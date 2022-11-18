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У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну. ФОТО

В Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ

"А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руzькому поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Житомирі демонтували пам’ятник Пушкіну. Мер Сухомлин хоче віддати його росіянам за обміном. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну 01
У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну 02У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну 03

Автор: 

пам’ятник (931) Пушкін Олександр (47) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+9
Прощай немытая Раисса
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18.11.2022 11:04 Відповісти
+8
Радянщина - це ширма, а за ширмою - російщина.
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18.11.2022 11:20 Відповісти
+6
місцева кацапнацменшина і русскоязичниє не виходили з протестами? мовляв,ну прі чьом здєсь Пушкін?
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18.11.2022 10:43 Відповісти
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місцева кацапнацменшина і русскоязичниє не виходили з протестами? мовляв,ну прі чьом здєсь Пушкін?
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18.11.2022 10:43 Відповісти
+ РПЦешники, яких там не мало.
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18.11.2022 10:54 Відповісти
Ага. А одесский ворсовет никак не может расстаться с бабой катей
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18.11.2022 14:02 Відповісти
По внешнему виду памятника видна любовь к срускому миру
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18.11.2022 10:58 Відповісти
А чому колючка? Пушкін в Чернівцях стояв? Чи сидів?!
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18.11.2022 10:58 Відповісти
Это чтобы не мешали работать
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18.11.2022 11:05 Відповісти
то залишки "радянщини". В часи срср цих пушкінів тикали всюди і повсюди бо була політика русифікації - "вєлікій русскій нарот". В віддалених селах вулиці називали іменами кацапських діячів "культури", всякі толстиє, достоєвські і т.д.
Але нам завжди було байдуже що з нас "вєлікороси" знущаються навязуючи своє. Дочекались одним словом...
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18.11.2022 11:01 Відповісти
Радянщина - це ширма, а за ширмою - російщина.
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18.11.2022 11:20 Відповісти
Прощай немытая Раисса
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18.11.2022 11:04 Відповісти
Найбезпечніший регіон України
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18.11.2022 11:42 Відповісти
кацапіщє віда ужаснава...
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18.11.2022 11:54 Відповісти
Пушкин имеет ли какое-либо отношение к Черновцам?
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18.11.2022 11:57 Відповісти
Нет!
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18.11.2022 12:32 Відповісти
Тогда городской конкурс, что из него полезного для города сделать
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18.11.2022 12:38 Відповісти
 
 