – памятник русскому поэту и писателю А.С. Пушкину, расположенный по бульвару Пушкина в г. Кременчуге, который является имперским и российским маркером и пропагандистским нарративом, должен быть устранен/перемещен с публичного пространства на временное хранение в специально определенное место.

Также на сессии были утверждены новые названия для 31 улицы, переулка и проезда, которые переименовываются в процессе дерусификации. Теперь в городе появятся переулки Леся Курбаса и Марии Приймаченко, улицы Днепровой Чайки и Василия Слипака.

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