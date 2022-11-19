"Железный генерал с неординарной тактикой": Financial Times посвятило статью Залужному
Британское издание Financial Times посвятило статью главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.
Материал называется Мы бьем их из рогаток: украинский "железный генерал" демонстрирует характер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
В статье отмечается, что именно неординарная тактика ведения боевых действий, избранная генералом Валерием Залужным, помогла Украине переломить ход развязанной РФ полномасштабной войны в свою пользу.
Автор статьи напоминает, что в течение нескольких месяцев, начиная с конца лета, украинские войска проводили контрнаступление, чтобы освободить южный город Херсон от оккупационных российских войск и избежать уличных боев. Тактика Вооруженных сил Украины под командованием Залужного заключалась в том, чтобы перерезать логистические пути российской армии с помощью высокоточной западной артиллерии и при этом избежать больших потерь среди украинских военных.
Кульминацией этой стратегии стало поражение Кремля и бегство российских оккупантов из Херсона и правобережья Херсонской области.
– За успехами Украины на поле боя после полномасштабного вторжения России в феврале стоит человек, которого украинцы называют "железным генералом"… Умение Залужного адаптироваться к быстро меняющемуся полю боя было продемонстрировано в Харьковской области, — говорится в статье.
Автор материала напоминает, что ВСУ тогда воспользовались моментом и совершили молниеносный контрудар, заставивший российских солдат поспешно бежать, оставляя все, начиная от танков и до ботинок. В то же время в Херсонской области была применена тактика медленного истощения врага.
– Это здорово, когда ты знаешь врага, как он действует, и с помощью иностранных партнеров можешь поразить его в слабые места. Именно так действует главнокомандующий Залужный, — отметил в комментарии изданию Виталий Маркив, офицер Нацгвардии Украины, участвовавший в контрнаступлении, во время которого были освобождены территории в Харьковской области.
Бывший министр обороны Украины и действующий советник правительства по безопасности Андрей Загороднюк объяснил успешную стратегию Залужного его умением делегировать полномочия, поощрять инициативу среди военнослужащих и получать обратную связь, необходимую для реагирования на возможности, возникающие на фронте.
– Люди на местах знают ситуацию гораздо лучше, чем в Киеве. Они там. Они помогают строить эту оппортунистическую войну, когда видят слабые места врага, – рассказал он.
Загороднюк добавил, что стиль командования Залужного "позволяет другим реализовать свои способности и таланты", тогда как в российской армии "решения принимают только один-два человека, а остальным говорят заткнуться". Он уточнил, что в сочетании с современным оружием, предоставленным западными партнерами, "это преимущество превышает большее количество артиллерии, танков и всего прочего, что есть у РФ".
По оценкам военных аналитиков, именно подход, не позволяющий военнослужащим армии РФ брать на себя инициативу на поле боя, является одной из причин поражений оккупантов.
Издание отмечает, что ВСУ не собираются останавливаться даже во время зимнего периода. Так, недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предположил, что Киев может использовать зиму для урегулирования с РФ. Но Валерий Залужный публично отметил, что единственным условием для переговоров может быть вывод всех российских войск из Украины. А пока украинские военные будут продолжать контрнаступательные действия, поскольку цель Киева – освободить все оккупированные территории.
Неназванный американский военный чиновник высоко оценил способность Залужного быстро реагировать на движения и неудачи армии России. В качестве примера он привел оборону Киева в первые дни полномасштабной войны, когда российские войска растянули свои линии поставок и загрузли, после чего были разбиты Вооруженными силами Украины.
– Он держал свои силы в подвижном состоянии… Оставаться в движении сложно, это нуждается в дисциплине, — заявил чиновник.
По его словам, во время битвы за Киев решение Залужного рассредоточить украинскую противовоздушную оборону было решающим: это не позволило РФ получить полное преимущество в воздухе.
Издание отмечает, что Валерий Залужный противостоял вооруженной агрессии РФ с 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым и развязали войну на Донбассе. Там украинская армия перегруппировалась и закалилась в боях, а Залужный отметился неординарными инициативами на поле боя.
Как вспомнил генерал Михаил Забродский, однажды Залужный перебросил артиллерию по "почти непроходимой местности", чтобы взорвать оружейный склад врага, и это сработало.
Издание рассказывает, что Валерий Залужный был назначен главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. Он редко делает публичные заявления и проводит большую часть времени в военных штабах.
Загороднюк назвал его представителем "нового украинского поколения офицеров".
– Вы можете увидеть это, когда разговариваете с ним. Он не соблюдает формализм и одевается скромно. Он говорит ясно и очень прямолинейно. В нем нет ауры исключительности, – рассказал он, характеризуя Залужного.
Financial Times пишет, что главнокомандующий ВСУ не выставляет успехи на поле боя лишь как собственную заслугу, не забывает в своих соцсетях благодарить сослуживцев, рядовых военных и гражданских.
– В решающих ситуациях раскрывается настоящее лидерство и мужество. Ведя в бой, наши командиры руководствуются не советским принципом – "вперед!", а отдают приказ "за мной!" – писал Залужный в своих соцсетях.
Как подчеркнул в комментарии изданию министр обороны Украины Алексей Резников, талант Залужного состоит в том, чтобы использовать в свою пользу меньшие размеры Украины по сравнению с РФ.
– Как Давид против Голиафа. Мы бьем их из рогаток, – заявил Резников.
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Бубочка ревнивая- может отомстить
уклін в ноги, пане Генерал!
уклін в ноги, хлопці!
а оте дрібне що?
За ті гроші купив Томос, а тепер ще статті всякі купує. Щоб боневтіку накапостити.
тепер о Зе владі
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) в Омані (Оманський офшор) Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
16) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
17) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
18) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
19) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
20) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
21) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
22) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
23) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
24) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
25) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
26)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
27) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
28) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
29) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
30) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
31) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
32) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
33) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
34) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
35) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
36) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
37) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
38) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
39) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
40) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
41) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
42) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
43) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
44) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
45) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
46) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
47) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
48) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
50) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
51) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
52) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
53) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
54) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
55) Скандальний заклик міністра культури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
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... аби тіко в політику не пішов, після... 🤫