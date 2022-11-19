В Херсон доставили понад 2 тис. посилок, відправлених ще до війни
"Укрпошта" доставила до визволеного від російської окупації Херсона посилки, відправлені ще в лютому.
Про це повідомили в компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"18 листопада з Києва вирушило понад 2 тис посилок до Херсону. Це ті відправлення, які не було можливості доставити адресатам через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Посилки доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон а рамках спільного з Укрзалізницею проекту "Залізна пошта"", - йдеться в повідомленні.
Також до визволеного міста надіслали марки воєнного часу, конверти, листівки та періодичні видання.
У Херсоні вже відновили роботу 6 відділень "Укрпошти". Знайти їх можна за такими адресами:
- 73002, вул.Перекопська, 151;
- 73003, просп.Ушакова, 41;
- 73008, вул.Чорноморська, 64;
- 73020, вул.Лавреньова, 11;
- 73021, вул.Шенгелія, 4;
- 73039, просп.200-річчя Херсону, 43.
Відправляти нові посилки з чи в Херсон можна буде з 21 листопада. Також буде доступною доставка замовлень з онлайн-магазинів. А ліки "Укрпоштою" можна замовити вже в більшості аптечних мереж.
Будь ласка, зачекайте...
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