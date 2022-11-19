До визволеного Херсону прибув перший потяг з Києва. ВIДЕО

До Херсону прибув перший за час повномасштабного вторгнення Росії потяг. Учора ввечері він вирушив зі столичного Центрального вокзалу, а вже зранку прибув до деокупованого міста.

Відповідне відео опублікувало Суспільне. Херсон, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 листопада "Укрзалізниця" запускає перший потяг до Херсона

Поїзд привіз 200 пасажирів, які придбали квитки в межах програми "Квитки до перемоги". Вона дозволяє купити квитки до тимчасово захоплених ворогом міст, а потім, після їхнього визволення, скористатися ними.

Вагони потягу розписані українськими митцями.

Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсону – по непарних.