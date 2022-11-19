На Херсонщині підірвався автомобіль, є загиблі та поранені
На Херсонщині неподалік Берислава внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет підірвався автомобіль, є загиблі і поранені цивільні.
Про це повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, інформує Цензор.НЕТ.
"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - написав він.
Літвінов підкреслив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок. Начальник РВА просить бути обережними й утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами, а також дочекатися офіційних повідомлень про можливість безпечно використовувати шляхи.
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