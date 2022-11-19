РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13250 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
8 472 12

В освобожденный Херсон прибыл первый поезд из Киева. ВИДЕО

В Херсон прибыл первый за время полномасштабного вторжения России поезд. Вчера вечером он отправился со столичного Центрального вокзала, а уже с утра прибыл в деоккупированный город.

Соответствующее видео опубликовало Суспільне. Херсон, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: 18 ноября "Укрзализныця" запускает первый поезд в Херсон

Поезд привез 200 пассажиров, купивших билеты в рамках программы "Билеты к победе". Она позволяет купить билеты во временно захваченные врагом города, а затем, после их освобождения, воспользоваться ими.

Вагоны поезда расписаны украинскими художниками.

Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

Автор: 

поезд (1030) Херсон (2890)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Безпосередньо стосується. Бо мужні жителі Херсона 9 місяців чинили супротив "руzzкому миру", у подяку отримали латентних фанатів того ж самого "руzzкого мира" у вигляді керівництва ОДА/ОВА - відрижки ригів Янушевича, який контролював перетоки вкраденого з державного бюджету бабла в уряді Кілі Азірова, і його замів з колишніх членів ПР-ОПЗЖ. Тих самих ментів і сбушників, які з'їбалися з міста 24 лютого, кинувши на призволяще захісників у Бузковому парку.

Тобто, зі справжньої вільної України, що бореться проти кацапської орди, на Херсонщину повернувся лише потяг...
показать весь комментарий
19.11.2022 11:44 Ответить
+13
Относится прямым образом если оставить опзж это новые потенциальные Сальдо и Спермоусовы
показать весь комментарий
19.11.2022 11:53 Ответить
+10
Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: местное издание "https://most.ks.ua/news/url/deputat-vid-opzzh-bude-raditi-golovi-hersonskoji-oblasnoji-vijskovoji-administratsiji/?fbclid=************************************************************* Мост ", https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=857148408809988&id=100035445090458 Стельмашенко в Facebook

Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".

"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
показать весь комментарий
19.11.2022 11:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Депутат Херсонского городского совета от ОПЗЖ Юрий Стельмашенко стал советником главы областной военной администрации Ярослава Янушевича.

Источник: местное издание "https://most.ks.ua/news/url/deputat-vid-opzzh-bude-raditi-golovi-hersonskoji-oblasnoji-vijskovoji-administratsiji/?fbclid=************************************************************* Мост ", https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=857148408809988&id=100035445090458 Стельмашенко в Facebook

Детали: Приближенные к Стельмашенко люди сообщили СМИ, что его на эту должность "продвигал шведский бизнесмен с российским бэкграундом Карл Стурен".

"Мост" отмечает, что советовать Стельмашенко будет в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где он почти никогда не работал, а "единственным касательным опытом Стельмашенко является руководство КП "Гарантия", которое убирало парки", там он работал 10 лет назад.
показать весь комментарий
19.11.2022 11:25 Ответить
И как это относится к приезду поезда в освобожденный Херсон?
показать весь комментарий
19.11.2022 11:33 Ответить
Безпосередньо стосується. Бо мужні жителі Херсона 9 місяців чинили супротив "руzzкому миру", у подяку отримали латентних фанатів того ж самого "руzzкого мира" у вигляді керівництва ОДА/ОВА - відрижки ригів Янушевича, який контролював перетоки вкраденого з державного бюджету бабла в уряді Кілі Азірова, і його замів з колишніх членів ПР-ОПЗЖ. Тих самих ментів і сбушників, які з'їбалися з міста 24 лютого, кинувши на призволяще захісників у Бузковому парку.

Тобто, зі справжньої вільної України, що бореться проти кацапської орди, на Херсонщину повернувся лише потяг...
показать весь комментарий
19.11.2022 11:44 Ответить
А люди що приїхали на цьому потягу?
показать весь комментарий
19.11.2022 14:15 Ответить
Относится прямым образом если оставить опзж это новые потенциальные Сальдо и Спермоусовы
показать весь комментарий
19.11.2022 11:53 Ответить
ну що ви, у нас вже не має опзж, у нас жопа_бойка_за_мір чи ще якось - неважливо, всі ті ж ублюдки, переназвалися і як би ніколи нічого не було. А оскільки їх залишили, вони ще на вибори полізуть. І не кляніть народ: соцопитування, думки експердів, блохєри, фабрика тролів, але найголовніше корумповані держпосадовці легалізують будь-яку підтримку і будь-кому. Вони вже то робили, тому й була Помаранчева революція. І щоб там не казали, принаймні ми показали що нам, на відміну від русскіх, не наплювати, хто буде Президентом, що для нас є різниця як вулиця називається, заасфальтована вона чи ні!
показать весь комментарий
19.11.2022 21:10 Ответить
брати Люмьєр...Прибуття потяга на станцію Ла-Сьота /1895/
Прибуття потяга в Херсон 2022
показать весь комментарий
19.11.2022 11:25 Ответить
брати Кличко...
Прибуття потяга з Києва в Херсон 2022..
показать весь комментарий
19.11.2022 11:55 Ответить
Ніколи не думав, що прибуття потягу може викликати той же ефект, що й нарізання цибулі. Дякую ЗСУ і всьому українському народу.
показать весь комментарий
19.11.2022 14:32 Ответить
Слава Украине!
показать весь комментарий
19.11.2022 16:57 Ответить
 
 