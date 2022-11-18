У Кременчуці знесуть пам’ятник Пушкіну

Також бульвар Пушкіна перейменували в бульвар Українського Відродження. Відповідне рішення прийняли сьогодні депутати Кременчуцької міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Кременчуцької міської ради.

Відповідно до прийнятого депутатами рішення, встановлено, що пам’ятний об’єкт – пам’ятник російському поету і письменнику О.С. Пушкіну, розміщений по бульвару Пушкіна в м. Кременчуці, який є імперським та російським маркером й пропагандистським наративом, має бути усунений/переміщений з публічного простору на тимчасове зберігання до спеціально визначеного місця.

Також на сесії були затверджені нові назви ще для 31 вулиці, провулка та проїзду, які перейменовують у процесі дерусифікації. Тепер у місті з'являться провулки Леся Курбаса та Марії Приймаченко, вулиці Дніпрової Чайки та Василя Сліпака.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну. ФОТО