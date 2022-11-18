У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну. ФОТО

В Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руzькому поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу", - йдеться в повідомленні.

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