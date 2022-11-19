"Залізний генерал із неординарною тактикою": Financial Times присвятила статтю Залужному
Британське видання Financial Times присвятило статтю головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному.
Матеріал називається Ми б’ємо їх із рогаток: український "залізний генерал" демонструє характер, передає Цензор.НЕТ з посмиланням на Факти.
У статті наголошується, що саме неординарна тактика ведення бойових дій, яку обрав генерал Валерій Залужний, допомогла Україні переломити хід розв’язаної РФ повномасштабної війни на свою користь.
Автор статті нагадує, що протягом кількох місяців, починаючи з кінця літа, українські війська проводили контрнаступ, щоб звільнити південне місто Херсон від окупаційних російських військ та уникнути при цьому вуличних боїв. Тактика Збройних сил України під командуванням Залужного полягала в тому, щоб перерізати логістичні шляхи російської армії за допомогою високоточної західної артилерії і при цьому уникнути великих втрат серед українських військових.
Кульмінацією цієї стратегії стала поразка Кремля та втеча російських окупантів з Херсону й правобережжя Херсонщини.
– За успіхами України на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії в лютому стоїть людина, яку українці називають "залізним генералом"… Вміння Залужного адаптуватися до поля бою, що швидко змінюється, було продемонстровано на Харківщині, – йдеться в статті.
Автор матеріалу нагадує, що ЗСУ тоді скористалися моментом і здійснили блискавичний контрудар, який змусив російських солдатів поспішно втікати, залишаючи все, починаючи від танків і до черевиків. Водночас на Херсонщині була застосована тактика повільного виснаження ворога.
– Це чудово, коли ти знаєш ворога, як він діє, і за допомогою іноземних партнерів можеш вразити його в слабкі місця. Саме так діє головнокомандувач Залужний, – зазначив у коментарі виданню Віталій Марків, офіцер Нацгвардії України, який брав участь у контрнаступі, під час якого були звільнені території на Харківщині.
Колишній міністр оборони України та чинний радник уряду з питань безпеки Андрій Загороднюк пояснив успішну стратегію Залужного його вмінням делегувати повноваження, заохочувати ініціативу серед військовослужбовців і отримувати зворотний зв’язок, необхідний для реагування на можливості, що виникають на фронті.
– Люди на місцях знають ситуацію набагато краще, ніж у Києві. Вони там. Вони допомагають будувати цю опортуністичну війну, коли бачать слабкі місця ворога, – розповів він.
Загороднюк додав, що стиль командування Залужного "дозволяє іншим реалізувати свої здібності та таланти", тоді як у російській армії "рішення приймають лише одна-дві людини, а решті кажуть заткнутися". Він уточнив, що в поєднанні із сучасною зброєю, наданою західними партнерами, "ця перевага переважує більшу кількість артилерії, танків і всього іншого, що є у РФ".
За оцінками військових аналітиків, саме підхід, який не дозволяє військовослужбовцям армії РФ брати на себе ініціативу на полі бою, є однією з причин поразок окупантів.
Видання наголошує, що ЗСУ не збираються зупинятися навіть під час зимового періоду. Так, нещодавно голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі припустив, що Київ може використати зиму для якогось врегулювання з РФ. Але Валерій Залужний публічно зазначив, що єдиною умовою для переговорів може бути виведення всіх російських військ з України. А поки ж українські військові продовжуватимуть контрнаступальні дії, оскільки мета Києва – звільнити всі окуповані території.
Неназваний американський військовий чиновник високо оцінив здатність Залужного швидко реагувати на рухи та невдачі армії Росії. Як приклад він навів оборону Києва в перші дні повномасштабної війни, коли російські війська розтягнули свої лінії постачання і загрузли, після чого були розбиті Збройними силами України.
– Він тримав свої сили в рухомому стані. Залишатися в русі складно і потребує дисципліни, – заявив чиновник.
За його словами, під час битви за Київ рішення Залужного розосередити українську протиповітряну оборону було вирішальним: це не дозволило РФ отримати повну перевагу в повітрі.
Видання зазначає, що Валерій Залужний протистояв збройній агресії РФ з 2014 року, коли російські війська окупували Крим та розв’язали війну на Донбасі. Саме там українська армія перегрупувалася та загартувалася в боях, а Залужний відзначився неординарними ініціативами на полі бою.
Як пригадав генерал Михайло Забродський, одного разу Залужний перекинув артилерію по "майже непрохідній місцевості", щоб підірвати склад зброї ворога, і це спрацювало.
Видання розповідає, що Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем ЗСУ в липні 2021 року. Він рідко робить публічні заяви та проводить більшу частину часу у військових штабах.
Загороднюк назвав його представником "нового українського покоління офіцерів".
– Ви можете побачити це, коли розмовляєте з ним. Він не дотримується формалізму та одягається скромно. Він говорить ясно і дуже прямолінійно. В ньому немає аури винятковості, – розповів він, характеризуючи Залужного.
Financial Times пише, що головнокомандувач ЗСУ не виставляє успіхи на полі бою лише як власну заслугу, не забуває в своїх соцмережах дякувати товаришам по службі, рядовим військовим і цивільним.
– У вирішальних ситуаціях розкривається справжнє лідерство і мужність. Ведучи у бій, наші командири керуються не радянським принципом – "вперед!", а віддають наказ "за мною!" – писав Залужний у своїх соцмережах.
Як наголосив у коментарі виданню міністр оборони України Олексій Резніков, талант Залужного полягає в тому, щоб використати на свою користь менші розміри України в порівнянні з РФ.
