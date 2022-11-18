В Кременчуге снесут памятник Пушкину
Также бульвар Пушкина был переименован в бульвар Украинского Возрождения. Соответствующее решение было принято сегодня депутатами Кременчугского городского совета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Кременчугского городского совета.
Согласно принятому депутатами решению, установлено, что памятный объект – памятник русскому поэту и писателю А.С. Пушкину, расположенный по бульвару Пушкина в г. Кременчуге, который является имперским и российским маркером и пропагандистским нарративом, должен быть устранен/перемещен с публичного пространства на временное хранение в специально определенное место.
Также на сессии были утверждены новые названия для 31 улицы, переулка и проезда, которые переименовываются в процессе дерусификации. Теперь в городе появятся переулки Леся Курбаса и Марии Приймаченко, улицы Днепровой Чайки и Василия Слипака.
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Не знаю, на скільки це правда, але якщо так, то (з вірогідністю 100%) уся "вялікая руzzкая паезія пушкіна" - вільний літературний переклад Бальзака. Ось і все "вялічіє" і "культура".
возможно даже "Зекаки без разницы" это поняли
На зеленому марафоні самі кацапи й підкацапники. І багато кому подобається те дійство.
Отже, не зрозуміли.
Дай монголам чай попить