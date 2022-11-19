УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11231 відвідувач онлайн
Новини
2 915 9

В Херсон доставили понад 2 тис. посилок, відправлених ще до війни

укрпошта

"Укрпошта" доставила до визволеного від російської окупації Херсона посилки, відправлені ще в лютому.

Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"18 листопада з Києва вирушило понад 2 тис посилок до Херсону. Це ті відправлення, які не було можливості доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон а рамках спільного з Укрзалізницею проекту "Залізна пошта"", - йдеться в повідомленні.

Також до визволеного міста надіслали марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання.

Читайте: Пункти Незламності облаштовують у Херсоні. Там можна буде зігрітися. ФОТОрепортаж

У Херсоні вже відновили роботу 6 відділень "Укрпошти". Знайти їх можна за такими адресами:

  • 73002, вул.Перекопська, 151;
  • 73003, просп.Ушакова, 41;
  • 73008, вул.Чорноморська, 64;
  • 73020, вул.Лавреньова, 11;
  • 73021, вул.Шенгелія, 4;
  • 73039, просп.200-річчя Херсону, 43.

Відправляти нові посилки з чи в Херсон можна буде з 21 листопада. Також буде доступною доставка замовлень з онлайн-магазинів. А ліки "Укрпоштою" можна замовити вже в більшості аптечних мереж.

Також дивіться: До визволеного Херсону прибув перший потяг з Києва. ВIДЕО

Автор: 

Укрпошта (1087) Херсон (3434)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чи живі..ті адресати ..яким доставлено посилки
показати весь коментар
19.11.2022 16:15 Відповісти
чи живі
а якщо адресат в евакуації чи не отримають смс "перший тиждень зберігаєть безкоштовно а далі на лічильник"?
показати весь коментар
19.11.2022 16:21 Відповісти
гм..теж вірно.
показати весь коментар
19.11.2022 16:27 Відповісти
главное- вовремя
показати весь коментар
19.11.2022 16:15 Відповісти
ти чо дура на умное не способна, только вьісрать как корова на асфальт?
показати весь коментар
19.11.2022 19:40 Відповісти
Хоч щось північні пітекантропи не розграбили.
показати весь коментар
19.11.2022 16:34 Відповісти
Мне успели отправить посылку из Херсона утром 24 февраля,потом две недели Новая почта не работала,но все таки дошла.Теперь надо будет позвонить на херсонскую фирму может заработает.
показати весь коментар
19.11.2022 18:38 Відповісти
 
 