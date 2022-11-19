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До визволеного Херсону прибув перший потяг з Києва. ВIДЕО

До Херсону прибув перший за час повномасштабного вторгнення Росії потяг. Учора ввечері він вирушив зі столичного Центрального вокзалу, а вже зранку прибув до деокупованого міста.

Відповідне відео опублікувало Суспільне. Херсон, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 листопада "Укрзалізниця" запускає перший потяг до Херсона

Поїзд привіз 200 пасажирів, які придбали квитки в межах програми "Квитки до перемоги". Вона дозволяє купити квитки до тимчасово захоплених ворогом міст, а потім, після їхнього визволення, скористатися ними.

Вагони потягу розписані українськими митцями.

Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсону – по непарних.

Автор: 

потяг (1982) Херсон (3434)


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Топ коментарі
+17
Безпосередньо стосується. Бо мужні жителі Херсона 9 місяців чинили супротив "руzzкому миру", у подяку отримали латентних фанатів того ж самого "руzzкого мира" у вигляді керівництва ОДА/ОВА - відрижки ригів Янушевича, який контролював перетоки вкраденого з державного бюджету бабла в уряді Кілі Азірова, і його замів з колишніх членів ПР-ОПЗЖ. Тих самих ментів і сбушників, які з'їбалися з міста 24 лютого, кинувши на призволяще захісників у Бузковому парку.

Тобто, зі справжньої вільної України, що бореться проти кацапської орди, на Херсонщину повернувся лише потяг...
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19.11.2022 11:44 Відповісти
+13
Относится прямым образом если оставить опзж это новые потенциальные Сальдо и Спермоусовы
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19.11.2022 11:53 Відповісти
+10
Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: местное издание "https://most.ks.ua/news/url/deputat-vid-opzzh-bude-raditi-golovi-hersonskoji-oblasnoji-vijskovoji-administratsiji/?fbclid=************************************************************* Мост ", https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=857148408809988&id=100035445090458 Стельмашенко в Facebook

Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".

"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
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19.11.2022 11:25 Відповісти
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Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: местное издание "https://most.ks.ua/news/url/deputat-vid-opzzh-bude-raditi-golovi-hersonskoji-oblasnoji-vijskovoji-administratsiji/?fbclid=************************************************************* Мост ", https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=857148408809988&id=100035445090458 Стельмашенко в Facebook

Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".

"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
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19.11.2022 11:25 Відповісти
И как это относится к приезду поезда в освобожденный Херсон?
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19.11.2022 11:33 Відповісти
Безпосередньо стосується. Бо мужні жителі Херсона 9 місяців чинили супротив "руzzкому миру", у подяку отримали латентних фанатів того ж самого "руzzкого мира" у вигляді керівництва ОДА/ОВА - відрижки ригів Янушевича, який контролював перетоки вкраденого з державного бюджету бабла в уряді Кілі Азірова, і його замів з колишніх членів ПР-ОПЗЖ. Тих самих ментів і сбушників, які з'їбалися з міста 24 лютого, кинувши на призволяще захісників у Бузковому парку.

Тобто, зі справжньої вільної України, що бореться проти кацапської орди, на Херсонщину повернувся лише потяг...
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19.11.2022 11:44 Відповісти
А люди що приїхали на цьому потягу?
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19.11.2022 14:15 Відповісти
Относится прямым образом если оставить опзж это новые потенциальные Сальдо и Спермоусовы
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19.11.2022 11:53 Відповісти
ну що ви, у нас вже не має опзж, у нас жопа_бойка_за_мір чи ще якось - неважливо, всі ті ж ублюдки, переназвалися і як би ніколи нічого не було. А оскільки їх залишили, вони ще на вибори полізуть. І не кляніть народ: соцопитування, думки експердів, блохєри, фабрика тролів, але найголовніше корумповані держпосадовці легалізують будь-яку підтримку і будь-кому. Вони вже то робили, тому й була Помаранчева революція. І щоб там не казали, принаймні ми показали що нам, на відміну від русскіх, не наплювати, хто буде Президентом, що для нас є різниця як вулиця називається, заасфальтована вона чи ні!
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19.11.2022 21:10 Відповісти
брати Люмьєр...Прибуття потяга на станцію Ла-Сьота /1895/
Прибуття потяга в Херсон 2022
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19.11.2022 11:25 Відповісти
брати Кличко...
Прибуття потяга з Києва в Херсон 2022..
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19.11.2022 11:55 Відповісти
Ніколи не думав, що прибуття потягу може викликати той же ефект, що й нарізання цибулі. Дякую ЗСУ і всьому українському народу.
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19.11.2022 14:32 Відповісти
Слава Украине!
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19.11.2022 16:57 Відповісти
 
 