На Херсонщині підірвався автомобіль, є загиблі та поранені

На Херсонщині неподалік Берислава внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет підірвався автомобіль, є загиблі і поранені цивільні.

Про це повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - написав він.

Літвінов підкреслив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок. Начальник РВА просить бути обережними й утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами, а також дочекатися офіційних повідомлень про можливість безпечно використовувати шляхи.

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