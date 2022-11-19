До визволеного Херсону прибув перший потяг з Києва. ВIДЕО
До Херсону прибув перший за час повномасштабного вторгнення Росії потяг. Учора ввечері він вирушив зі столичного Центрального вокзалу, а вже зранку прибув до деокупованого міста.
Відповідне відео опублікувало Суспільне. Херсон, передає Цензор.НЕТ.
Поїзд привіз 200 пасажирів, які придбали квитки в межах програми "Квитки до перемоги". Вона дозволяє купити квитки до тимчасово захоплених ворогом міст, а потім, після їхнього визволення, скористатися ними.
Вагони потягу розписані українськими митцями.
Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсону – по непарних.
Топ коментарі
+17 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар19.11.2022 11:44 Відповісти Посилання
+13 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар19.11.2022 11:53 Відповісти Посилання
+10 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар19.11.2022 11:25 Відповісти Посилання
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Источник: местное издание "https://most.ks.ua/news/url/deputat-vid-opzzh-bude-raditi-golovi-hersonskoji-oblasnoji-vijskovoji-administratsiji/?fbclid=************************************************************* Мост ", https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=857148408809988&id=100035445090458 Стельмашенко в Facebook
Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".
"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
Тобто, зі справжньої вільної України, що бореться проти кацапської орди, на Херсонщину повернувся лише потяг...
Прибуття потяга в Херсон 2022
Прибуття потяга з Києва в Херсон 2022..