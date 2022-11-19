В освобожденный Херсон прибыл первый поезд из Киева. ВИДЕО

В Херсон прибыл первый за время полномасштабного вторжения России поезд. Вчера вечером он отправился со столичного Центрального вокзала, а уже с утра прибыл в деоккупированный город.

Соответствующее видео опубликовало Суспільне. Херсон, передает Цензор.НЕТ.

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Поезд привез 200 пассажиров, купивших билеты в рамках программы "Билеты к победе". Она позволяет купить билеты во временно захваченные врагом города, а затем, после их освобождения, воспользоваться ими.

Вагоны поезда расписаны украинскими художниками.

Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.