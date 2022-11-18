УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11263 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 569 34

У Кременчуці знесуть пам’ятник Пушкіну

пушкін,кременчук

Також бульвар Пушкіна перейменували в бульвар Українського Відродження. Відповідне рішення прийняли сьогодні депутати Кременчуцької міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Кременчуцької міської ради.

Відповідно до прийнятого депутатами рішення, встановлено, що пам’ятний об’єкт – пам’ятник російському поету і письменнику О.С. Пушкіну, розміщений по бульвару Пушкіна в м. Кременчуці, який є імперським та російським маркером й пропагандистським наративом, має бути усунений/переміщений з публічного простору на тимчасове зберігання до спеціально визначеного місця.

Також на сесії були затверджені нові назви ще для 31 вулиці, провулка та проїзду, які перейменовують у процесі дерусифікації. Тепер у місті з'являться провулки Леся Курбаса та Марії Приймаченко, вулиці Дніпрової Чайки та Василя Сліпака. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну. ФОТО

Автор: 

Кременчук (297) пам’ятник (931) Пушкін Олександр (47) декомунізація (559)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
нарешті..., застоявся він..., недолуге нагадування про інородця, чий талант теж ніяк не вплинув на розвиток цивілізації у сусідній, так би мовити, державі..., як не було ніякої цивілізації, так і досі немає...
показати весь коментар
18.11.2022 17:29 Відповісти
+8
показати весь коментар
18.11.2022 17:27 Відповісти
+5
... чим тільки покращать свято
показати весь коментар
18.11.2022 17:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що сказати,- русофоби...
показати весь коментар
18.11.2022 17:27 Відповісти
Ти ба які падлюки
показати весь коментар
18.11.2022 17:28 Відповісти
youtube.com "ПУШКИН ПРОДАВАЛ РУССКИХ ПО 190 РУБЛЕЙ! УКРАИНЦЫ ДОЛГО ЭТО ЕМУ ПРОЩАЛИ... Лекция историка А. Палия"
показати весь коментар
18.11.2022 21:07 Відповісти
О, зараз кацапи сморід підіймуть
показати весь коментар
18.11.2022 17:27 Відповісти
... чим тільки покращать свято
показати весь коментар
18.11.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
18.11.2022 17:27 Відповісти
"Африка - наша сакральная земля!" Шура Пушкин.
показати весь коментар
18.11.2022 17:31 Відповісти
це фальш під папуаса... куди подівся гострий ніс, маслянисті очі, ще й талмуд відібрали...
показати весь коментар
18.11.2022 22:51 Відповісти
Hallelujah!
показати весь коментар
18.11.2022 17:27 Відповісти
нарешті..., застоявся він..., недолуге нагадування про інородця, чий талант теж ніяк не вплинув на розвиток цивілізації у сусідній, так би мовити, державі..., як не було ніякої цивілізації, так і досі немає...
показати весь коментар
18.11.2022 17:29 Відповісти
Мороз и солнце. День чудесный. А пушкин нах@уй. ******@елся.
показати весь коментар
18.11.2022 17:37 Відповісти
Аж якось соромно за своє любе Дніпро. І наче люди хороші, а мер мудак мало що досі по рускі з елементами фені базаре так ще того Пушкіна захищає.
показати весь коментар
18.11.2022 17:41 Відповісти
В Полтаві мер-мамай,такий самий підарас!
показати весь коментар
18.11.2022 17:49 Відповісти
Якось великороський шовініст задорнов (ну той довбень, у якого МН17 впав тому, що був важчий за повітря), виливаючи зі сцени чергові помиї на глядачів, сказав, що у Європі не розуміють пушкіна тому, що в перекладі його не відрізнити від Бальзака.
Не знаю, на скільки це правда, але якщо так, то (з вірогідністю 100%) уся "вялікая руzzкая паезія пушкіна" - вільний літературний переклад Бальзака. Ось і все "вялічіє" і "культура".
показати весь коментар
18.11.2022 17:44 Відповісти
А кату українців-ватутіну коли в Полтаві знесуть?
показати весь коментар
18.11.2022 17:47 Відповісти
В Полтаве так и кроме ватутина есть много имперского нарратива, чего только стоит история с петром первым.
показати весь коментар
18.11.2022 18:41 Відповісти
русские Пушки нам и даром не надо..
возможно даже "Зекаки без разницы" это поняли
показати весь коментар
18.11.2022 17:52 Відповісти
Пан великий мрійник?
На зеленому марафоні самі кацапи й підкацапники. І багато кому подобається те дійство.
Отже, не зрозуміли.
показати весь коментар
18.11.2022 18:06 Відповісти
В часи Пушкіна, в Європі про Пушкіна не чули.
показати весь коментар
18.11.2022 17:52 Відповісти
А пушкін це хто?
показати весь коментар
18.11.2022 18:14 Відповісти
Сашко Гарматний
показати весь коментар
19.11.2022 09:48 Відповісти
Гениальный поэт, драматург (1799 - 1837).
показати весь коментар
19.11.2022 10:48 Відповісти
"усунений/переміщений з публічного простору на тимчасове зберігання",- а что потом?! Чего или кого ждать будет? Главное чтобы не получилось как с "памятником" Ленину...?
показати весь коментар
18.11.2022 18:38 Відповісти
Можно было оставить, как выдающемуся эфиопцу
показати весь коментар
18.11.2022 19:47 Відповісти
Да, но изменить надпись на памятнику на "Эфиоп наш"
показати весь коментар
18.11.2022 20:04 Відповісти
Та ты завтра с японцами будешь за курилы тягаться
Дай монголам чай попить
показати весь коментар
18.11.2022 20:39 Відповісти
Нужен комитет по избавлению от негра. Чтобы ни одна паскуда не спряталась и не ускользнула.
показати весь коментар
18.11.2022 20:31 Відповісти
канибал канибалович по русский а.с.пушкин
показати весь коментар
18.11.2022 20:42 Відповісти
Так и вижу как российские войска идут в атаку с криком "За Пушкина! За Россию!" Опальный поэт, до конца своих дней бывший под надзором полиции, оказывается, "имперский символ". Уже не знают, что придумать,чтобы оправдать варварство.
показати весь коментар
18.11.2022 20:47 Відповісти
Надо приучать народ к мове. Этот араб пропаганда русского языка.
показати весь коментар
18.11.2022 20:56 Відповісти
Всех чушкиных на свалку истории.
показати весь коментар
18.11.2022 21:27 Відповісти
Сейчас понятно почему канибалу без денег баби не давали.а ганнибал это в честь деда людоеда.
показати весь коментар
18.11.2022 21:42 Відповісти
цього лайна на теренах України, як лєнінського... - на смітник!!!
показати весь коментар
18.11.2022 22:53 Відповісти
 
 