– Як Давид проти Голіафа. Ми б’ємо їх із рогаток, – заявив Резніков.
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Бубочка ревнивая- может отомстить
уклін в ноги, пане Генерал!
уклін в ноги, хлопці!
а оте дрібне що?
За ті гроші купив Томос, а тепер ще статті всякі купує. Щоб боневтіку накапостити.
тепер о Зе владі
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА В. Зеленського ЗА ТРИ РОКИ:
1) Володимир Зеленський більше 38 разів порушував Конституцію України
2) Публічні виступи Зеленського як президента України російською мовою є порушенням статті 10 Конституції України. Володимир Зеленський 7 разів публічно виступав російською мовою як президент України
3) Указ про розпуск Верховної Ради у травні 2019 року. 109-а стаття Кримінального кодексу України - "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
4) Зеленський порушив 9 статей Конституції України, ініціювавши проведення опитування "5 запитань від президента" в день місцевих виборів
5) Проігнорований Саміт країн НАТО у вересні 2019 року, де обговорювалось питання вступу України в НАТО
6) За три роки Україна (2019 - 2022) не виконала програми кандидата в члени НАТО
7) Не поновлена заявка України як кандидата на вступ в НАТО
8) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська. Скорочення ЗСУ, медслужби, аеромобільних військ, аеророзвідки, розвідки
9) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ). Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
10) Відведення важкого озброєння від лінії фронту
11) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
12) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ (Грім, Нептун, Вільха), натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
13) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
14) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (розмови про референдум)
15) Зустріч з представникам російських спецслужб (Патрушев) в Омані (Оманський офшор) Патрушев є секретарем Ради Безпеки російської федерації. Брехня Зеленського що цього не було, хоча в Київ він прибув на літаку Патрушева
16) Збиття пасжирського літака з українцями в Ірані і повний провал перемовин по компенсаціям
17) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
18) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через провладні ЗМІ майже рік
19) Переслідування розвідників, котрі готували та успішно здійснювали десятки операцій спецслужбами України, в т.ч. і Вагнергейт''
20) Закриття єдиної в Україні академії по підготовці кадрів для спецслужб СБУ
21) Відкрита кримінальна справа проти Байдена-Порошенко, за президенства Трампа при посередництві Єрмака. Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
22) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок. Скандальні рейси "Мрії" за кордон
23) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон.
24) Продаж авіаційних двигунів "Мотор Січ" з 2019 го по сірим схемам для російських військових гелікоптерів і крилатих ракет. Спроба продажу старатегічного підприємства "Мотор Січ" Китаю. Оборутка була анульована завдяки втручанню США.
25) Відмова співпрацювати з судово правовими органами США по справі незаконно виведених десятків мільярдів із Приват Банку України
26)Надання Коломойському прихистку в Україні, від судових органів США.Позбавлення його українського громадянства аби вивести його з-під дії української Феміди
27) Спроба узяти під контроль КСУ (спроба відсторонити від посади судді Конституційного Суду України голову КСУ Олександра Тупицького). Зеленський скасував указ про призначення суддів Конституційного Суду України. Порушення норми статей 19, 58, 106, 149-1 Конституції України, норми статей 344, 376 Кримінального кодексу України.
28) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС). Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
29) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
30) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів. Прийняття законів у Верховній Раді для олігархів за "відкат"
31) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
32) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
33) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
34) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
35) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в звязку з чим звільнення Авакова як голови МВС
36) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
37) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
38) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
39) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
40) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
41) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним. Відмова від курса на НАТО яке прописане в Конституції, у перемовинах з представником кремля Козаком в обмін на гарантії не нападу на Україну (з інтервю західним журналістам)
42) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
43) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
44) Наказ відвести до 21 лютого 2022 року війська від Харкова (свідчення начальника СБУ Харківщини Романа Дудіна)
45) Невиведення літаків ,,Мрія'' та АНів на пропозицію США з аеродрому Гостомеля. "Мрія" була знищена артобстрілами
46) Два місяці до війни заведення фрегата, флагмана ВМС України ,,Гетьман Сагайдачний'' в док на ремонт та зняття всього озброєння з корабля. Результат - притоплений небоєздатний корабель.
47) Відмова евакуювати населення до 24 лютого з територій на які насувалися військові колони росіян, зі слів Зеленського західним журналістам : "Тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні."
48) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
49) Рішення РНБО і указ президента Зеленського стосовно телемарафону, вимкнення опозиційних каналів - 5 Канала, Еспресо, Прямого
50) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
51) Розкрадання гуманітарної допомоги головою Запорізької ОВА Олександром Старухом та його заступницею Златою Некрасовою (яка 24 лютого втекла з України до Відня, а повернулася вже у березні), яких Володимир Зеленський нагородив орденами, секретарем міськради Анатолієм Куртєвим;депутатом облради Віктор Щербиною і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо. За словами голови НАБУ Шевченка, посадові особи підозрюються у тому, що за пів року було розкрадено: 22 морські контейнери; 389 залізничних вагонів; 220 вантажних автомобілів. Частина продукції була реалізована в окупованому рашистами Мелітополі.
52) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
53) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
54) Зеленський з нагоди Дня Незалежності України нагородив акторів з «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова та багато інших "достойників" орденами та медалями
55) Скандальний заклик міністра культури і інформаційної політики Ткаченко на зустрічі з послами G 7 фінансувати Телемарафон до самої Перемоги, без ТБ каналів опозиції
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... аби тіко в політику не пішов, після... 🤫