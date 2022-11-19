В освобожденный Херсон прибыл первый поезд из Киева. ВИДЕО
В Херсон прибыл первый за время полномасштабного вторжения России поезд. Вчера вечером он отправился со столичного Центрального вокзала, а уже с утра прибыл в деоккупированный город.
Соответствующее видео опубликовало Суспільне. Херсон, передает Цензор.НЕТ.
Поезд привез 200 пассажиров, купивших билеты в рамках программы "Билеты к победе". Она позволяет купить билеты во временно захваченные врагом города, а затем, после их освобождения, воспользоваться ими.
Вагоны поезда расписаны украинскими художниками.
Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.
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Источник: местное издание "https://most.ks.ua/news/url/deputat-vid-opzzh-bude-raditi-golovi-hersonskoji-oblasnoji-vijskovoji-administratsiji/?fbclid=************************************************************* Мост ", https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=857148408809988&id=100035445090458 Стельмашенко в Facebook
Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".
"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
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