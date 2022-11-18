РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12609 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 569 34

В Кременчуге снесут памятник Пушкину

пушкін,кременчук

Также бульвар Пушкина был переименован в бульвар Украинского Возрождения. Соответствующее решение было принято сегодня депутатами Кременчугского городского совета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Кременчугского городского совета.

Согласно принятому депутатами решению, установлено, что памятный объект – памятник русскому поэту и писателю А.С. Пушкину, расположенный по бульвару Пушкина в г. Кременчуге, который является имперским и российским маркером и пропагандистским нарративом, должен быть устранен/перемещен с публичного пространства на временное хранение в специально определенное место.

Также на сессии были утверждены новые названия для 31 улицы, переулка и проезда, которые переименовываются в процессе дерусификации. Теперь в городе появятся переулки Леся Курбаса и Марии Приймаченко, улицы Днепровой Чайки и Василия Слипака.

Смотрите также: В Житомире был демонтирован памятник Пушкину. Мэр Сухомлин хочет отдать его россиянам по обмену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Кременчуг (354) памятник (2242) Пушкин Александр (56) декоммунизация (756)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
нарешті..., застоявся він..., недолуге нагадування про інородця, чий талант теж ніяк не вплинув на розвиток цивілізації у сусідній, так би мовити, державі..., як не було ніякої цивілізації, так і досі немає...
показать весь комментарий
18.11.2022 17:29 Ответить
+8
показать весь комментарий
18.11.2022 17:27 Ответить
+5
... чим тільки покращать свято
показать весь комментарий
18.11.2022 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що сказати,- русофоби...
показать весь комментарий
18.11.2022 17:27 Ответить
Ти ба які падлюки
показать весь комментарий
18.11.2022 17:28 Ответить
youtube.com "ПУШКИН ПРОДАВАЛ РУССКИХ ПО 190 РУБЛЕЙ! УКРАИНЦЫ ДОЛГО ЭТО ЕМУ ПРОЩАЛИ... Лекция историка А. Палия"
показать весь комментарий
18.11.2022 21:07 Ответить
О, зараз кацапи сморід підіймуть
показать весь комментарий
18.11.2022 17:27 Ответить
... чим тільки покращать свято
показать весь комментарий
18.11.2022 17:28 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2022 17:27 Ответить
"Африка - наша сакральная земля!" Шура Пушкин.
показать весь комментарий
18.11.2022 17:31 Ответить
це фальш під папуаса... куди подівся гострий ніс, маслянисті очі, ще й талмуд відібрали...
показать весь комментарий
18.11.2022 22:51 Ответить
Hallelujah!
показать весь комментарий
18.11.2022 17:27 Ответить
нарешті..., застоявся він..., недолуге нагадування про інородця, чий талант теж ніяк не вплинув на розвиток цивілізації у сусідній, так би мовити, державі..., як не було ніякої цивілізації, так і досі немає...
показать весь комментарий
18.11.2022 17:29 Ответить
Мороз и солнце. День чудесный. А пушкин нах@уй. ******@елся.
показать весь комментарий
18.11.2022 17:37 Ответить
Аж якось соромно за своє любе Дніпро. І наче люди хороші, а мер мудак мало що досі по рускі з елементами фені базаре так ще того Пушкіна захищає.
показать весь комментарий
18.11.2022 17:41 Ответить
В Полтаві мер-мамай,такий самий підарас!
показать весь комментарий
18.11.2022 17:49 Ответить
Якось великороський шовініст задорнов (ну той довбень, у якого МН17 впав тому, що був важчий за повітря), виливаючи зі сцени чергові помиї на глядачів, сказав, що у Європі не розуміють пушкіна тому, що в перекладі його не відрізнити від Бальзака.
Не знаю, на скільки це правда, але якщо так, то (з вірогідністю 100%) уся "вялікая руzzкая паезія пушкіна" - вільний літературний переклад Бальзака. Ось і все "вялічіє" і "культура".
показать весь комментарий
18.11.2022 17:44 Ответить
А кату українців-ватутіну коли в Полтаві знесуть?
показать весь комментарий
18.11.2022 17:47 Ответить
В Полтаве так и кроме ватутина есть много имперского нарратива, чего только стоит история с петром первым.
показать весь комментарий
18.11.2022 18:41 Ответить
русские Пушки нам и даром не надо..
возможно даже "Зекаки без разницы" это поняли
показать весь комментарий
18.11.2022 17:52 Ответить
Пан великий мрійник?
На зеленому марафоні самі кацапи й підкацапники. І багато кому подобається те дійство.
Отже, не зрозуміли.
показать весь комментарий
18.11.2022 18:06 Ответить
В часи Пушкіна, в Європі про Пушкіна не чули.
показать весь комментарий
18.11.2022 17:52 Ответить
А пушкін це хто?
показать весь комментарий
18.11.2022 18:14 Ответить
Сашко Гарматний
показать весь комментарий
19.11.2022 09:48 Ответить
Гениальный поэт, драматург (1799 - 1837).
показать весь комментарий
19.11.2022 10:48 Ответить
"усунений/переміщений з публічного простору на тимчасове зберігання",- а что потом?! Чего или кого ждать будет? Главное чтобы не получилось как с "памятником" Ленину...?
показать весь комментарий
18.11.2022 18:38 Ответить
Можно было оставить, как выдающемуся эфиопцу
показать весь комментарий
18.11.2022 19:47 Ответить
Да, но изменить надпись на памятнику на "Эфиоп наш"
показать весь комментарий
18.11.2022 20:04 Ответить
Та ты завтра с японцами будешь за курилы тягаться
Дай монголам чай попить
показать весь комментарий
18.11.2022 20:39 Ответить
Нужен комитет по избавлению от негра. Чтобы ни одна паскуда не спряталась и не ускользнула.
показать весь комментарий
18.11.2022 20:31 Ответить
канибал канибалович по русский а.с.пушкин
показать весь комментарий
18.11.2022 20:42 Ответить
Так и вижу как российские войска идут в атаку с криком "За Пушкина! За Россию!" Опальный поэт, до конца своих дней бывший под надзором полиции, оказывается, "имперский символ". Уже не знают, что придумать,чтобы оправдать варварство.
показать весь комментарий
18.11.2022 20:47 Ответить
Надо приучать народ к мове. Этот араб пропаганда русского языка.
показать весь комментарий
18.11.2022 20:56 Ответить
Всех чушкиных на свалку истории.
показать весь комментарий
18.11.2022 21:27 Ответить
Сейчас понятно почему канибалу без денег баби не давали.а ганнибал это в честь деда людоеда.
показать весь комментарий
18.11.2022 21:42 Ответить
цього лайна на теренах України, як лєнінського... - на смітник!!!
показать весь комментарий
18.11.2022 22:53 Ответить
 
 