У Кременчуці знесуть пам’ятник Пушкіну
Також бульвар Пушкіна перейменували в бульвар Українського Відродження. Відповідне рішення прийняли сьогодні депутати Кременчуцької міської ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Кременчуцької міської ради.
Відповідно до прийнятого депутатами рішення, встановлено, що пам’ятний об’єкт – пам’ятник російському поету і письменнику О.С. Пушкіну, розміщений по бульвару Пушкіна в м. Кременчуці, який є імперським та російським маркером й пропагандистським наративом, має бути усунений/переміщений з публічного простору на тимчасове зберігання до спеціально визначеного місця.
Також на сесії були затверджені нові назви ще для 31 вулиці, провулка та проїзду, які перейменовують у процесі дерусифікації. Тепер у місті з'являться провулки Леся Курбаса та Марії Приймаченко, вулиці Дніпрової Чайки та Василя Сліпака.
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Не знаю, на скільки це правда, але якщо так, то (з вірогідністю 100%) уся "вялікая руzzкая паезія пушкіна" - вільний літературний переклад Бальзака. Ось і все "вялічіє" і "культура".
возможно даже "Зекаки без разницы" это поняли
На зеленому марафоні самі кацапи й підкацапники. І багато кому подобається те дійство.
Отже, не зрозуміли.
Дай монголам чай попить