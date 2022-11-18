У Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників Пушкіну. ФОТО
В Чернівцях демонтували один з двох пам’ятників російському поету Олександру Пушкіну, другий обіцяють знести незабаром.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"А ви знали, що у Чернівцях були два пам'ятники "великому руzькому поєту" Пушкіну? Саме були, адже один вже демонтували. Інший - питання часу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Серж Пир
показати весь коментар18.11.2022 11:04 Відповісти Посилання
+8 віктор федорович #394174
показати весь коментар18.11.2022 11:20 Відповісти Посилання
+6 Юра Малко
показати весь коментар18.11.2022 10:43 Відповісти Посилання
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Але нам завжди було байдуже що з нас "вєлікороси" знущаються навязуючи своє. Дочекались одним словом...