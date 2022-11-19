На Херсонщине подорвался автомобиль, есть погибшие и раненые

В Херсонской области неподалеку от Берислава в результате наезда на взрывоопасный предмет подорвался автомобиль, есть погибшие и раненые гражданские.

Об этом сообщил начальник Бериславской районной военной администрации Владимир Литвинов, передает Цензор.НЕТ.

"18 ноября зафиксирован наезд автомобиля на взрывоопасный предмет. Событие произошло неподалеку от города Берислав. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди", - написал он.

Литвинов подчеркнул, что российские оккупанты оставили после себя много мин и растяжек. Начальник РВА просит быть осторожными и воздержаться от поездок по тем путям, которые еще не проверены специалистами, а также дождаться официальных сообщений о возможности безопасно использовать пути.

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