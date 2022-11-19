В Херсон доставили более 2 тыс. посылок, отправленных еще до войны
"Укрпочта" доставила в освобожденный от российской оккупации Херсон посылки, отправленные еще в феврале.
Об этом сообщили в компании, передает Цензор.НЕТ.
"18 ноября из Киева отправилось более 2 тыс. посылок в Херсон. Это те отправления, которые не было возможности доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон в рамках совместного с Укрзализныцей проекта "Железная почта"", – говорится в сообщении.
Также в освобожденный город отправили марки военного времени, конверты, листовки и периодические издания.
В Херсоне уже возобновили работу 6 отделений "Укрпочты". Найти их можно по следующим адресам:
- 73002, ул.Перекопская, 151;
- 73003, просп.Ушакова, 41;
- 73008, ул. Черноморская, 64;
- 73020, ул.Лавренева, 11;
- 73021, ул. Шенгелия, 4;
- 73039, просп. 200-летия Херсона, 43.
Отправлять новые посылки из Херсона или в Херсон можно будет с 21 ноября. Также будет доступна доставка заказов из онлайн-магазинов. А лекарство "Укрпочтой" можно заказать уже в большинстве аптечных сетей.
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а якщо адресат в евакуації чи не отримають смс "перший тиждень зберігаєть безкоштовно а далі на лічильник"?